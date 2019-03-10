Первая цифровая перепись

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В Югре состоялась трансляция федерального медиа-мероприятия «Год до переписи», на котором выступил руководитель Федеральной службы государственной статистики России Павел Малков:
– В истории Российской империи первая перепись была в 1897 году. В 2020 году состоится 12 всероссийская перепись населения. Мы эту перепись называем одновременно и первой цифровой переписью, и одновременно – последней бумажной переписью в России. Возможно, это вообще последняя перепись в традиционном понимании, когда мы каждого лично переписываем. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения 2018 года.
Перепись – это очень важная часть международного языка статистики. Переписи проходят по всему миру. Это закреплено на уровне ООН. Сейчас мы входим в очередной всемирный раунд переписи. В этом году уже 28 стран проводят свою перепись, в следующем – ещё 50 в том числе и Россия. Сегодня в перепись вступают наши коллеги из Беларуси и Азербайджана. Перепись сегодня – это единственный способ получить уникальную информацию о населении, о жилищных условиях, данные о национальном и языковом составе, образовательный уровень, брачной структуре, реальные жилищные условия. По итогам переписи мы можем точно описать состояние российского общества, это такая калибровка всей государственной статистики, которая позволит повысить эффективность принятия решений на всех уровнях.
Далее югорским журналистам заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Валерий Ярлов отметил:
– На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры переписью будет охвачено около 1,7 млн человек. В труднодоступных и отдалённых территориях переписи подлежит 66 тыс. человек в 118 населённых пунктах. Проведение переписи в таких территориях запланировано с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта, предполагается в случае необходимости применение телефонов и раций.
Межведомственную комиссию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года возглавляет первый заместитель Губернатора округа Геннадий Бухтин. В состав межведомственной комиссии входят руководители, должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, ответственных за подготовку и проведение ВПН-2020. Аналогичные комиссии созданы в городских округах и муниципальных районах. Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат подведёт в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.
Ульяна Данило
Ёмвошн айкеӆ хӑншты ёха путӑртса, муй иты 2020-мит оӆн Россия мўв ӆуваттыйн мир нух ӆўӊӑтӆайт. Видео хўват щи вєр оӆӑӊӑн мсыева государственной федеральной статистика тӑхи кәща Павел Малков путӑртӑс:
– Россия мўвн мєт оӆӑӊ пўш хуӆыева хӑннєхәйт 1897-мит оӆн нух ӆўӊӑтсайт. Щиты 2020-мит оӆн кӑтхущьяӊмит пўш мир нух хӑншӆайт. Мўӊ мєт оӆӑӊ пўш ин ёх интернет унтасн ӆўӊӑтты питӆўв. Россия мўвн вәӆты кашӑӊ хӑннєхә нємасыя мир ӆўӊӑтты нєпека хӑншӆэв. Мосӆ лупты, васы мӑнты тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӆ вўш эвӑӆт 31-мит хӑтӆ вәнта 2020-мит оӆн Россия мўв ӆуваттыйн кашӑӊ хуят нух хӑншты питӆўв. Щи тумпи государственной услуга нємпи ут хўват па многофункциональной тӑхет мухты нух хӑншӑньщты рӑхӆ. Щӑӆта сора па тәса хӑннєхәйт ӆўӊӑтты кєша мўӊ рәпатнекӆўв нємасыя планшетӑт тӑйты питӆӑт. Тӑмӑщ йиӆуп интернет вєрӑт унтасн мўӊ ма па и тыӆӑщ мӑр Россия мир нух ӆўӊӑтӆӑӆўв. Вантэ, 2018-мит оӆн мўӊ тӑм вєр артаӆӑсэв. Щӑӆта перепись – щит ӆутаӊ вєр. Мўв ӆуваттыйн ёх ӆўӊӑтӆайт, нємасыя щимӑщ поступсы ООН тӑхийн вәӆ. Ин тӑм оӆ арсыр мўвӑтн вәӆты ёх нух хӑншсайт. Иса 2019-мит оӆн 28 мўвн ёх ӆўӊӑтсайт па па оӆ 50 мўвн па мўӊ Россияев хуща щимӑщ вєр тывӆ. Тӑмхӑтӆ Белоруссия па Азербайджан мўвӊӑнӑн мир нух ӆўӊӑтты оӆӊитсайт. Вантэ, хӑннєхә нух хӑнштыйн мўӊ уша вєрӆэв, муй тӑхийн ёх вәӆӆӑт, муйсӑр щир хуят, муйсӑр ясӑӊӑн путӑртӑӆ, хоттєӆ ёх тӑйӆ муй ӑнтә. Перепись вєртэв пийн мўӊ ма вәтты питӆэв, хутыса Россия мўв ёх вәӆӆӑт, муйсӑр нўшайт тӑйӆӑт.
Еӆӆы Югра мўвн айкеӆ хӑншман рәпитты ёха Ёмвош округ па Ямал мўв ӆуваттыйн статистика вєрӑт тәты тӑхийн кәща ӆӑӊкӑр хәя рәпитты ики Валерий Ярлов лупӑс:
– Иса Югра мўв ӆуваттыйн нюр кашӑӊ хӑннєхә нух ӆўӊӑтӆэв. Ай кәртӑтн вәӆты ёх сырышӑк оӆӊитӆӑӆўв нух хӑншты. Иса Ёмвош округн и миллион ӆапӑтсот щурӑс муӆтас хӑннєхә вәӆ. Итәх хўвн вәӆты кәртӑта тухӆӑӊ хопн ӊхты питӆўв. Щӑӆта нємасыя мир нух ӆўӊӑтты комиссия тӑйӆўв, щӑта кәщая Югра мўв губернатор ӆӑӊкӑр хә Геннадий Бухтин вәӆ. Ёмвош округ кашӑӊ районӑн хӑннєхәйт нух хӑншты кєша нємасыя ёх питӆӑт рәпитты.
Иса Россия мўв ӆуваттыйн муй арат хӑннєхә вәӆ, уша йиӆ ван хӑтӆуп тыӆӑщн 2020-мит оӆн.
Ульяна Молданова