Ежегодный конкурс «Мастер года»

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БУ «Центр ремесел» приглашает принять участие в ежегодном окружном конкурсе «Мастер года»!
В этом году он юбилейный, его история началась 20 лет назад…
Заявки принимаются до 1 ноября 2019 года. К участию приглашаются мастера народного искусства, педагоги и преподаватели художественных школ и высших учебных заведений художественного профиля, работающие в сфере народных художественных промыслов и ремесел народного искусства на территории Югры.
Конкурс проводится в два этапа и необходимо предоставить не менее 5 работ!
Хотите стать «Мастером года»?
Тогда обязательно принимайте участие в юбилейном окружном конкурсе!
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр народных художественных промыслов и ремесел»