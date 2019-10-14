В Саранпауле реализуется проект Кочующая школа «Анеквам ханса»

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Сегодня, когда разрушается естественная среда бытования народного искусства, перед обществом стоит вопрос - «могут ли ремёсла жить в современном изменчивом мире и что необходимо cделать для того, чтобы традиционные изделия не только лежали на полках в музеях».
Детское этническое стойбище «Мань Ускве» совместно с Фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» реализует проект Кочующая школа «Анеквам ханса». Проект был создан с целью возрождения ремесленной идентичности манси, её адаптации к современным условиям рынка и предполагает открытие ремесленнической мастерской в селе Саранпауль, создание рынка готовой продукции и технологий изготовления изделий. Наряду с мастерской в Саранпауле планируется открыть дочерние мастерские в посёлке Сосьва, деревнях Ломбовож, Кимкьясуй и Хулимсунт. С этой целью организаторы проекта проедут с кочующей школой на территории Берёзовского района, где мастера проведут обучающие мастер-классы со всеми заинтересованными жителями в возрасте от 14 до 80 лет. Так, в июле в деревне Ясунт прошла первая школа по обучению навыкам изготовления изделий из бересты.
С 21 по 25 октября 2019 года в селе Саранпауль пройдет вторая школа по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна. В программе мероприятия практические мастер-классы по обучению мансийскому ручному рукоделию в техниках исполнения сукно по сукну и ткань по сукну под руководством мастера Нины Николаевны Загаиновой. Приглашаем всех желающих поучаствовать в работе школы, приобщиться к уникальному ручному труду и научиться древнейшим навыкам мансийского ремесла.
Место проведения второй школы: Саранпаульский дом культуры
Время начала мероприятия: 21 октября 2019 г. в 10:00.
Контакты: Вьюткина Евгения, тел. 89088811309