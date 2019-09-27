Семинар «Традиции в ремеслах – основа для этноса» начал работу в Ханты-Мансийске

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Семинар «Традиции в ремеслах – основа для этноса» начал работу в Ханты-Мансийске
Фото У. ДанилоФото У. Данило
Фото У. Данило

Открытие семинара состоялось сегодня в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти, средств массовой информации, общественники.

В ходе реализации проекта уличная экспозиция музея будет дополнена двумя новыми постройками: «купающимся домом» – баней «по-черному», а также полноразмерной кузницей обских-угров XV-XVI вв.

К слову, кузница будет восстанавливаться по материалам археологических раскопок на городище Эмдер – легендарном городе богатырей, который был обнаружен археологами в 1993 году на реке Ендырь в восьмидесяти километрах от Нягани.

Как рассказал депутат Думы Югры Александр Новьюхов, основная идея семинара – продемонстрировать молодым мастерам все особенности и этапы возведения традиционных построек обских-угров.

«Сохранение традиций – это не только сберечь имеющееся, это, прежде всего, передать знания молодому поколению. Культурную значимость данного семинара трудно переоценить», – высказал мнение парламентарий.

Реализация проекта стала возможной за счет гранта в форме субсидии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мастерами семинара выступают Вячеслав Кондин, Анатолий Брусницин, Павел Тользин, Михаил Кондин.

Информация с сайта Общественной организации "Спасение Югры" Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

http://spasenieugry.ucitizen.ru/news/seminar-traditsii-v-remeslakh-osnov...

Фотографии Ульяны Данило

Фото У. ДанилоФото У. Данило
Фото У. Данило
Фото У. ДанилоФото У. Данило
Фото У. Данило
Пнд, 09/23/2019 - 17:04

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