21 сентября в финно-угорском этнопарке подвели итоги шестого фестиваля «Туйвеж».

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Остались позади встречи, кинопоказы, общение, мастер-классы и атмосфера теплого, сближающего творческого единения. Впереди в этот вечер была самая волнующая часть – признание и вручение наград. Подводить итоги – важная и ответственная миссия. Почетным правом наградить победителей в номинациях дипломами и призами были наделены соорганизаторы и приглашенные гости.
Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов, озвучив победителя в номинации «Социальный, музыкальный и рекламный ролик», отметил конкурентоспособность фестиваля «Туйвеж» с другими широко известными фестивалями и пожелал проекту стать еще масштабнее, ярче и интереснее, тем более, что седьмой «Туйвеж» состоится в год столетия Республики Коми - в 2021 году. Заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов вручил награду в номинации «Анимационный профессиональный фильм», поприветствовал гостей на коми языке и обозначил важность проведения Фестиваля для сохранения культуры и традиций различных народов. Директор АУ РК «Комикино» Виталий Лифляндский поздравил победителя в категории «Документальный профессиональный фильм», вручив награду маме автора и отметив, что фестиваль за десять лет своего существования вырастил уже не одну «звездочку». В свою очередь директор ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк» Елена Иванова поздравила самую юную участницу фестиваля «Туйвеж» - Кристину Тучнолобову из Сыктывкара, подарила ей специальный диплом и сувенир, изготовленный мастером Светланой Туровой.
Свои добрые, напутственные слова для участников произнесли также члены жюри фестиваля: Вениамин Тронин, Инесса Орел и Аслак Палтто. Каждый из них вручил награду в одной или нескольких номинациях. Настоящим украшением церемонии стали творческие номера, с которыми выступили: Народная артистка Республики Коми, заслуженная артистка России Ольга Сосновская, артисты Национального музыкально – драматического театра Республики Коми, коллектив вокального отделения Колледжа искусств Республики Коми под руководством Натальи Суровцевой, Духовой оркестр колледжа искусств Республики Коми под руководством Игоря Суровцева. Объединяющей идеей всех творческих номеров стала тема семьи, так как фестиваль «Туйвеж» за десять прошедших лет стал уже большой, дружной и многонациональной семьей. И, как водится, в каждой семье есть свои традиции. У «Туйвежа» доброй традицией третий год является украшение дерева победителей, «растущее» на территории Этнопарка. Нынешний год не стал исключением, и после официальной части лауреаты украсили арт-объект листочками – кадриками со своими именами.
Итак, победителями в номинациях стали:
- Конкурс короткометражных документальных фильмов в категории Профессионал – «Скорый Новый год» - автор – Наталья Холопова, г. Сыктывкар
- Конкурс короткометражных документальных фильмов в категории Любитель – «Формы жизни» - автор – Фрейчко Павел, г. Москва
- Конкурс короткометражных игровых фильмов в категории Профессионал – «Типичный случай», автор – Геллер Даниил, г. Москва
- Конкурс короткометражных игровых фильмов в категории «Любитель» - «НЕобычная семья», автор - ТО «Детектив», Свободин Олег, г. Ярославль
- Конкурс короткометражных анимационных фильмов в категории «Профессионал» – «Зырянская баня», автор – ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми», г. Сыктывкар, Республика Коми
- Конкурс короткометражных анимационных фильмов в категории «Любитель» - «Сны старого дома», автор – ДТО «Полигон», Нижегородская обл., с. Редькино
- Конкурс социальных, рекламных, музыкальных роликов и видеоклипов – «Реклама Зомби вечеринки», автор - Роман Курков, г. Емва, Республика Коми
- Конкурс фоторабот – фоторабота «Навстречу утренней заре», автор – Влад Плотницкий, г. Воркута, Республика Коми
- Конкурс короткометражного этнографического кино – не состоялся.
Специальными дипломами награждены:
- Диплом «За популяризацию туризма в Республике Коми» - «Карта легенд Республики Коми 2», автор – Никита Белорусов, г. Сыктывкар, Республика Коми
- Диплом соорганизатора фестиваля - Филиала Финно-угорского культурного центра Российской Федерации федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова" - "За цикл фильмов о сохранении и популяризации языка и традиционной культуры Марий Эл" – «Конгапайрем» (Праздник печки) и «Уярня» (Масленица)- автор Наталья Пушкина, г. Йошкар – Ола, Респулика Марий Эл.
Организатор международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (Перекрёсток) - АУ РК «Комикино» при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК и Министерства национальной политики РК