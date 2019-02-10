Югорчане с губернатором Югры обсудили состояние и перспективы системы здравоохранения

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В студии ОТРК «Югра» прошла очередная онлайн-конференция с участием губернатора Натальи Комаровой, темой которой стало здравоохранение – такой запрос сформировали жители региона в социальных сетях.
В конференции приняли участие заместители губернатора округа, представители департамента здравоохранения, главные врачи крупных медицинских учреждений региона, медики-волонтеры.
Вопросы, видеообращения и предложения можно было направлять в официальной группе региона «Югра» «ВКонтакте» и в аккаунте главы региона в Инстаграм. Комментарии и вопросы принимались и во время онлайн-трансляции.
Напомним, это уже четвертая онлайн-конференция главы региона в 2019 году. Темами предыдущих встреч были вопросы благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, бизнес и налоги. Темы встреч определялись с учетом предложений югорчан – такой опрос проводился на странице губернатора Югры в Инстаграм, а также с учетом запросов и комментариев по определенным темам в социальных сетях.
Стоит отметить, что для югорских медиков данный формат уже стал традиционным – в округе действует проект «Послушайте, доктор» в социальной сети «ВКонтакте», в рамках которого югорчане могут задать вопросы представителям сферы здравоохранения и тут же получить ответ.
В ходе прямого эфира, продолжавшегося 2 часа 45 минут, по разным каналам югорчане направили 231 вопрос, в том числе 37 вопросов прозвучали в эфире, на них были даны ответы или комментарии. Авторам остальных вопросов будут направлены ответы в рабочем порядке.
Первый блок вопросов был посвящен доступности талонов к специалистам. Югорчане могут записаться к врачу посредством портала госуслуг, электронной регистратуры Югры, в мобильном приложении, а также непосредственно в медицинском учреждении – по терминалу или в регистратуре. С начала 2019 года дистанционно записались к врачу около 250 тысяч пациентов. Тем не менее югорчане отмечают, что в медицинских учреждениях эта проблема имеет место быть. Так, сложно попасть на прием к офтальмологу в Ханты-Мансийске, в Нефтеюганске.
Главный врач Ханты-Мансийской ОКБ Елена Кутефа согласилась, что в настоящее время сложилась непростая ситуация с доступностью детского врача-офтальмолога. «Данные обстоятельства связаны с повышенной нагрузкой на врачей-офтальмологов перед новым учебным годом, проведением массовых профилактических осмотров, - сказала она. - Также увеличение нагрузки на детских офтальмологов связано с временным отсутствием их в Ханты-Мансийском районе». Она заверила, что ведется активный поиск врача-офтальмолога для проведения профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возраста, а также юношей призывного возраста. Кроме того, для решения проблемы в офтальмологическом центре был организован субботник – врачи-офтальмологи 7 сентября провели прием всех желающих пациентов без предварительной записи. В этот день было принято 219 пациентов, 113 из них – дети.
Главврач Нефтеюганской ОКБ Дмитрий Мальцев проинформировал, что с целью привлечения специалистов ведется работа среди студентов, размещена информация о вакансиях на сайтах департамента здравоохранения Югры, центра занятости, официальном сайте больницы, направлены письма в медицинские вузы. «Также заключаются договоры о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры в региональных медицинских вузах», - добавил он.
Наталья Комарова, комментируя ситуацию, сообщила, что накануне, в ходе подготовки к онлайн-конференции, разбирая поступившие аналогичные вопросы, совместно с заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым и директором департамента здравоохранения Алексеем Добровольским протестировали одну инициативу. «Будет сформирован пул отложенных заявок с тем, чтобы подготовить техническое задание и закрыть проблему, то есть каждая заявка будет отрабатываться специалистами, которые будут искать удовлетворительный для пациента вариант, - пояснил Всеволод Кольцов. – В Сургуте впервые лечебные учреждения начали работать в режиме семидневной рабочей недели, будем анализировать и распространять эту практику».
Далее прозвучал вопрос о санавиации, будет ли она доступна жителям всех труднодоступных поселений Югры. Отвечая на этот вопрос утвердительно, Алексей Добровольский напомнил, что территория автономного округа равна по площади 12 территориям Московской области. «В среднем ежедневно работники санавиации Югры работают 12 часов на вертолете и 3 часа – на самолете, - сообщил он. – С открытием еще одного центра в Нягани время экстренной эвакуации пациентов Белоярского, Березовского и Октябрьского районов сократится с 3 до 1,5 часов».
Состоялось прямое включение из села Покур Нижневартовского района, юный житель которого Егор Сироткин несколько месяцев назад получил серьезную травму. Его мама рассказала, что он своевременно был доставлен в детскую больницу Нижневартовска, где ему оказали квалифицированную первичную помощь и отправили в травматологический центр Сургута. Травматологи успешно провели многочасовую операцию, в результате которой была сохранена возможность нормального функционирования руки.
В Югре достаточная материально-техническая база для развития данного вида медицинской помощи. На территории Югры функционирует 10 аэродромов, 14 вертодромов и более 150 вертолетных площадок. Для оказания экстренной медицинской помощи в режиме круглосуточной готовности к вылету находятся 4 вертолета (Ми-8) и самолет, 5 авиамедицинских бригад. В 2020 году будет внедрена автоматизированная система диспетчеризации санитарной авиации, прием и распределение вызовов станут автоматическими.
Еще одно прямое включение с благодарностью югорским врачам было из Африки. Житель далёкого Бенина Вилли ду Тоит в апреле проходил курс лечения в ОКБ Ханты-Мансийска. Сказав, что чувствует себя теперь замечательно, он отметил также высокий уровень оборудования, чистоту в помещениях и доброе отношение персонала. «У нас такое можно встретить только в платных частных клиниках», - сказал африканский пациент.
Комментируя это обращение, Алексей Добровольский акцентировал внимание, что в Югре сейчас формируется туристический медицинский продукт. Квалификация врачей, уровень лечебно-диагностического оборудования, вся инфраструктура крупнейших медицинских центров автономного округа позволяют развивать это направление.
Следующий блок вопросов относился к льготному обеспечению лекарствами. По данным департамента здравоохранения, финансирование льготного лекарственного обеспечения в Югре в 2019 году составило 3,2 млрд рублей, из этого объема средства регионального бюджета составляют 2,2 млрд рублей. «Региональный льготный перечень, как и федеральный, ежегодно актуализируются, - отметил директор департамента Алексей Добровольский. - Из перечня исключаются малоэффективные лекарственные препараты, включаются препараты с наибольшей доказанной эффективностью. Численность граждан, получающих бесплатно или на льготных условиях лекарственные препараты, насчитывает почти 345 тысяч человек. В 2018 году - 302 тыс. человек».
Далее последовало видеообращение, в котором жительница Нягани выразила благодарность за удобную для пациентов работу кабинета выписки рецептов.
Главный врач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко подтвердила, что и в этом медицинском учреждении для повышения доступности лекарственного обеспечения пациентов диспансерной группы планируется организация кабинета выписки рецептов в отдельном «окне». «В том числе в планах организация личных кабинетов пациентов диспансерной группы через интернет-ресурсы. Считаем, что этот механизм исключит необходимость дополнительных хождений пациентов по лечебным учреждениям: пациент видит свои электронные рецепты на год и может их использовать после дистанционного подтверждения врачом кабинета диспансеризации. В личном кабинете будет отображаться график плановых посещений лечащего врача».
Есть ещё одна тема, которая перекликается с темой льготных лекарств, – обеспечение детей молочными смесями, в том числе детей-аллергиков. В Югре ежегодно 40 тысяч детей в возрасте до 3 лет получают бесплатное питание. Главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Асия Гирина обратила внимание: «В настоящее время на рынке детского питания представлен большой ассортимент адаптированных молочных смесей, используемых в питании детей первых лет жизни. При подготовке технического задания указываются характеристики продукта, которым могут соответствовать несколько наименований».
Главный врач детской поликлиники Нижневартовска Татьяна Загинайко дополнила: «В нашей поликлинике имеются в достаточном количестве адаптированные молочные смеси для детей до 3 лет, дети, больные муковисцидозом, обеспечиваются специализированным питанием за счет программы «Развитие здравоохранения». В перечень закупаемых адаптированных смесей за счет бюджета автономного округа дополнительно включено лечебное питание для детей, страдающих хроническим расстройством питания, аллергическими заболеваниями».
Было отмечено, что в Югре коэффициент рождаемости на 1 тыс. населения выше, чем в среднем по России – 12,7 против 10,1. Уровень рождаемости в регионе в 2 раза превышает смертность.
Далее была поднята тема доступности и одновременно загруженности высокотехнологичного медицинского оборудования. «Оснащение первичного звена достаточным количеством высокого уровня оборудования позволит поднять диагностику на новый уровень», - напомнила губернатор.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Югре запланировано переоснащение медицинских организаций, в частности первичного звена. Поликлиники Югорска, Советского, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов будут оснащены новыми современными КТ и МРТ аппаратами, что позволит снять напряжённость в доступности данного исследования.
Алексей Добровольский проинформировал: «До конца 2019 года в медицинские организации Югры поступит более 400 единиц медицинского оборудования, значительная часть которого – это рентгенодиагностический комплекс».
Тем не менее, югорчане говорили о недоступности бесплатного обследования на высокотехнологичном оборудовании в госучреждениях, тогда как в частных центрах такое оборудование доступно, за плату. «Этот рынок нуждается в регулировании, - заметила глава региона. – По ОМС и в платной клинике обследование может и должно быть бесплатным. Можно ввести сертификат. Надо сделать анализ и мотивировать медицинские организации на получение здорового эффекта у населения, чтобы не было конфликта интересов».
