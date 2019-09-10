Сыктывкарцы проведут День марийской культуры

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12 октября в г. Сыктывкаре состоится программа Дня марийской культуры. В Республику Коми приедет многочисленная делегация из Республики Марий Эл: представители культуры, науки, образования, этнической моды и кулинарии. Основные мероприятия пройдут на площадках Дома дружбы народов Республики Коми.
День марийской культуры торжественно откроется в 10:00 в Доме дружбы народов. Там же состоится открытие выставки живописных работ заслуженного художника России Ивана Ямбердова. Выставка продлится до конца октября.
В течение дня в малом зале все желающие смогут принять участие в мастер-классах по национальной марийской вышивке и украшениям, изготовлению бижутерии к национальному марийскому костюму, а также приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.
С утра для студентов СыктГУ, КРАГСиУ, учащихся педагогического колледжа и для слушателей состоятся открытые лекции "Культурные коды в марийском языке" и "Марийские запреты: пережиток или система ценностей?".
В 11:00 начнутся круглые столы по продвижению коми и марийского языков в электронном информационном пространстве и официальному переводу.
Следующей, самой "вкусной" площадкой Дней станет мастер-класс по изготовлению национальных марийских блюд, который пройдёт с 11:00 до 14:30.
В 14:00 в филиале ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" состоится круглый стол "Межкультурные коммуникации в сфере финно-угорского сотрудничества". Представители учреждений культуры Республики Марий Эл и Республики Коми обменяются опытом реализации этнокультурных проектов и наметят планы по дальнейшему сотрудничеству.
В 14:30 в Литературном музее им. И.А. Куратова стартует творческая встреча писателей и поэтов Республики Коми и Республики Марий Эл. Также Национальный музей Республики Коми представит презентацию новых литературных проектов: видеомарафон "Менам муза – диалог о вдохновении" к 180-летию Ивана Куратова, Национальная библиотека Республики Марий Эл имени С. Г. Чавайна со своей стороны презентует медиапроекты "Читаем роман С. Чавайна "Элнет" и "Живое слово Чавайна".
В 17:00 в Доме дружбы состоится концертная программа "Сысол сер ӱмбалне марий ӱжара" ("Марийский рассвет над Сысолой") с участием творческих коллективов Республики Марий Эл и показом этноколлекций марийских костюмов.
В рамках мероприятия в холле Дома дружбы народов будет организована демонстрация фильма "Мари. Будни и праздники", созданного Финно-угорским культурным центром Российской Федерации, выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов марийских мастеров, книжная выставка "Всё о марийцах и Республике Марий Эл".
Организаторы Дней марийской культуры в Республике Коми: Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, ГБУК Республики Марий Эл "Республиканский центр марийской культуры", ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми".
Партнёр – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Информационный центр "Финноугория"
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