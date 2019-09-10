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Коллеги из Коми и Марий Эл установят межкультурные коммуникации
12 октября в рамках программы Дня марийской культуры в Республике Коми в филиале ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" состоится круглый стол "Межкультурные коммуникации в сфере финно-угорского сотрудничества". Встреча начнётся в 14:00.
Участниками мероприятия станут представители Центра марийской культуры (г. Йошкар-Ола), Дома дружбы народов Республики Коми, Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми, Центра коми культуры г. Сыктывкара и других этнокультурных центров Республики Коми и Республики Марий Эл. Коллеги выступят с презентациями деятельности своих учреждений, поделятся опытом проведения мероприятий, наметят планы по дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных проектов.
Напомним, что торжественное открытие Дня марийской культуры состоится в 10:00 в Доме дружбы народов. В течение всего дня на разных площадках развернутся многочисленные мероприятия. Увенчается День концертной программой "Сысол сер ӱмбалне марий ӱжара" ("Марийский рассвет над Сысолой") с участием творческих коллективов Республики Марий Эл и показом этноколлекций марийских костюмов и этнодискотекой.
Организаторы Дней марийской культуры в Республике Коми: Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, ГБУК Республики Марий Эл "Республиканский центр марийской культуры", ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми".
Партнёр – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
Информационный центр "Финноугория"
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