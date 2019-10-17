Большой этнографический диктант пройдет в Югре

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Большой этнографический диктант пройдет в Югре

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября 2019 года в 11:00 часов по местному времени

во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд.

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре акцию поддержали порядка 2 113 участников.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Зарегистрировать площадку можно до 29.10.2019 г. отправив заявку на SmartMusemUgra@yandex.ru

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

Дополнительная информация по тел.:

Богордаев Руслан Викторович, 8(34673)21236, 89028142462, smartmuseumugra@yandex.ru

Поршунова Лариса Сергеевна, 89028194042,

Официальная группа ВКонтакте в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре : https://vk.com/miretnougra

Ознакомиться со всеми площадками в вашем населённом пункте можно на официальном сайте www.miretno.ru.

АУ «Открытый регион»

Чт, 10/17/2019 - 10:19

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