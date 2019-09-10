Коллеги из Коми и Марий Эл установят межкультурные коммуникации

  • Русский
Коллеги из Коми и Марий Эл установят межкультурные коммуникации

Коллеги из Коми и Марий Эл установят межкультурные коммуникации

12 октября в рамках программы Дня марийской культуры в Республике Коми в филиале ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" состоится круглый стол "Межкультурные коммуникации в сфере финно-угорского сотрудничества". Встреча начнётся в 14:00.

Участниками мероприятия станут представители Центра марийской культуры (г. Йошкар-Ола), Дома дружбы народов Республики Коми, Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми, Центра коми культуры г. Сыктывкара и других этнокультурных центров Республики Коми и Республики Марий Эл. Коллеги выступят с презентациями деятельности своих учреждений, поделятся опытом проведения мероприятий, наметят планы по дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Напомним, что торжественное открытие Дня марийской культуры состоится в 10:00 в Доме дружбы народов. В течение всего дня на разных площадках развернутся многочисленные мероприятия. Увенчается День концертной программой "Сысол сер ӱмбалне марий ӱжара" ("Марийский рассвет над Сысолой") с участием творческих коллективов Республики Марий Эл и показом этноколлекций марийских костюмов и этнодискотекой.

Организаторы Дней марийской культуры в Республике Коми: Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, ГБУК Республики Марий Эл "Республиканский центр марийской культуры", ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми".

Партнёр – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".

Информационный центр "Финноугория"
ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru

Тел./факс: 8 (8212) 24-49-37

E-mail: finnougoria@mail.ru

Ср, 10/09/2019 - 09:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры