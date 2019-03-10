В Югре начался отбор на пост директора департамента социального развития

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В Югре начался отбор на пост директора департамента социального развития

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

 

Решением губернатора Югры сегодня, 1 октября, стартовал отбор кандидатов на пост директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе руководители ведомств социального блока назначаются губернатором после процедуры общественного отбора, в который вовлечены жители региона, профессиональное, экспертное сообщество. Официально такой способ закреплен с 2017 года. При этом практика привлечения общественности к выбору руководителей существует в Югре с 2011 года.

 

Первым этапом отбора директора Депсоцразвития Югры станет подготовительный. Он продлится до 14 октября включительно. В его рамках специалистами окружного департамента гражданской службы и кадровой политики будут определены профессиональные требования, профиль должности, оценочные тесты, кейсы, вопросники для интервью и другие материалы для оценки кандидатов.

 

На следующем этапе, с 15 по 28 октября, будет организован прием документов от кандидатов на пост руководителя окружного ведомства, в числе которых программа, отражающая видение кандидата по развитию отрасли.

 

До 18 ноября будет организована оценка личностного и профессионального потенциала претендентов, проверка документов кандидатов на их достоверность, а также оценка соответствия базовым квалификационным требованиям по образованию и стажу работы. После чего в течение 10 дней кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту.

 

Участниками заключительного этапа станут 3 кандидата, набравшие наивысшие рейтинги по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Они будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа.

Чт, 10/03/2019 - 10:20

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