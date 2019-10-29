В Ханты-Мансийске прошла XV Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича

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Отметим, эта конференция стала юбилейной, пятнадцатой. Проводится она с 2005 года с целью увековечения памяти исследователя Тобольского Севера, лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии А.А. Дунина-Горкавича, а также для привлечения внимания общественности и населения автономного округа к научно-исследовательской деятельности в сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приветствуя участников конференции, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры Егор Збродов сказал, лесные ресурсы являются предметом постоянных исследований. Данная конференция является хорошей площадкой для специалистов лесного хозяйства и науки, таким образом, они обмениваются опытом в своих достижениях, показывают как нужно правильно вести лесное хозяйство в рамках существующего правого поля.
Проректор по научной работе ЮГУ, доктор экономических наук Вадим Исламутдинов подчеркнул, кроме конференции необходимо развивать сотрудничество и в других направлениях. Например, разрабатывать научные проекты совместно со студентами. Для дальнейшего развития также можно открыть в ЮГУ магистратуру по лесному делу.
В ходе официального открытия конференции была вручена премия имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры. Эта премия утверждена департаментом недропользования и природных ресурсов Югры совместно с Региональным обществом лесоводов округа. Отбор кандидатов производится из числа студентов очной формы обучения высшего профессионального образования, действующего на территории автономного округа. В этом году кандидатами стали четыре студента из Нижневартовского и Югорского университетов. Победителем стала магистрант первого курса направления «Физическая культура» Гуманитарного института североведения ЮГУ Кристина Русских. Премию вручил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Егор Збродов.
На пленарном заседании прозвучали доклады на темы об изменениях в Лесном кодексе Российской Федерации, воспроизводстве и использования природных ресурсов Югры, искусственном лесовосстановлении и роли Музея истории освоения и изучения Сибири имени А.А. Дунина-Горкавича, выдающегося исследователя Сибири. Затем работу конференции продолжили четыре секции, где обсуждались темы лесного хозяйства, экологии и природопользования, краеведения и туризма, обско-угорского мира. По материалам конференции планируется издание сборника с докладами.
Валентина Узель
Оӆӑӊмит пўш тӑмӑщ мирхот 2005-мит оӆн вєрсы. Интӑм щит ветхущьяӊмит пўш вәс. А.А. Дунин-Горкавич Увӑс мўвев ӆєрамтман тыв юхтыӆӑс. Щи мирхот вєрӆы, ӆәӆн округ мир, айӆат ёх ӆўв оӆӊеӆн веккєши ӑт нәмӑссӑт.
Мирхота юхтум хуятӑта мўв-авӑт ӆавӑӆты вєрӑт әхтыйн рәпитты департамент кәща ӆӑӊкӑр хә Егор Збродов вўща ясӑӊ лупӑс. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, тӑм мирхот вәнтӑт-юханӑт ӆавӑӆты вєрӑт әхтыйн рәпитты ёх пӑта вән унтас тәӆ.
Мосӆ лупты, мирхотн А.А. Дунин-Горкавич нємпи вухӑӊ мойӆупсы катӆуптӑсы. Щи мойӆупсы вохты щира нӆ хуят мосты нєпекӑт ӑкӑтсӑт, щит Югорской па Нижневартовской университетӊӑнӑн вәнӆтыйӆты айӆат ёх. Ӆыв кўтэӆн ЮГУ хущи вәнӆтыйӆты эви Кристина Русских нух питӑс.
Мирхотн ясӑӊ мӑнӑс, хутыса вәнтӑт ӆавӑӆты па сыстамтты мосӆ, хутыса мўӊ мўвева мойӊ ёх вохты па па арсыр вуӆаӊ вєрӑт оӆӑӊӑн.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Ты тпос 25 хталт Ханты-Мансийск ӯст конференция лыс, рущ лтӈыл тох лваве – Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича. Ты тл атхуйпловит щёс мхум акван-атхатыгласыт.
Александр Александрович Дунин-Горкавич пс порат лыс. 1854 тлт самын патыс, 1927 тлт тимыг мтыс. Тав вр ӯргалан хтпаг Самаровский лесничестват рӯпитас. лмт св рӯпата врыс, Тгт , Касум, Вах ос Иртыш т ляпат лум мхум наманыл пуссын нпакн хассанэ. Тав тот яныгман вр ханищтастэ, мв карта-нпакн пслыстэ. Врум рӯпататэ мгыс тав яныг намыл майлувес, мгылн тагатан свсыр псыл мӯйлуптлвес.
2005 тл псыл мн округувт ты конференция акваг врыглаӈкв патвес. Тув учёный хтпат, вр ӯргалан мхум ос свсыр университетытт ханищтахтын гит-пыгыт ёхталгыт. Тн номтыӈ потрыт хӯнтлгыт, суссылтапыл вравет.
Ань атхатыгламаныл порат тнанылн Егор Збродов св ёмас лтыӈ лвыс, ты хум недропользование департаментыт кӯщай вӈын хтпаг рӯпиты. Тав юи-плт экономический наукат доктор нам щнэ хум Вадим Исламутдинов потыртас, тав лвыс, ты конференция лнэ порат акваг свсыр докладыт ловиньтавет, ань мощ мт щирыл лаль рӯпитаӈкв ри. Университетт ханищтахтын нврамыт свсыр йильпи проект-тла вос хансгыт, тох лаль вос рӯпитгыт.
Ань акв ёмас врмаль ксыӈ тл врыглаве, студентыт халт щар мк ёмас ос пӯмыщ потыр хансум хтпа янытлаве. Ты тл нила хтпа халт Югорский университетт ханищтахтын ги нх-патыс, тав наме Кристина Русских. Ты ги А.А. Дунин-Горкавич намыл пиным премиял майвес.
Акв хтал сыс св хтпа тнти хансум потраныл мир лы-плт ловиньтасаныл. Ксыӈ хтпа матыр нас врмаль урыл потыртас.
Тват урыл мн «Лӯим срипос» газетавт тах хансв. Ань ты потрыт пуссын акван-атавет ос ловиньтан нпакыг тах вравет.
Валентина Узель