«Ночь открытий» ждёт своих посетителей в новых выставочных залах музея «Торум Маа»

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«Ночь открытий» ждёт своих посетителей в новых выставочных залах музея «Торум Маа»

3 ноября 2019 года Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» впервые открывает двери своего нового дома интерактивным выставочным проектом «Ночь открытий» седьмой Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

 «Ночь открытий» музея Торум Маа – это путешествия из театрального партера в графическую философию заслуженного художника России, из мира древней культуры обских угров на творческую экспериментальную  площадку, из музейных экспозиций в медиапространство, из музыкально-поэтической атмосферы в территорию здорового образа жизни.

Программа:

19.00 – 19.15 открытие мероприятий Акции

19.30 – 20.30 театральный проект «Простые вещи»

Татьяна Ахмадыршина поможет у видеть важное  в простом

21.00 23.00 Литературно-музыкальная гостиная «Югра многонациональная!»

объединит самодеятельных и профессиональных поэтов и исполнителей

20.00 – 21.00 Этнографические посиделки «Любовь Кашлатова. Личные песни.»

откроют истории песен судьбы

19.00 – 00.00

       Выставочный проект «В созвездии сургутской «Красной школы»  

к 85-летнему юбилею Геннадия Степановича Райшева

        Выставочный проект «Сохраняя традиции»

расскажет об основных вехах истории  регионального этнографического музея

        Экскурсия в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова

познакомит с  творчеством мансийского писателя

        Медиапроект «Антал Регули. Интерактивная карта»

позволит вместе с венгерским исследователем и этнографом Анталом Регули повторить его масш табное путешествие по России

        Выставки «Древний Эмдер», «Сказки бабушки Аннэ»

иллюстрируют мифы и сказки Анны Коньковой глазами детей

        Выставочный проект «Народная медицина обских угров»

поддержит знания о здоровом образе жизни

        Проект «Музей на ладони»

работает под девизом «Трогать разрешается»

        «Точка. Пятно. Линия. или Путешествие мыльного пузыря»

творческая площадка для экспериментов с художественно-выразительными приемами графики

 

Цена билета: взрослые – 200 рублей, дети до 16 лет и студенты – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.

 После 22.00 дети без сопровождения взрослых не допускаются.

 

Музей «Торум Маа» ждет вас в самом центре Ханты-Мансийска!

с 19:00 до 00:00

Наш адрес: ул. Комсомольская, 30

Пнд, 10/28/2019 - 09:26

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