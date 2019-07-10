Депутаты Думы Югры примут участие в заседании круглого стола Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков и его заместитель Еремей Айпин примут участие в проведении круглого стола Комитета по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации. Мероприятие состоится в понедельник, 7 октября, в зале совещаний Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Обозначенная тема повестки – «Обеспечение гарантий прав, защита среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Проведёт заседание председатель Комитета Ильдар Гильмутдинов. Борис Хохряков выступит с приветственным словом к собравшимся. Еремей Айпин – с докладом «О создании условий для повышения доступности предоставления государственных услуг в сфере труда и занятости для граждан из числа коренных малочисленных народов».
Темой обсуждения также станут вопросы социального развития коренных малочисленных народов, учёт и мониторинг традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, решение вопросов защиты исконной среды обитания, реализация прав коренных малочисленных народов на традиционное природопользование: опыт работы, задачи на перспективу и другие.
Пресс-служба Председателя Думы Югры