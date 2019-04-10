Ежегодный конкурс «Мастер года»

  • Русский
Ежегодный конкурс «Мастер года»

БУ «Центр ремесел» приглашает принять участие в ежегодном окружном конкурсе «Мастер года»!

В этом году он юбилейный, его история началась 20 лет назад…

Заявки принимаются до 1 ноября 2019 года. К участию приглашаются мастера народного искусства, педагоги и преподаватели художественных школ и высших учебных заведений художественного профиля, работающие в сфере народных художественных промыслов и ремесел народного искусства на территории Югры.

Конкурс проводится в два этапа и необходимо предоставить не менее 5 работ!

Хотите стать «Мастером года»?

Тогда обязательно принимайте участие в юбилейном окружном конкурсе!

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр народных художественных промыслов и ремесел»

Пт, 10/04/2019 - 09:27

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры