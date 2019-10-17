В Югре продолжается широкое обсуждение проекта нового герба

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Общественное обсуждение эскиза герба Югры состоялось 15 октября в Ханты-Мансийске. Мероприятие стало итогом рассмотрения проекта в окружной общественной палате. Участие в мероприятии приняли первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов, представители органов власти всех 22 муниципальных образований региона, общественных советов, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, активные югорчане, депутаты, почетные граждане.
«Тема нового герба Югры небезразлична нашим землякам. Поэтому ее необходимо довести до логического завершения, – нацелил участников обсуждения Алексей Шипилов. – Ханты-Мансийский автономный округ сегодня не имеет своего официально зарегистрированного герба. Регион имеет символ, к которому привыкли все».
При этом он констатировал, что итоги голосования в муниципалитетах продемонстрировали отсутствие консолидированного мнения граждан. «В этой связи каждому для себя необходимо ответить на один простой вопрос: «Достойна ли наша малая родина иметь свой официальный герб?». Я для себя на него уже ответил – должна», – подчеркнул Алексей Шипилов.
При этом первый замгубернатора напомнил, что действующими геральдическими правилами установлены достаточно жесткие рамки. Но, по его словам, герб автономного округа должен не только соответствовать данным нормам, но и исторически сложившимся в Югре традициям, ассоциироваться с ней. Широкие общественные обсуждения в том числе и направлены на выработку такого решения. «Все вместе мы должны найти ту золотую середину, тот консенсус, который приведет к общественному согласию в отношении нового герба Ханты-Мансийского автономного округа», – сказал Алексей Шипилов.
Он призвал общественность при проведении обсуждений не ограничиваться в выборе площадок, а, наоборот, расширить их набор, в частности, с привлечением регионального экспертного сообщества, учащихся образовательных организаций и других.
«Как только мы добьемся максимальной общественной поддержки, тогда и будем выходить на принятие решения. Мы занимаемся этим вопросом для установления объективной справедливости, гордости за край, в котором мы живем. В последние годы в Югре проводится большая работа по позиционированию и популяризации нашего исторического наследия, включая археологические раскопки, выпуск учебника для школьников. Принятие герба автономного округа – это еще один шаг в сохранении нашего с вами исторического наследия», – отметил Алексей Шипилов.
В свою очередь заместитель председателя окружной общественной палаты Яков Черняк напомнил, что правительством региона еще в 2008 году в геральдический совет при президенте России был направлен запрос о внесении текущего герба Югры в геральдический регистр. Но был получен ответ о том, что герб не прошел экспертизу. Причиной тому стали выявленные нарушения геральдических правил. Так, в частности, символы герба содержат толкования, не отвечающие статусу и достоинству Ханты-Мансийского автономного округа: гербовые щиты, венки указывают на то, что владелец герба полностью лишен права суверенитета, самостоятельности, самоуправления, а также самоопределения. Но Югра является суверенным субъектом государства. В этой связи использование таких венков на гербе региона не отвечает его статусу, поэтому неприемлемо.
«Геральдический совет предложил откорректировать нынешний герб с учетом замечаний, сохранив при этом его основные элементы. Лишь после этого станет возможна его регистрации в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнул Яков Черняк. – Ранее официальная символика автономного округа разрабатывалась в 2012 году. Однако вариант герба не вызвал одобрения у югорчан. В 2017 году состоялись повторные общественные обсуждения герба. Их участники одобрили необходимость наличия официально зарегистрированного герба. В этой связи с учетом общественного мнения в 2019 году был разработан проект обновленного эскиза герба Югры».
В продолжение разговора руководитель авторской группы, главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов в разных регионах России Юрий Росич сообщил, что использованный в нынешнем гербе автономного округа венок исторически символизировал губернию, в то время, как Югра не является губернией или ее правопреемником.
«Лента Андрея Первозванного, обвивающая венок, также служила символом пожалования власти. Но округ этой лентой не награжден, соответственно, ее использование в гербе недопустимо, – продолжил он. – Заячьи уши, изображенные на гербе в виде короны с использованием национального орнамента, тоже не могут быть применены в связи с тем, что корона должна отражать статус субъекта Российской Федерации. В данном же случае это лишь орнамент».
Юрий Росич проинформировал, что Югра – единственный регион Уральского федерального округа, который по сей день не имеет официально зарегистрированного герба. Уже около 60 регионов государства привели свою символику в соответствие с действующими правилами.
«Регистрация герба необходима в том числе для его правовой защиты. По сути, любой желающий за пределами региона может использовать эту эмблему в своих целях. К тому же в Югре базируется множество региональных подразделений различных силовых ведомств. Официальное внесение герба округа в геральдический регистр даст им возможность разработать собственные эмблемы, на что они имеют право, – добавил Юрий Росич. – Регистрация герба позволит решить еще один вопрос – с вольными частями гербов муниципальных образований. Региональную принадлежность того или иного муниципалитета сегодня принято изображать в виде волной части – прямоугольной области несколько меньше одной четверти щита. Соответственно, официальное внесение герба Югры в геральдический регистр даст возможность муниципалитетам решить и этот вопрос».
