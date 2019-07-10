Федеральное агентство по делам национальностей и «Комсомольская правда» предлагают найти «Ключевое слово»

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Стартовал прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Эта премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия России. В этом году партнером премии стал издательский дом «Комсомольская правда».
«Языковое разнообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Поэтому не случайно 2019 год был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
Заявки принимаются до 15 октября по эл.почте konkurs@phkp.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».
Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на главной странице сайта ФАДН России http://fadn.gov.ru