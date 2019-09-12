Достойно отметить 75-летие Великой Победы

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12 сентября 2019 года в окружной столице состоялось заседание Координационного комитета по подготовке и проведению празднования в Югре 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В мероприятии приняли участие более 150 человек из 22 муниципальных образований округа, представляющих исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные организации, работников культуры, СМИ. Участников стратегической сессии разделили на девять групп.
В самом начале был показан один из лучших музыкальных клипов 2015 года группы «Скрэтч» с песней «Память».
Первый заместитель окружного департамента общественных и внешних связей Константин Репин отметил:
– Мы хотим вовлечь всех желающих воплотить проекты по празднованию 75-летия Великой Победы. Сегодняшняя задача – пересмотреть традиционные подходы к празднованию без ущерба реализации тех проектов, которые успешно были реализованы. Сейчас важно найти новые идеи, подходы к сохранению исторической памяти. Будут рассмотрены положительные практики, у каждого будет возможность муниципальную практику празднования Победы сделать региональной. Сегодня важно – выделить главное, потому что проектов много. Нам нужно понять и финансовую составляющую проектов, чтобы они достойно были реализованы.
Генеральный директор Фонда «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов отметил: «К сожалению, с каждым годом свидетелей и участников этой войны становится меньше, сегодня в округе проживает 99 участников Великой Отечественной войны, 1 994 труженика тыла, 57 блокадников, поэтому юбилейный год нужно отметить достойно, уделить должное внимание людям, благодаря которым мы живём.
Сейчас больше стали удалять внимание юбилейным знаковым сражениям, переломным моментам в войне и т.д.
2020 год объявлен президентом страны Годом славы и памяти.
Сегодня мы будем решать следующие задачи: организация и проведение 75-ой годовщины Великой Победы, улучшение условий жизни участников войны, патриотическое воспитание и т.д.».
Советник первого заместителя губернатора автономного округа Александр Бабушкин рассказал о брендбуке к 75-летию Великой Победы: «Брендбук заработал, в нём подробно описана цветовая гамма, объяснено, как использовать, т.е. все детали, связанные с визуализацией будущих проектов, изложены в этом документе. Ознакомиться с брендбуком можно на сайте правительства Югры www.admhmao.ru. Также можно найти в любом поисковике, набрав «75-летие Великой Победы».
Одна из групп называлась «Информационное сопровождение», где журналисты окружных СМИ рассказали о удачно реализованных проектах, об их продолжении, а также о новых проектах. Я рассказала о сборнике «Солдаты Обского Севера», где описана жизнь и военные подвиги фронтовиков из народов ханты, манси, коми-зырян и русских сибиряков. Планируем выпустить продолжение о тружениках тыла.
На основе сегодняшних предложений будет выработан комплексный план по приоритетным направлениям на 2020 год, в котором будут представлены культурно-массовые мероприятия, организация работ по благоустройству территорий захоронения фронтовиков, ремонту памятников, посвящённых Победе, проведение патриотических акций общественников и волонтёров и т.д.
Людмила ГУРЬЕВА
Щи оӆӑӊӑн нємасыя мирхотн нәмӑссўв, мӑта ут лыпӑт хойты тыӆӑщ 12-митн Ёмвошн вәс. Тыв округев вошӑт па кәртӑт эвӑӆт 150 хуят юхтыӆӑс, щит кәщайт, культура вєрӑт тәты, оса рәпата вєрты па айкеӆӑт ӑкӑтты ёх.
Мєт сыры ӑкмум мир 2015-мит оӆн вєрум мєт ям клип вантсӑт, щӑта «Скрэтч» нємпи аритты ёх «Память» ар арисӑт.
Округ оса вєрӑт тәты департамент кәща хә Константин Репин лупӑс:
– Тӑмхӑтӆ ӑктӑщум ёх путӑртты па аӆьты питӆӑт, муй щирн ӆыв сыры оӆӑтн тӑм вән емӑӊхӑтӆ постӑссӑт, муй вўрн ин йиӆуп щирн Победа хатӆ вўш эвӑӆт 75 оӆ постӑты питӆўв. Ин мєт вуӆаӊ – щит арсыр вєрӑт эвӑӆт мєт ям па әмӑщ вєрӑт пириты. Щи тумпи, вантэ, мосӆ уша вєрты, муйкєм арат вух мосӆ пириюм вєрӑт тәты пӑта.
«Центр гражданских инициатив Югры» нємуп тӑхи кәща хә Яков Самохвалов ястӑс: «Шаль, хуты кашӑӊ оӆ шимӑӆшӑк ӆаӆясум ёх хӑщӆ, ин округевн Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн ӆаӆясум 99 хуят, щи пурайн тарма рәпитум 1 994 хуят, блокадной Ленинградӑн вәӆум 57 хуят вәӆ. Щирн мўӊева иса муй мосӆ вєрты, ӆәӆн Вуӆаӊ Победа ма постӑты.
Тӑм йисн телевизор хўват вуӆаӊ ӆаӆясум хӑрӑт оӆӑӊӑн документальной кинайт вантты рӑхӆ. Россия мўвев президент ики лупӑс, хуты 2020-мит оӆ «Год славы и памяти» нємн пунсы.
Тӑмхӑтӆ мўӊ арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн нәмӑсты питӆўв: ма па тәса Вуӆаӊ Победа оӆ постӑты, иса муй вєрты, ӆәӆн ӆаӆясум ёх ма ат вәсӑт, няврємӑт па айӆат ёх йис вәлупсэв оӆӑӊӑн вәнӆтӑты па рәт мўвев мосман тӑйты па па вєрӑт тәты».
Округ кәща ӆӑӊкӑр хә нётты хуят Александр Бабушкин «76-летие Великой Победы» нємуп брендбук оӆӑӊӑн ай тәс: «Веӆьщи бренбук рәпитты оӆӊитӑс. Щӑта хӑншман вәӆ, муйсӑр оӆьпӑт вўты рӑхӆ, муйсӑр пуквайтн хӑншты па па вєрӑт оӆӑӊӑн уша вєрты мосӆ. Щит www.admhmao.ru сайт хуща вәӆ. Щи тумпи интернет хуща «75-летие Великой Победы» хӑншты ки, имухты вәйтты рӑхӆ».
Арсыр хӑрӑт кўтн и хӑр – щит айкеӆӑт ӑкӑтты ёх хӑр, ӆыв путӑртсӑт, хутыса ӆыв мӑнум оӆӑтн вєрсӑт па еӆӆы мӑнум тӑм оӆн па 2020-мит вєрты питӆӑт. Ма лупсум, 2015-мит оӆн хӑнты, вухаӆь, сӑран па увӑс мўвев рўщ ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн киника єсӑӆсўв, еӆӆы щи оӆӑтн тарма рәпитум ёх оӆӑӊӑн хӑншты вутщийӆўв.
Тӑм мирхот пийн уша йиӆ, муйсӑр вән вєрӑт, мирхотӑт, вәйтантупсэт па па вєра мосты вєрӑт Вуӆаӊ Победа постӑты пӑта ӆэщӑтман питӆ.
Людмила ГУРЬЕВА