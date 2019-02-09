В библиотеке ЮГУ запустили новое библиотечное оборудование

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2 сентября в научной библиотеке ЮГУ состоялся запуск в работу уникального библиотечного оборудования – автоматической электронной станции выдачи и приёмки книг.
Директор научной библиотеки ЮГУ Ирина Егоровна Кузнецова рассказала:
– В научной библиотеке ЮГУ запускается в работу система самостоятельного обслуживания приёмки и выдачи книг при помощи радиочистотной технологии. Книги, новые читательские билеты снабжены радиочистотной меткой, поэтому каждый читатель самостоятельно сможет взять и вернуть книгу. Для этого закуплено специальное оборудование, которое программирует эти метки и, соответственно, станции самообслуживания, которые осуществляют технологию возврата и выдачи книг.
Сейчас подбор книг осуществляет библиотека, но в дальнейшем мы планируем открыть фонд. Каждый читатель перед использованием оборудования сначала может проконсультироваться с библиотекарем, который объяснит принцип работы аппарата.
Данные технологии минимизируют рутинные операции библиотекаря, но не заменяют его. Подбор книг всё равно осуществляет библиотекарь.
Необходимо отметить, что в ЮГУ реализуется проект «Научная библиотека 20.20.», по которой планируется внедрение новых технологий в библиотечное дело. Такой подарок научной библиотеке ЮГУ в рамках софинансирования сделала компания «Салым Петролеум Девелопмент».
Людмила ГУРЬЕВА
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 2-митн Югорской государственной университет (ЮГУ) научной киникайт ӆўӊӑтты хотн йиӆуп ут рәпитты оӆӊитӑс. Щи автомат ут унтасн киникайт мӑты хуят такӆы вўты рӑхӆ.
Щи хот кәща нє Ирина Егоровна Кузнецова ай тәс:
– Тӑмхӑтӆ мўӊ научной киникайт ӆўӊӑтты хотэвн вән емӑӊхӑтӆ – мўӊ хущева йиӆуп автомат ут рәпитты оӆӊитӑс. Щи ут унтасн кашӑӊ хуят ӆўв сӑттэӆа мосты киника вўты па еӆӆы юхи мӑты вєритӆ. Вантэ, кашӑӊ киникайн юхи хӑщум лопасн, нємасыя йиӆуп билет хуща радиочистотной щўӊк вєрман вәӆ. Щи щўӊк эвӑӆт киникайт мӑты па вўты автомат ут рәпитӆ.
Мєт сыры киникайт мӑты нє веӆщи тыв юхтум хуят тӑм щўӊк унтасн рәпитты вәнӆтӑӆ.
Мосӆ лупты, юхи хӑщум оӆӑтн ЮГУ научной нєпекӑт ӆўӊӑтты хотн рәпитты ёх «Научная библиотека 20.20.» нємпи вєр тәӆӑт. Щи вєр хўват тӑм йис йиӆуп щирн рәпитты мосты пурмӑсӑт ӆәтӆыйт. И.Е. Кузнецова лупӑс, хуты тӑм тынӑӊ автомат ут «Салым Петролеум Девелопмент» нємпи мўв иӆпи питы вуй вўты тӑхи ёх вухн ӆәтты нётсӑт.
Людмила ГУРЬЕВА