Он подчеркнул, в разработанных авторской группой эскизах герба устранены все замечания и ошибки, учтены результаты общественных слушаний, проведенных в 2012 и 2017 годах.
При этом предлагаемый на суд югорчан герб полностью основан на предыдущей версии, сохранены все основные элементы. Так, на символе сохранилось изображение двуглавой птицы кат ухуп вой. Венок вместе с лентой был несколько видоизменен и перенесен в подножье щитодержателей. По словам разработчиков, это была единственная возможность сохранить присутствие венка на гербе. Используемые в венке зеленые кедровые ветви также являются обозначением принадлежности автономного округа к Западной Сибири.
Авторская группа приняла предложения, высказанные по итогам предыдущих общественных обсуждений, и оформила щитодержателей в виде двух медведей, символизирующих священных для коренных народов Югры животных, хозяев тайги. Дополнительно это привносит аллюзию на значимость Ханты-Мансийского автономного округа в истории России.
«Медведи держат флаги – это подчеркивает почетность самого региона в истории, экономике всей страны. Не просто так выбран и цвет медведей. Бурый цвет использован не может. Обычно в таких случаях животных изображают либо в золотом, либо в черном цвете», – прокомментировал Юрий Росич.
Помимо этого, обновленный проект герба дополнен земельной короной, отражающей статус автономного округа. Авторская группа предложила два варианта короны – непосредственно земельная, наиболее простая корона, а второй – княжеская шапка, символизирующая располагавшиеся ранее на югорской земле княжества.
По словам Юрия Росича, геральдический совет при президенте России уже дал положительное заключение – разработанный эскиз соответствует всем правилам и может быть зарегистрирован, если будет одобрен населением автономного округа.
Подводя итоги обсуждения проекта в интернете, руководитель центра социальных медиа Югры Дарья Цуманкова рассказала участникам обсуждений, что именно социальные сети стали стартовой площадкой для голосования за эскиз герба. Опрос респондентов стартовал 26 сентября, а завершился 7 октября. За этот период участие в исследовании приняли свыше 9800 пользователей.
В результате лидером голосования стал вариант герба, в котором медведи-щитодержатели окрашены в темный цвет, а центральный щит венчает княжеская корона темно-малинового бархата с тремя видимыми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, над которыми располагается золотая держава с крестом. Предпочтение этому варианту отдали 3443 респондента.
Параллельно с 1 по 13 октября велось еще одно рейтинговое голосование на сайте портала «Открытый регион». Директор центра Маргарита Козлова сообщила, что его участниками стали 539 югорчан. Свыше 50 процентов из них отдали предпочтение тому же варианту, что и пользователи социальных сетей.
В продолжение разговора итоги рассмотрения проекта нового герба представили и муниципальные образования. Широкое обсуждение с максимальным привлечением общественности прошло во всех муниципалитетах автономного округа с 27 сентября по 14 октября. Мнения югорчан разделились, но большинство отдало предпочтение проекту, где медведи окрашены в золотой цвет, а венчает центральную фигуру герба княжеская корона. При этом жители региона выдвинули ряд предложений, в числе которых пересмотр изображения птицы кат ухуп вой, кедрового венка. Также было предложено рассмотреть возможности дополнения герба символами, отображающими богатую культуру региона, его многовековую историю и роль в жизни всей страны в целом. Некоторые из югорчан выступили за доработку существующего герба до соответствия геральдическим правилам страны, предложив оставить в нем элементы национального орнамента, а изображение медведей-щитодержателей заменить на изображения либо оленей, либо соболей.
«Сегодняшнее обсуждение – не итоговое, – подчеркнула по итогам мероприятия председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова. – Я предлагаю продолжить процедуру общественного обсуждения, уделив особое внимание мнению представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций».
Помимо этого, для решения всех оставшихся у югорчан вопросов она предложила авторской группе посетить муниципалитеты региона, провести встречи с гражданами с целью разъяснения им не только геральдических правил, но и принципов создания новых эскизов.
По итогам мероприятия вся озвученная информация была принята к сведению, итоги обсуждений включены в протокол заседания. Все предложения и замечания граждан учтены в дальнейшей работе по доработке эскиза. Помимо этого, в Югре будет развернута масштабная информационная кампания, в ходе которой максимальное число жителей региона сможет получить все необходимые сведения о новом гербе, возможностях участие в его доработке. Все предложения, поступившие из муниципалитетов, будут обобщены и проанализированы.
«Такое огромное собрание граждан, как в Югре при обсуждении эскиза герба, такое желание людей участвовать в этом процессе редко где можно встретить. Весь объем предложений говорит о том, что жители округа хотят двигаться вперед, развиваться, иметь качественный продукт, определяющий мощь автономного округа. Дискуссия продолжается, но мы уже можем наблюдать очертания герба», – резюмировал Яков Черняк.
АУ "Открытый регион"