Ещё один вопрос по данной тематике связан с онкоскринингом. На недавнем форуме онкологов президент России Владимир Путин назвал борьбу со злокачественными образованиями приоритетной задачей медицины. В ходе подготовки к эфиру поступил такой вопрос: «Что делается в Югре для разработки новых методов и внедрения последних достижений мировой науки по профилактике, раннему выявлению и лечению рака, реабилитации пациентов в рамках ОМС?»
На этот вопрос ответил главный внештатный онколог департамента здравоохранения Евгений Билан: «Сегодня в округе сформирована трехуровневая система оказания онкологической помощи пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями. В онкологических центрах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовском онкологическом диспансере оказывается вся специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь онкологическим пациентам. В крайне редких случаях нам требуется помощь федеральных центров. Наоборот, мы видим обратную тенденцию – к нам едут лечиться. Доля приехавших пациентов колеблется от 8 до 11%. Чаще всего это люди, у которых выявлено злокачественное новообразование на поздних стадиях в других регионах Российской Федерации. В округе успешно реализуются скрининговые программы по раннему выявлению злокачественных образований различных локализаций. Это скрининг рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, толстого кишечника и лёгкого. Эти мероприятия позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях».
Активно обсуждалась тема вакцинации. Прозвучало мнение, что недостаточно информации об эффективности вакцин. Также были вопросы по поводу начавшейся прививочной кампании против гриппа – не поздно ли прививаться. Главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Асия Гирина сказала, что информированию пациентов о вакцинах, необходимости и эффективности прививок уделяют внимание медицинские работники во время приемов. Более 300 тысячам югорчан прививки против гриппа уже поставлены, к 15 октября в соответствии с графиком министерства здравоохранения поступит новая партия вакцины, что позволит привить еще 776 тысяч человек. «До 1 ноября всем желающим прививки поставят. Это не поздно, - заверила она. – Вакцина поступает трехвалентная, то есть она разработана против трех вирусов гриппа, которые в соответствии с прогнозом ВОЗ будут циркулировать в этом сезоне».
Алексей Добровольский подтвердил: «Ощутимый подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и появление первых заболевших гриппом отмечается в декабре. Учитывая это, мы имеем достаточно времени для завершения прививочной кампании и формирования поствакцинального иммунитета против гриппа».
Всеволод Кольцов добавил: «Вакцина не исключает возможности заражения, но она в разы снижает риски осложнений».
Возвращаясь к вопросу об эффективности вакцин, губернатор заметила: «Продолжается стратегический спор, в том числе и в профессиональной среде медиков, насколько необходимы прививки. Люди хотят получить информацию на этот вопрос».
Значительное внимание в ходе онлайн-конференции было уделено кадровому вопросу в здравоохранении. Обеспеченность врачами в Югре составляет 51,3 на 10 тыс. населения (в УрФО – 34,6; РФ – 37,4). Обеспеченность врачами первичного звена составляет 96%. Дефицит врачей «узких» специальностей в амбулаторно-поликлинической службе в 2019 году составляет 388 человек. Принято на работу в этом году 53 врача «узких» специальностей, 86 человек направлены в клиническую ординатуру.
Проректор Ханты-мансийской государственной медицинской академии Тамара Овечкина рассказала: «Традиционно высокий процент трудоустройства выпускников медицинской академии - 95% и выше, ординаторов – 100%. В 2019 году из 68 выпускников лечебного факультета 89% продолжили обучение в ординатуре, 11% трудоустроены в первичном звене».
Для повышения уровня подготовки выпускников Ханты-Мансийской государственной медицинской академии волонтеры-медики предложили создать на базе одного из медицинских центров Югры симуляционную клинику. Всеволод Кольцов заметил: «Мы открывали первые симуляционные центры. Уверен, такие клиники повысят уровень подготовки выпускников. Это правильный шаг».
«Что нужно сделать, чтобы решить один из базовых вопросов медицины – кадровый? - обратилась к главным врачам медицинских организаций губернатор. – Подумайте, может быть, в дополнение к тому, что получают специалисты, уезжающие в село, предусмотреть возможность предложения им продолжить затем работу в крупнейших медицинских центрах округа?».
Главврач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева предложила снять возрастные ограничения для желающих приехать в Югру специалистов из других регионов.
На вопрос ведущего, есть ли среди присутствующих в студии студентов-медиков желающие поехать трудиться по окончании вуза в село, послышались утвердительные голоса.
Подводя итог разговору, Наталья Комарова сказала, что цели национального проекта по здравоохранению – не окончательные: «Достигнем этих показателей – поставим новые. Мы сможем пойти дальше, когда спрогнозируем события. Работа всегда будет».