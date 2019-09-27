27 сентября 2019 года пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению.

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27 сентября 2019 года (пятница) с 9:00 до 18:00 Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проводит день оказания бесплатной юридической помощи населению. В Югре информацию по работе Центров бесплатной юридической помощи необходимо уточнять в конкретном региональном отделении Ассоциации.
Мероприятие будет проходить в формате дня открытых дверей на базе общественных приемных, местных отделений Ассоциации, пунктов, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации, а также юридических клиник при вузах.
Практикующие юристы и адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь гражданам, студенты юридических клиник, действующих при вузах, под руководством преподавателей подготовят письменные документы.
Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
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