Редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетили молодые финно-угорские активисты

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В третью декаду октября в некоторых регионах России, а также в Венгрии, Финляндии и Эстонии проходят Дни родственных финно-угорских народов. В честь такого знаменательного события исполняющий обязанности главного редактора Галина Кондина и корреспонденты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» провели встречу с прибывшими на форум «Российский Север» гостями из Ямала и Республики Коми.
По традиции в дни родственных финно-угорских народов люди разных национальностей объединяются. На встречах они рассказывают о своём фольклоре, письменности, об особенностях родного языка и культуре своего народа.
Алёна Сэротэтто четыре года проживает в населённом пункте Панаевск Ямальского района, там она занимается общественной деятельностью. Её родители оленеводы, ведут кочевой образ жизни. По национальности она ненка, свой родной язык знает с детства и владеет им в совершенстве. Алёна шьёт традиционную одежду из меха, сукна и ткани. Сейчас она проходит обучение в педагогическом институте им. Менделеева г. Тобольска, и в будущем видит себя преподавателем начальных классов.
Любовь Денисова приехала из города Сыктывкар Республики Коми, она работает на телеканале «Юрган» и делает передачи на языке коми. Благодаря грантовой поддержке в национальном отделе они снимают пятнадцатиминутные передачи о людях, делают передачи об этнографии и снимают различные фильмы о культуре и традициях своего народа.
Помимо этого в Республике проводится большая работа по сохранению родного коми языка. Создано специальное бюро, которое создаёт онлайн словари: русский-коми и коми-русский. Есть переводчики, которые переводят художественную литературу с русского языка на коми, а затем её оцифровывают. Также делают мультипликационные фильмы на родном языке, выпускают учебные пособия и многое другое. Но, по словам Любови, несмотря на это, все равно язык потихоньку уходит. По её словам, он перестаёт быть выгодным в современном мире: «Если бы знание родного языка как-нибудь поощрялось, например, при поступлении в ВУЗ начислялись дополнительные баллы, то возможно, молодёжь стремилась бы изучать его». Любовь в будущем планирует заниматься изучением традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Иван Сандрин приехал на форум из посёлка Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого округа, по национальности ханты. Его родители оленеводы, вырос он в чуме, и родной язык знает с детства. Закончил Санкт-Петербургскую Полярную академию, по образованию эколог. На данный момент в посёлке трудится метеорологом, и по совместительству работает в местной газете. Там ведёт рубрику на родном хантыйском языке. Пишет новости о жизни народа ханты и освещает все праздники.
И ещё одна гостя из Ямала Анна Яптик, фамилия в переводе на русский язык означает крепкий. Она также выросла в семье кочевых оленеводов. Окончила Институт народов Севера в РГПУ им. А.И. Герцена. Сейчас работает в школе учителем родного языка в посёлке Яр-Сале, где находится самая большая школа-интернат по России. Сегодня там обучается более одной тысячи учеников - это дети оленеводов, охотников и рыбаков, ведущих традиционный образ жизни. Сейчас Анна в начальной и средней школах обучает детей родному ненецкому языку по двенадцать часов в неделю. Помимо этого она с детьми проводит языковые кружки.
В завершении встречи участники круглого стола обменялись своими контактами, сделали общее фото на память и договорились поддерживать связь друг с другом.
Николай МЕРОВ