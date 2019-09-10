В Ханты-Мансийск съехались общинники

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10 сентября 2019 года в Ханты-Мансийске окружной департамент недропользования и природных ресурсов провёл круглый стол на тему «О поддержке и развитии общин коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В работе круглого стола приняли участие представители исполнительных органов власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественные организации, общин коренных малочисленных народов Севера автономного округа. Общее количество участников круглого стола составила 50 человек.
Спикерами круглого стола были заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры Еремей Айпин, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.
В рамках круглого стола рассмотрели вопросы государственной регистрации общин коренных малочисленных народов Севера, особенности налогообложения НКО и общин, порядок администрирования имущественных налогов и др. Работа круглого стола была построена по принципу: выступление специалиста, вопросы, ответы и обмен мнениями.
Заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Юлия Сербушка рассказала об особенностях государственной регистрации общин, НКО коренных малочисленных народов Севера. По её словам, в настоящее время на едином портале государственных услуг можно подать заявку на регистрацию НКО в электронном виде. 12 апреля НКО должны предоставлять ежегодную отчётность, отсутствие таковой может привести к ликвидации НКО.
По словам спикера, окружному департаменту недропользования и природных ресурсов необходимо выработать единый Устав для общин и НКО, где бы оговаривались все тонкости. Они в свою очередь готовы в этом помочь.
Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УМНС России по Югре Наталья Антипина, рассказывая об особенностях налогообложения НКО и общин, посоветовала пользоваться сайтом федеральной налоговой службы, где есть удобный сервис «Создай свой бизнес». Также она рассказала об упрощенной системе налогообложения для общин и НКО, при которой налогоплательщик освобождается от уплаты налогов на прибыль организации, налога на имущество (за исключением налогов, уплаченных в отношении объектов недвижимого имущества), налога на добавленную стоимость. При этом доходы за год не должны превышать 150 миллионов рублей, а численность работников не должна составлять более ста человек, кроме этого, у организаций не должно быть филиалов.
Для НКО и общин коренных малочисленных народов Югры, включённых в окружной Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, действует пониженная ставка налога, которая снижается до 1 %.
«Со всеми региональными льготами для НКО и общин можно познакомиться на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Особенности регионального законодательства», где размещаются всю информацию о льготах, нормативно-правовые документы, которыми определены эти льготы, и краткое описание. Для вновь созданных индивидуальных предпринимателей, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, в округе действуют налоговые каникулы. Они в течение первых двух лет имеют право применять ставку 0 %, – рассказала Н.Г. Антипина.
Многие из общинников посетовали на то, что не имеют возможности вовремя сдать отчёты по налогам через сайт УФНС, поскольку на местах должным образом не налажена работа интернета. Н.Н. Антипина посоветовала сдавать всю отчётность корреспонденцией с точным указанием почтового адреса.
В течения дня представители НКО и национальных общин имели возможность послушать специалистов, рассказывающих о поддержке и развитии общин, а также задать им свои вопросы.
Справка
В целях обеспечения органов власти, хозяйствующих субъектов, граждан полной информацией о территориях традиционного природопользования (ТТП), с 2008 года в Югре ведётся Реестр ТТП и Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера автономного округа. По состоянию на 1 июля 2019 года в Реестре по ТТП содержатся сведения о 4 652 гражданах, ведущих традиционный образ жизни, в Реестре организаций имеются сведения о 87 организациях.
Людмила ГУРЬЕВА