У жителей округа есть возможность обучаться исполнению хантыйских и мансийских танцев

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Хореограф-постановщик с огромным стажем Маргарита Фёдоровна Рябова провела окружной семинар по хореографии обских угров в Ханты-Мансийске 27 сентября 2019 года.
В семинаре приняли участие представители г. Ханты-Мансийска, г. Сургута, г. Югорска, с. Варьёгана Нижневартовского района, с.п. Шапша Ханты-Мансийского района, с. Салыма Нефтеюганского района. Маргарита Фёдоровна показала основные элементы из мужского танца, из мансийского танца, из «Куреньки» и других. Она отметила, что движения для мансийского танца она создавала, общаясь с носителем мансийской культуры Марией Сергеевной Меровой. Многие из них она исполняет в современной обработке. «Я специально не репетирую движения, чтобы не потерять ту сущность и то исполнение, которое было раньше», – говорит Маргарита Рябова.
Участникам семинара рассказала, как создавались танцы, она много занималась с носителями хантыйской и мансийской культуры. По её словам, каждая женщина должна иметь свой танец.
Сама Маргарита Фёдоровна танцами обских угров увлеклась ещё в детстве, когда по праздникам собирались взрослые, исполняли танцы, дети подражали им. Все эти знания ей пригодились в дальнейшей творческой деятельности.
Людмила Волкова приехала на семинар из города Югорска. Прошло 20 лет с тех пор, когда она обучала детей и всех желающих мансийским танцам. Танцевать она научилась в детстве на Медвежьих игрищах, которые проводил её отец. Это такие женские танцы, как «Сбор ягод», «Выделка шкур», «Куренька» и другие. В настоящее время танцам не обучает, но хорошо поёт песни на мансийском языке.
Отметим, что подобный семинар Маргарита Фёдоровна проводит не первый раз, у неё уже есть постоянные участники, которые хорошо помнят движения хантыйских и мансийских танцев с прошлого семинара. Приятно наблюдать, что русские парни и девушки с большим интересом обучаются хантыйским и мансийским танцам.
Надежда Рагимова
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 27-митн Ёмвошн вухаӆь нє Маргарита Фёдоровна Рябова (Яркина) мирхот ӆэщӑтӑс. Ӆўв ӑктӑщум мир хӑнты па вухаӆь якӑт тәса якты вәнӆтӑс.
Щӑта Ёмвошӑӊ ёх тумпи Сәрханӆ, Югорск, Варъюхан кәрт Нижневартовской район, Шапша кәрт, Салым кәрт Нефтеюганской район эвӑӆт мир юхтыйӆсӑт. Маргарита Фёдоровна ӑктӑщум мир «Хә як», «Вухаӆь як», «Куренька» па па якӑт тәса якты вәнӆтӑс. Ӆўв лупӑс, хуты вухаӆь щирн якты ӆўв Мария Сергеевна Меровайн тәса вәнӆтӑсы. Щит пӑта ӆўвеӆа вән пәмащипа ясӑӊ лупӆ.
Ӆўв путӑртӑс, хутыса щи якӑт тывсӑт, ӆўв ар пўш хӑнты па вухаӆь пирӑщ ёх пиӆа вәйтантыӆӑс па ӆывты иньщӑсӑс. Пирӑщ хуятӑт лупсӑт, кашӑӊ хӑнты па вухаӆь нє ӆўв юкан як тӑйс.
Маргарита Фёдоровна хӑнты па вухаӆь якӑт ай пурайӆ вўш эвӑӆт вантӑс, хән вәнӆат хуятӑт ӑктӑщийӆсӑт па яксӑт. Щӑӆта щитӑт нәмӑсыйӆман якӑт ӆэщӑтты питӑс.
Ма мирхотн вухаӆь нє Людмила Волкова пиӆа путӑртсум. Ӆўв Югорск вош эвӑӆт тыв юхтӑс. Ӆўв лупӑс: «Ма хәс оӆ юхӆы эвет па пухӑт вухаӆь щирн якты вәнӆтӑсум. Щӑӆта мәшӑӊа йисум па щи вєр хӑйсєм. Ин ма йисум, па щи еша якӆум. Ма ай пурамн Пўпи мӑӊхӑтӆӑтн якты вәнӆтӑсыюм. мӑӊхӑтӆӑт ащємн вєрӑнтсыйт. Ин ма вухаӆь ясӑӊӑн ариӆум па нарӑс хн юнтӆум».
Мосӆ лупты, Маргарита Рябова сыры щимӑщ мирхот ищи вєрӑнтыӆӑс. Интӑм итәх эвиет кимит пўш тыв юхӑтсӑт. Әмӑщ, хуты рўщ эвет па пухӑт ищи хӑнты щирн якты вәнӆтыйӆӆӑт.
Надежда Рагимова