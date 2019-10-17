В округе обсуждают проект нового герба

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Президент Региональной общественной организации «Федерация велоспорта Югры» Владислав Леонидович Малюгин:
«Хотелось бы обратить внимание на то, что официальное включение герба Югры в геральдический регистр, будет способствовать формированию при обновлении гербов для муниципалитетов. Хотелось бы видеть в последующем полную концепцию брендбука с использованием современных форм инфографики, где четко прописаны все символы и понятия.
Заместитель председателя Молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва Руслан Викторович Богордаев:
«Хочется отметить заслуги окружного правительства за то, что было предоставлено такое количество площадок для общественного обсуждения эскизов герба. В том числе и молодежь активно проявила свою гражданскую позицию, в том числе и в социальных сетях, наши комментарии не обошли стороной. Многие стали интересоваться темой геральдики, историей, что не может не радовать. Югра заслуживает иметь свой официальный герб, и все предложенные варианты достойны. По словам кандидата исторических наук, члена Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Тимофея Молданова, который не смог присутствовать на данных обсуждениях, изображение двуглавой птицы «Кат ухуп вой» – это очень сильный оберег, а медведь – мощный покровитель многих народов, его попадание на герб нашего округа только усилит его мощь. Зеленый цвет – цвет наших лесов и бесконечных болот, окантовка наших городов и сел. Тимофей Алексеевич считает, что гербу не нужна доработка, пусть все видят мощь Югры».
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по культуре, межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам коренных малочисленных народов Севера Владимир Иванович Меркушев:
«Герб является символом Югры и олицетворением чувства гордости за свой регион его жителей. Важно еще и то, что наш регион является стратегическим и он очень важен для всей нашей страны. Здесь проводится очень много важных международных мероприятий, где формируется мнения о регионе и о стране в целом. Герб будет представлять не только Югру, но и страну в целом, поэтому округу очень важно иметь свой официальный, соответствующий геральдическим канонам герб, которым будут гордиться жители всей нашей страны. Работу в этом направлении надо продолжить и максимально эффективно закончить».
АУ «Открытый регион»