В Югре проходят окружные соревнования по северному многоборью

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В Югре проходят окружные соревнования по северному многоборью

В посёлке Солнечном Сургутского района проходит окружное зимнее первенство по северному многоборью среди юношей и девушек. Состязания начались 21 октября и завершатся 26 октября.

 

Организаторами спортивного мероприятия выступили Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округ-Югы, АУ «ЮграМегаСпорт» и  Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

В турнире принимают участие 72 спортсмена из 9 муниципальных образований округа. В программу северного многоборья входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, метание топорика на дальность и бег с палкой по пересечённой местности.

 

Спортсмены делятся на три возрастные категории: младший 12-13, средний 14-15 и старший 16-17 лет. По итогам состязаний будут отобраны самые сильные спортсмены. Они примут участие в соревнованиях на Кубок России по северному многоборью, которые пройдут в Ханты-Мансийске с 2 по 8 декабря. 

Людмила Теткина

Югра мўвевн шуши мирӑт ӛращты вєр хўват кӑсупсы мӑнӆ

Солнечной вошн Сәрханӆ районӑн айӆат эвет па пухӑт ӛращты вєр хўват кӑсӆӑт. Кӑсупсы ай тӑхет потты тыӆӑщ 21-26-мит хӑтӆӑтн мӑнӆ.

Щи мирхот физической культура департамент, «ЮграМегаСпорт» па «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» тӑхет ёх ӆэщӑтсӑт.

Кӑсупсыя округ яртъяӊ район эвӑӆт 72 хӑннєхә юхтӑс. Ӆыв кўтэӆн вет щирн кӑсӆӑт: хәӆум пўш навӑрты, әхӑӆ шәпи навӑрты, тыньщӑӊ ёвӑӆты, ӆаюм тӑхты, юх шәп пиӆа хәхӑтьӆяты вєрӑтн.     

Мосӆ лупты, иса няврємӑт хәӆум группая ортсыйт: 12-13 оӆ ӆуват, 14-15 оӆ ӆуват, 16-17 оӆ ӆуват. Кӑсупсыйн мєт ӛрӑӊ хуятӑт пириӆыйт. Нух питум хуятӑт ван хӑтӆуп тыӆӑщн Ёмвошн «Кубок России по северному многоборью» кӑсупсыйн кӑсты питӆӑт.

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова  

гит-пыгыт Солнечный пвылт касгыт

Сургутский район Солнечный пвылн нврамыт касуӈкве акван-атхатасыт. Касыл мнь тквс тпос 21 хталт вылтахтас ос 26 щислатэ мус рӯпитаӈкве тах паты.

 

Нврамыт тот слыӈ сун ӯлтта порггыт, тыньщаӈ пхвтгыт, акв мныл лаль порггыт ощща йӣв выл ёт хайтыгтгыт, ос сграпсуп л пхвтгыт. Касыл физический культура ос спорт щирыл рӯпитан департамент, «ЮграМегаСпорт» нампа колыг аквъёт щпитасг.

 

Солнечный пвылн 72 гит ос пыгыт вввсыт. Тн 9 районытныл манос ӯстныл тув ёхтысыт. Нврамыт хӯрум группа щирыл уртхатасыт, 12-13 тл яныт, 14-15 ос 16-17 тл яныт гит ос пыгыт тнки халанылт касгыт.

 

Ты касылт нх-патум нврамыт вт сграпнал тпост Ханты-Мансийск ӯсн ввавет. Тнт «Кубок России по северному многоборью» нампа касыл враве. Россия янытыл лнэ мхум  вт сграпнал тпос китыт хталныл нёлолов хталэ мус касуӈкве тыт тах патгыт.

 

Людмила Теткина    

Ср, 10/23/2019 - 14:54

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