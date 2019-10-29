Финно-угорский центр России запустил онлайн-тесты по русском языку и литературе

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Финно-угорский центр России запустил онлайн-тесты по русском языку и литературе

На информационном портале Финно-угорского культурного центра Российской Федерации появились онлайн-тесты по русскому языку и литературе. Они созданы в рамках Плана мероприятий по проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов.

Тесты размещены в правом поле на главной странице сайта finnougoria.ru. Для их прохождения и проверки результатов не нужно устанавливать дополнительные программы, надо только кликнуть на баннер онлайн-теста и перейти на страницу с вопросами.

"Важно уделять внимание не только языкам народов нашей многонациональной страны, но и сохранению, изучению и развитию русского языка. Поэтому мы и задумали этот проект в Международный год языков коренных народов, – отмечает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. – Вопросы подобраны так, чтобы они были понятны любому, кто усвоил школьную программу. Есть, конечно, вопросы чуть более сложные. Но, мы уверены, что вдумчивый читатель найдёт на них ответ. А если и ответит неверно, то обратится к дополнительной информации и для себя проработает эту тему".

Вопросы тестов посвящены истории и теории русской литературы, лексике, орфографии, синтаксису, пунктуации и культуре речи, что позволит широкой аудитории посетителей сайта проверить и повысить уровень знаний и грамотности для.

Отметим, что в рамках Международного года языков коренных народов Финно-угорский центр России формирует межрегиональную выставку творческих работ, представляющих буквы русского алфавита "Парад букв", осуществляет тиражирование DVD-дисков с документальными этнографическими фильмами о культурах и традициях финно-угорских народов Российской Федерации. Также в этом году будет создан документальный этнографический фильмов и цикл видеосюжетов об этнокультурном наследии саамов.

 

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Пнд, 10/28/2019 - 09:24

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