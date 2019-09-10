В Ханты-Мансийске были названы «Золотые имена многонациональной Югры»

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Состоялось чествование лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Всего было отмечено 17 выдающихся югорчан, представляющих разные профессий и национальности, внесших значительный вклад в развитие автономного округа. Проект был реализован по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Проект был реализован в два этапа. Первый (отборочный) этап проходил в муниципальных образованиях округа с 10 июля по 20 сентября 2019 года. Победители были определены в столице Югры, здесь же прошло чествование лауреатов.
Итак, Золотые имена многонациональной Югры-2019:
Конев Александр Витальевич, город Ханты-Мансийск;
Истомина Евдокия Петровна, Белоярский район;
Исламова Альфия Фазыляновна, Кондинский район;
Бадамшина София Ташбулатовна, Советский район;
Изюмова Анна Леонидовна, город Урай;
Гредягина Лариса Петровна, Сургутский район;
Стыцюк Ольга Павловна, Октябрьский район;
Дунаев Павел Кириллович, город Югорск;
Яхьяев Солттанпаша Яхьяевич, город Покачи;
Стрельцова Мария Георгиевна, город Радужный;
Гурбанов Княз Гочах оглы, город Пыть-Ях;
Исаева Антонина Алексеевна, Нижневартовский район;
Кисаева Фаина Тульгеновна, Нефтеюганский район;
Геккель Валентина Георгиевна, Ханты-Мансийский район;
Чорап Тудор Георгиевич, город Нефтеюганск;
Самсонова Марина Викторовна, город Сургут;
Адыгезалбекова Сона Адыгезал кызы, город
Ханты-Мансийск.
Проект «Золотые имена многонациональной Югры» реализуется при поддержке Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба
Ассамблея народов России
Региональное отделение общероссийской общественной организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре