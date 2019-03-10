Закончился первый этап формирования общественной палаты Югры – прием документов

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Прием предложений по кандидатурам от общественных объединений и иных некоммерческих организаций осуществлялся со 2 по 30 сентября 2019 года.
Своих кандидатов в члены общественной палаты Югры предложили некоммерческие организации: общероссийские, межрегиональные, региональные, местные общественные объединения, зарегистрированные на территории автономного округа. Всего подано 133 заявки.
Напомним, в текущем году в связи с изменением в законодательстве формирование палаты осуществляется по новому принципу.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа утвердит 15 членов общественной палаты Югры по представлению зарегистрированных в автономном округе структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. В адрес губернатора Югры поступило 33 заявки от кандидатов.
Еще 15 членов утвердит дума автономного округа. В адрес законодательного органа поступило 52 заявления.
Члены общественной палаты, утвержденные губернатором и думой Югры, определят состав остальной одной трети членов палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. В адрес общественной палаты было направлено 48 предложений кандидатов.
На данный момент проходит обработка документов кандидатов, подавших свои заявки губернатору и в думу автономного округа.
В декабре 2019 года на первом заседании общественной палаты Югры будет объявлен новый VI состав и сформированы органы палаты. Состав будет осуществлять свою деятельность в течение 3-х лет.