В Ханты-Мансийске были названы «Золотые имена многонациональной Югры»

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В Ханты-Мансийске были названы «Золотые имена многонациональной Югры»

Состоялось чествование лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Всего было отмечено 17 выдающихся югорчан, представляющих разные профессий и национальности, внесших значительный вклад в развитие автономного округа. Проект был реализован по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Проект был реализован в два этапа. Первый (отборочный) этап проходил в муниципальных образованиях округа с 10 июля по 20 сентября 2019 года. Победители были определены в столице Югры, здесь же прошло чествование лауреатов.

Итак, Золотые имена многонациональной Югры-2019:

Конев Александр Витальевич, город Ханты-Мансийск;

Истомина Евдокия Петровна, Белоярский район;

Исламова Альфия Фазыляновна, Кондинский район;

Бадамшина София Ташбулатовна, Советский район;

Изюмова Анна Леонидовна, город Урай;

Гредягина Лариса Петровна, Сургутский район;

Стыцюк Ольга Павловна, Октябрьский район;

Дунаев Павел Кириллович, город Югорск;

Яхьяев Солттанпаша Яхьяевич, город Покачи;

Стрельцова Мария Георгиевна, город Радужный;

Гурбанов Княз Гочах оглы, город Пыть-Ях;

Исаева Антонина Алексеевна, Нижневартовский район;

Кисаева Фаина Тульгеновна, Нефтеюганский район;

Геккель Валентина Георгиевна, Ханты-Мансийский район;

Чорап Тудор Георгиевич, город Нефтеюганск;

Самсонова Марина Викторовна, город Сургут;

Адыгезалбекова Сона Адыгезал кызы, город
Ханты-Мансийск.

Проект «Золотые имена многонациональной Югры» реализуется при поддержке Окружного Дома народного творчества.

Информационная служба

Ассамблея народов России

Региональное отделение общероссийской общественной организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Ср, 10/09/2019 - 10:17

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