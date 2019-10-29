«Ночь открытий» ждёт своих посетителей в новых выставочных залах музея «Торум Маа»

- Русский
3 ноября 2019 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» впервые открывает двери своего нового дома интерактивным выставочным проектом «Ночь открытий» седьмой Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».
«Ночь открытий» музея Торум Маа – это путешествия из театрального партера в графическую философию заслуженного художника России, из мира древней культуры обских угров на творческую экспериментальную площадку, из музейных экспозиций в медиапространство, из музыкально-поэтической атмосферы в территорию здорового образа жизни.
Программа:
19.00 – 19.15 открытие мероприятий Акции
19.30 – 20.30 театральный проект «Простые вещи»
Татьяна Ахмадыршина поможет у видеть важное в простом
21.00 – 23.00 Литературно-музыкальная гостиная «Югра многонациональная!»
объединит самодеятельных и профессиональных поэтов и исполнителей
20.00 – 21.00 Этнографические посиделки «Любовь Кашлатова. Личные песни.»
откроют истории песен судьбы
19.00 – 00.00
Выставочный проект «В созвездии сургутской «Красной школы»
к 85-летнему юбилею Геннадия Степановича Райшева
Выставочный проект «Сохраняя традиции»
расскажет об основных вехах истории регионального этнографического музея
Экскурсия в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова
познакомит с творчеством мансийского писателя
Медиапроект «Антал Регули. Интерактивная карта»
позволит вместе с венгерским исследователем и этнографом Анталом Регули повторить его масш табное путешествие по России
Выставки «Древний Эмдер», «Сказки бабушки Аннэ»
иллюстрируют мифы и сказки Анны Коньковой глазами детей
Выставочный проект «Народная медицина обских угров»
поддержит знания о здоровом образе жизни
Проект «Музей на ладони»
работает под девизом «Трогать разрешается»
«Точка. Пятно. Линия. или Путешествие мыльного пузыря»
творческая площадка для экспериментов с художественно-выразительными приемами графики
Цена билета: взрослые – 200 рублей, дети до 16 лет и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.
После 22.00 дети без сопровождения взрослых не допускаются.
Музей «Торум Маа» ждет вас в самом центре Ханты-Мансийска!
с 19:00 до 00:00
Наш адрес: ул. Комсомольская, 30