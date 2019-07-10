Всероссийский форум национального единства пройдет в Ханты-Мансийске

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С 7 по 10 октября, начнет свою работу Форум национального единства, однако в этом году грядут изменения в полюбившемся югорчанам мероприятии. Если в прошлых годах Форум носил название «Югра многонациональная» и был рассчитан на участников преимущественно из автономного округа, то в этом году он стартует в статусе Всероссийского и ждет гостей со всей страны.
Более 700 участников приедут в столицу Югры делиться опытом, презентовать практики и обсуждать многочисленные вопросы. В рамках программы форума запланировано около 30 мероприятий различной направленности: заседания, конференции, круглые столы, выставки, семинары, а также экскурсионная и культурная программы.
Одной из новых площадок Форума станет Проектная мастерская, где встретятся представители Домов дружбы народов, Домов народного творчества, Домов национальностей, Центров национальных культур для презентация лучших практик по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия. Мероприятие будет вести Мери Русанова - первый заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный российский дом народного творчества», руководитель Центра культуры народов России.
В один из дней назовут «Золотые имена многонациональной Югры», среди номинантов будут представители самых разных профессий и национальностей.
В завершении Форума состоится, ставший уже традиционным, фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений «Возьмемся за руки, друзья». В этом году фестиваль также приобрел статус Всероссийского и югорская земля примет десятки талантливых людей со всей страны.
Таким образом, Всероссийский форум национального единства станет уникальной площадкой для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций.
Получить более подробную информацию о Форуме и ознакомиться с его программой можно на офицальном сайте www.edinstvo.admhmao.ru
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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