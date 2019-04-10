Финно-угорский центр России ждёт буквы

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До 5 ноября принимаются творческие работы на Межрегиональную выставку «Парад букв». Этот новый художественный проект, представляющий буквы русского алфавита, объявлен в рамках проведения Международного года языков коренных народов. Организатор выставки – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Для участия в выставке приглашаются все желающие старше 16 лет. Работа должна представлять любую букву русского алфавита и иметь своё оригинальное исполнение. Это может быть живопись, графика, скульптура, произведение декоративно-прикладного искусства с использованием любых материалов. Допускаются коллективные работы.
Уже поступили буквы из Амурской, Архангельской, Брянской, Ростовской и Саратовской областей, Удмуртской Республики и Республики Коми. Пока что в формируемом алфавите не хватает е, ё, з, ф, ш, щ, ъ, ы, э, ю. Организаторы предлагают участникам создать именно эти недостающие буквы.
По окончании приёма работ жюри выберет самые лучшие, они и составят Межрегиональную выставку творческих работ «Парад букв». В отборе будут приветствоваться оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность, национальный колорит.
После открытия в г. Сыктывкаре выставка будет демонстрироваться на различных площадках регионов Российской Федерации.
Учредитель Межрегиональной выставки творческих работ «Парад букв» – Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова.
Информационный центр "Финноугория"
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