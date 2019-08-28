Образовательная экосистема Югры: курс на человечность

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Торжественное открытие ежегодного августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года «Образовательная экосистема Югры» состоялось сегодня в большом зале КТЦ «Югра-Классик».
В этом году совещание педагогов округа прошло под лозунгом «Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию, образовательной деятельности». Оно собрало рекордное количество участников – более 2 000 педагогических работников Югры, представителей общественности, ведущих российских издательств, компаний и системных технологий и программного обеспечения, почётных гостей из других субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья Казахстана, Армении, Финляндии, а также тех, кто присоединился посредством онлайн–трансляции.
Стратегическими приоритетами развития образования экосистемы Югры выступают задачи, поставленные президентом России В.В. Путиным в его Послании Федеральному Собранию. Действенным механизмом решения поставленных задач является национальный проект «Образование», для реализации которого определены четыре основных направления развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных управлений сферой образования.
Приветствуя участников совещания, губернатор Югры Наталья Комарова отметила: «Векторы и ориентиры нашей работы заданы президентом России В. Путин на заседании Совета по науке и образованию, где он отметил, что наука, технология и образование должны сквозной линией проходить через все наши национальные проекты и программы. В автономном округе одной из форм реализации нацпроекта «Образование» станет развитие экосистемы Югры и её главные критерии – удовлетворение образовательных потребностей личностей, интересов всех участников образования. В округе создано немало передовых инициатив в области образования. Например, учитель из г. Сургута Л.Л. Карпова разработала уникальную воспитательную методику «Школа без границ». По ней родители, по сути, учатся вместе с детьми. Образовательная модель получила высокую экспертную оценку на федеральном уровне и стала победителем Конкурса на присуждение премии лучшим учителям в 2019 году. Коллектив педагогов детского сада из г. Лянтора разработал и реализует проект «Эколята-дошколята». Дошкольникам прививается природолюбие с самого раннего детства и формирует экологическую культуру. Проект получил статус федерального.
К слову, за последние пять лет в округе введено в эксплуатацию 84 детских сада и 25 школ. До конца текущего года планируется ввод комплекса школ в посёлке Высоком, детский сад-школа в Сургуте, Пыть-Яхе и в Ханты-Мансийском районе».
Ключевыми темами пленарного заседания 2019 года стали:
– Обсуждения образование мирового уровня: что сегодня включает понятие «глобальной конкурентоспособности стран в области образования». Успешный опыт развития национальной системы образования Финляндии, Армении, Казахстана и России.
– Как реализуются на практике мировые тренды по развитию образования: индивидуализация, персонализация и персонификация образования, непрерывное образование от 0 до 100 лет, проектное обучение, геймификация и цифровизация образовательной деятельности. Чего ожидать от внедрения инноваций обучающимся, родителям и педагогам?
– Национальные проекты по развитию образования в РФ: стратегические цели и задачи государства, преимущества и выгоды для региональных участников. Обсуждение конкретных программ, реализованных в разных регионах.
– Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышение качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
– Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
– Система профориентации, предпрофессиональной подготовки и
профессионального образования – ключевой ресурс развития экономики и социальной сферы региона.
– Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями: достижения и перспективы развития.
– Какой должна быть региональная экосистема, чтобы обеспечить необходимую поддержку и системное развитие образовательных организаций, повышение качества образовательных процессов и модели управления образованием, в целом.
Кроме того, приглашённые эксперты поделились опытом реализации программы «Стратегия лидерства в развитии системы образования: обзор успешных практик и передового международного опыта». Так, было рассказано о реформе системы образования Финляндии, где удалось поднять качество образования и сгладить разницу между самыми сильными и слабыми школами в уровне образования. О современных задачах развития системы образования в Финляндии рассказала Киллонен Марьо, руководитель Департамента развития услуг Управления образования г. Хельсинки.
Директор школы AYB из города Еревана (Армения) Арам Пахчанян поделился моделью трансформации национальной системы образования Армении: обмен лучшими практиками между частными и государственными организациями. А также рассказал о вкладе школы в развитие города, применении современных образовательных методик и технологий: индивидуальные траектории учеников, проектно-ориентированное обучение и онлайн-форматы.
Уникальной практикой и опытом работы автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» поделилась Айгуль Казжанова, управляющий директор АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», г. Нур-Султан (Казахстан). Участники совещания узнали и о системе отбора одарённых детей для обучения в школах с естественно-математическим направлением, создании уникальной интегрированной образовательной программы NIS Programme, новой критериальной системе оценивания, международном признание программы, системе повышения квалификации учителей, трансляции опыта на систему образования Казахстана.
Доклад на тему «Модель персонализированного образования и цифровая платформа как инструмент её реализации. Апробация по поручению Президента РФ в 2019-2020 учебном году в пяти субъектах Российской Федерации» был озвучен Антоном Душутиным, руководителем проектного офиса Центра компетенций и бизнес решений фонда «Иннопрактика» из г. Москвы.
Директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС», основатель и программный директор глобальной конференции EdCrunch, соразработчик части «Современная цифровая образовательная среда» в нацпроекте Образования, член правления национального онлайн-университета России «Открытое Образование», декан факультета «Образование и Цифровой университет» интенсива «Остров 10-22» из г. Москва Нурлан Киясов поделился опытом работы в сфере цифровых технологий. Он рассказал о цифровой образовательной среде для развития школы, об инструментах, которые позволяют индивидуализировать процесс обучения, о платформе как инструменте для педагога: пространство обмена лучшими практиками, удобный сервис по организации учебного процесса, средство коммуникации с учениками, родителями и коллегами.
Отметим, что параллельно на площадке «Югра-Экспо» состоялась обширная выставка «Образовательная экосистема: от выбора стратегии развития к успешным образовательным практикам» – это выставочно-презентационный проект, создающий одновременно презентационное и коммуникативное пространство для демонстрации комплексного оборудования и системных технологий, в том числе цифровых, инновационных продуктов, программ, проектов, обеспечивающих эффективное функционирование образовательной экосистемы. Свои экспозиции представили ведущие российские издательства и компании.
Ирина САМСОНОВА