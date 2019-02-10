О дополнительном профессиональном образовании незанятых граждан предпенсионного возраста

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Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центр занятости населения
в целях поиска подходящей работы в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05 октября 2018 года
№ 343-п
Если Вы желаете вернуться к трудовой деятельности или сменить место работы, обратитесь в центр занятости населения, и мы поможем Вам:
- получить информацию о профессиях, востребованных на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или муниципального образования по месту жительства;
- подобрать профессию (специальность, программу) для прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования по направлению центра занятости населения;
- получить информацию о возможностях трудоустройства по полученной профессии (специальности) после профессионального обучения;
- открыть собственное дело после профессионального обучения.
Для участия в мероприятии Вам необходимо представить в центр занятости населения следующие документы:
- личное заявление по утвержденной форме;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании и (или) о квалификации (при наличии);
- трудовую книжку или документ, ее заменяющий (при наличии);
- гарантийное письмо работодателя о последующем трудоустройстве после прохождения профобучения (для граждан, желающих пройти профобучение под гарантированное рабочее место);
- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов (при наличии).
Период профессионального обучения гражданина составляет не более 3 месяцев. Стоимость 1 курса профобучения - не более 68 500 рублей.
В период профобучения Вам будет выплачиваться стипендия, размер которой равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенному на районный коэффициент (в среднем 16 920 рублей).
По итогам профобучения Вы получаете документ установленного образца (свидетельство, удостоверение, диплом).
Для граждан профобучение организуется бесплатно с привлечением средств из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При организации профобучения гражданам гарантируется:
- бесплатное медицинское освидетельствование перед направлением на профобучение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- выплата стипендии;
- компенсация затрат на проезд к месту обучения и обратно (железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда; внутренним водным транспортом – на местах 3 категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах; воздушным транспортом в салоне эконом класса; автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения); суточные расходы – в размере 300 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и обратно;
- оплата найма жилого помещения на время обучения в размере 550 рублей в сутки (для граждан, направленных на обучение вне места постоянного проживания);
- получение документа об образовании (о квалификации) установленного образца в случае успешного завершения профобучения;
- повышение профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда.
Возможны следующие виды обучения:
- профессиональная подготовка (получение первой профессии в случае отсутствия у гражданина документа об образовании (о квалификации));
- профессиональная переподготовка (получение второй профессии (специальности));
- повышение квалификации по имеющейся профессии (специальности).
Обучение граждан предпенсионного возраста может быть организовано с использованием различных технологий, в том числе дистанционных, современных средств информационного обеспечения и коммуникации.
Более подробную информацию Вы можете получить в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 12, тел.: 8 (3467) 32-05-03, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm@dznhmao.ru
Филиал: Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11, тел./факс: 8 (3467) 37-53-51