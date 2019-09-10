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Уважаемые читатели национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», сегодня по просьбе «Ханты-Мансийского центра занятости населения» размещаем информацию, которая, возможно, вам пригодится при устройстве на работу.
Как составить резюме? Советы психолога.
Специальные исследования показали, что, в первую очередь, работодатели обращают внимание на предыдущее место работы кандидата, во вторую – на его практический опыт (трудовой стаж), в третью – на его квалификацию. С предоставления этих данных и должно начинаться Ваше резюме.
Позаботьтесь о том, чтобы информация, которую, в первую очередь, будет искать работодатель, содержалась в начале Вашего резюме. Чем быстрее он найдет то, что ищет, тем выше шансы, что Ваше резюме успешно преодолеет этап первичного отбора, и Вы получите приглашение на собеседование. Поэтому рекомендуется подготовить, по возможности, несколько вариантов резюме.
Для этого сохраните базовый вариант в виде компьютерного файла и, по мере необходимости, вносите в него необходимые коррективы. Например, изменяйте порядок следования отдельных пунктов в списке Ваших умений и навыков, смещайте акценты и изменяйте степень детализации, — в зависимости от того, что требуется конкретному работодателю:
- если Вы технический специалист, но хотите получить руководящую должность, акцентируйте внимание на управленческом опыте в Вашей трудовой биографии;
- если Вы ищете рабочее место, которое в целом соответствует Вашей прошлой профессиональной деятельности, подготовьте резюме с акцентом на своих профессиональных достижениях и опыте;
- если же Вы хотите устроиться на работу, которая не очень-то соответствует Вашей специальности, сместите акценты в сторону личных качеств и навыков, имеющих отношение к будущим служебным обязанностям.
Если Вы студент или выпускник учебного заведения и пока не имеете профессионального опыта – не отчаивайтесь. Вспомните свои учебные работы (диплом, курсовые работы, производственная практика, общественные проекты, в которых Вы принимали участие и т.д.). Не забудьте указать, какую именно работу Вы выполняли во время обучения. Больше конкретной информации. Постарайтесь показать себя человеком, который уже имеет опыт и свои наработки.
При оформлении резюме в печатном виде используйте качественную бумагу, желательно белую или кремовую. Шрифт должен быть хорошо читаемым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов.
Не увлекайтесь графическими рисунками, вычурными рамками, виньетками. Ни в коем случае не усложняйте текст аббревиатурами, которые, кстати, могут быть неизвестны работодателю. Полностью пишите названия школ, институтов и городов.
Используйте глаголы действия, характеризуя свой опыт: "устроил", "организовал", "наладил" и прочие. Пользуйтесь краткими фразами и не увлекайтесь длинными словосочетаниями. Употребляя при необходимости специфические технические термины, позаботьтесь, чтобы они были понятны неспециалистам.
Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте текст вслух после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и двусмысленностей. Помните, что неразборчивое резюме чаще всего остается непрочитанным.
Не перегружайте его данными личного характера, а именно: сведениями о родственниках, вашем весе, росте, здоровье.
Работодатели отлично понимают, что если они затребуют рекомендации, то вы их предоставите. Поэтому не пишите в конце резюме: «Рекомендации прилагаются».
Размер резюме не должен превышать 1 лист А4. Это связано с особенностями человеческого восприятия. На рассмотрение одного резюме обычно тратится 15-20 секунд. За это время у человека сформируется первое впечатление о Вас, которое в большинстве случаев окажется и последним. За 15-20 секунд менеджер, просматривающий Ваше резюме, должен получить конкретную информацию, демонстрирующую обоснованность Ваших претензий на рабочее место.
Шаблон резюме.
Резюме не имеет строго шаблона, тем не менее рассмотрим основные блоки информации, часто используемые в резюме.
1. Личные данные:
- Фамилия Имя Отчество, пишутся полностью.
- Дата рождения, можно с указанием полных лет в скобках. При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидату в возрасте от 25 до 35 лет
- Адрес места жительства. Достаточно указать город и район проживания.
- Контактная информация. Укажите 1-2 номера телефона с указанием типа связи (сотовый, домашний, рабочий) и периодом времени для звонка.
2. Цель резюме. Указание должности, на которую Вы претендуете. Конечно, возможно указание нескольких смежных должностей, но крайне рекомендуется для каждой составлять свое резюме.
3. Образование. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места учебы) по следующей схеме:
- Дата поступления – дата окончания.
- Наименование учебного заведения, факультет.
- Полученная специальность, по диплому.
4. Опыт работы. В обратном порядке (т.е. начиная с последнего места работы) по схеме:
- Дата приема – дата увольнения.
- Название фирмы, ее сфера деятельности.
- Название Вашей должности, если были – количество подчиненных
- Описание Ваших функциональных обязанностей, уровень полномочий.
5. Дополнительное образование (если есть) – курсы, семинары, тренинги и т.п., по схеме:
- Дата начала, количество часов или дата окончания.
- Название учебного заведения.
- Тематика образования.
- Полученная специальность.
6. Требования к новому месту работы:
- Сфера деятельности.
- Минимальная зарплата.
- График работы.
7. Дополнительные навыки и умения. Уровень знания ПК, степень владения иностранными языками, наличие водительских прав, автомобиля и т.д. Указывается, то, что как Вам кажется необходимо для конкретной вакансии.
8. Профессиональные достижения.
9. Личные качества. Укажите несколько, отличающих Вас от других, личностных черт, помогающих достичь нужных результатов в работе.
Вместе с резюме, часто пишется сопроводительное письмо. Оно не должно быть слишком длинным, половина страницы более чем достаточно. Ваша цель вызвать к себе интерес, проявить свои коммуникативные и деловые качества. В письме обязательно укажите позицию, на которую Вы претендуете, кратко опишите себя, можно указать источник информации, из которого Вы узнали о вакансии. Если Вы отправляете сопроводительное письмо по электронной почте, пожалуйста, не забудьте прикрепить резюме.