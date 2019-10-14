Югорчане подают заявки для участия в конкурсе «Лидеры России»

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Старт заявочной кампании третьего сезона Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» дал Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин.
За первые трое суток на конкурс заявилось более 46 тысяч человек со всех уголков страны, в том числе и югорчане.
Стоит отметить, что во втором сезоне конкурса было зарегистрировано 227 193 заявки, в том числе от Югры — 3 053 заявки. К участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. По итогам ретеста к полуфиналу оказались допущены 43 участника. В финал же вышли 4 представителя автономного округа. В их числе Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище», Андрей Кныш из Сургута с проектом «Новое предназначение», его земляк Степан Прокопович с проектом «Социально-экономическое лидерство региона» и житель Лангепаса Дмитрий Горбунов с проектом «Спорт доступен всем».
«Я обратила внимание на число желающих принять участие в конкурсе – это более важный показатель, чем количество дошедших до призовых мест, – отметила Губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с полуфиналистами и финалистами конкурса «Лидеры России» от Югры. – Это говорит о том, сколько людей считают себя лидерами. При этом не стоит забывать и о цели, которую ставят перед собой организаторы, – выявление подготовленных людей, предоставление возможности проявить себя».
Этап регистрации участников третьего сезона продлится до 27 октября. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте лидерыроссии.рф описать свой лидерский опыт и загрузить видеоинтервью. Затем пройдет дистанционный отбор, а с января по март – полуфиналы конкурса во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март – апрель 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.
Все полуфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей, наставников в лице лидеров бизнеса и госуправления и возможность стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва страны.
АУ "Открытый регион"