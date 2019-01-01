В Югре проходят окружные соревнования по северному многоборью

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В посёлке Солнечном Сургутского района проходит окружное зимнее первенство по северному многоборью среди юношей и девушек. Состязания начались 21 октября и завершатся 26 октября.
Организаторами спортивного мероприятия выступили Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округ-Югы, АУ «ЮграМегаСпорт» и Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.
В турнире принимают участие 72 спортсмена из 9 муниципальных образований округа. В программу северного многоборья входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, метание топорика на дальность и бег с палкой по пересечённой местности.
Спортсмены делятся на три возрастные категории: младший 12-13, средний 14-15 и старший 16-17 лет. По итогам состязаний будут отобраны самые сильные спортсмены. Они примут участие в соревнованиях на Кубок России по северному многоборью, которые пройдут в Ханты-Мансийске с 2 по 8 декабря.
Людмила Теткина
Солнечной вошн Сәрханӆ районӑн айӆат эвет па пухӑт ӛращты вєр хўват кӑсӆӑт. Кӑсупсы ай тӑхет потты тыӆӑщ 21-26-мит хӑтӆӑтн мӑнӆ.
Щи мирхот физической культура департамент, «ЮграМегаСпорт» па «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» тӑхет ёх ӆэщӑтсӑт.
Кӑсупсыя округ яртъяӊ район эвӑӆт 72 хӑннєхә юхтӑс. Ӆыв кўтэӆн вет щирн кӑсӆӑт: хәӆум пўш навӑрты, әхӑӆ шәпи навӑрты, тыньщӑӊ ёвӑӆты, ӆаюм тӑхты, юх шәп пиӆа хәхӑтьӆяты вєрӑтн.
Мосӆ лупты, иса няврємӑт хәӆум группая ортсыйт: 12-13 оӆ ӆуват, 14-15 оӆ ӆуват, 16-17 оӆ ӆуват. Кӑсупсыйн мєт ӛрӑӊ хуятӑт пириӆыйт. Нух питум хуятӑт ван хӑтӆуп тыӆӑщн Ёмвошн «Кубок России по северному многоборью» кӑсупсыйн кӑсты питӆӑт.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Сургутский район Солнечный пвылн нврамыт касуӈкве акван-атхатасыт. Касыл мнь тквс тпос 21 хталт вылтахтас ос 26 щислатэ мус рӯпитаӈкве тах паты.
Нврамыт тот слыӈ сун ӯлтта порггыт, тыньщаӈ пхвтгыт, акв мныл лаль порггыт ощща йӣв выл ёт хайтыгтгыт, ос сграпсуп л пхвтгыт. Касыл физический культура ос спорт щирыл рӯпитан департамент, «ЮграМегаСпорт» нампа колыг аквъёт щпитасг.
Солнечный пвылн 72 гит ос пыгыт вввсыт. Тн 9 районытныл манос ӯстныл тув ёхтысыт. Нврамыт хӯрум группа щирыл уртхатасыт, 12-13 тл яныт, 14-15 ос 16-17 тл яныт гит ос пыгыт тнки халанылт касгыт.
Ты касылт нх-патум нврамыт вт сграпнал тпост Ханты-Мансийск ӯсн ввавет. Тнт «Кубок России по северному многоборью» нампа касыл враве. Россия янытыл лнэ мхум вт сграпнал тпос китыт хталныл нёлолов хталэ мус касуӈкве тыт тах патгыт.
Людмила Теткина