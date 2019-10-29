В Ханты-Мансийске прошла XV Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича

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В Ханты-Мансийске прошла XV Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича

Отметим, эта конференция стала юбилейной, пятнадцатой. Проводится она с 2005 года с целью увековечения памяти исследователя Тобольского Севера, лесничего Самаровского лесничества Тобольской губернии А.А. Дунина-Горкавича, а также для привлечения внимания общественности и населения автономного округа к научно-исследовательской деятельности в сфере краеведения, природопользования, лесного хозяйства и экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

Приветствуя участников конференции, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры Егор Збродов сказал, лесные ресурсы являются предметом постоянных исследований. Данная конференция является хорошей площадкой для специалистов лесного хозяйства и науки, таким образом, они обмениваются опытом в своих достижениях, показывают как нужно правильно вести лесное хозяйство в рамках существующего правого поля.

 

Проректор по научной работе ЮГУ, доктор экономических наук Вадим Исламутдинов подчеркнул, кроме конференции необходимо развивать сотрудничество и в других направлениях. Например, разрабатывать научные проекты совместно со студентами. Для дальнейшего развития также можно открыть в ЮГУ магистратуру по лесному делу.

 

 

В ходе официального открытия конференции была вручена премия имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры. Эта премия утверждена департаментом недропользования и природных ресурсов Югры совместно с Региональным обществом лесоводов округа. Отбор кандидатов производится из числа студентов очной формы обучения высшего профессионального образования, действующего на территории автономного округа. В этом году кандидатами стали четыре студента из Нижневартовского и Югорского университетов. Победителем стала магистрант первого курса направления «Физическая культура» Гуманитарного института североведения ЮГУ Кристина Русских. Премию вручил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры Егор Збродов.

 

 

На пленарном заседании прозвучали доклады на темы об изменениях в Лесном кодексе Российской Федерации, воспроизводстве и использования природных ресурсов Югры, искусственном лесовосстановлении и роли Музея истории освоения и изучения Сибири имени А.А. Дунина-Горкавича, выдающегося исследователя Сибири. Затем работу конференции продолжили четыре секции, где обсуждались темы лесного хозяйства, экологии и природопользования, краеведения и туризма, обско-угорского мира. По материалам конференции планируется издание сборника с докладами.

 

Валентина Узель

Ёмвошн А.А. Дунин-Горкавич нємпи мирхот вәс

Оӆӑӊмит пўш тӑмӑщ мирхот 2005-мит оӆн вєрсы. Интӑм щит ветхущьяӊмит пўш вәс. А.А. Дунин-Горкавич Увӑс мўвев ӆєрамтман тыв юхтыӆӑс. Щи мирхот вєрӆы, ӆәӆн округ мир, айӆат ёх ӆўв оӆӊеӆн веккєши ӑт нәмӑссӑт.

Мирхота юхтум хуятӑта мўв-авӑт ӆавӑӆты вєрӑт әхтыйн рәпитты департамент кәща ӆӑӊкӑр хә Егор Збродов вўща ясӑӊ лупӑс. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, тӑм мирхот вәнтӑт-юханӑт ӆавӑӆты вєрӑт әхтыйн рәпитты ёх пӑта вән унтас тәӆ.

Мосӆ лупты, мирхотн А.А. Дунин-Горкавич нємпи вухӑӊ мойӆупсы катӆуптӑсы. Щи мойӆупсы вохты щира нӆ хуят мосты нєпекӑт ӑкӑтсӑт, щит Югорской па Нижневартовской университетӊӑнӑн вәнӆтыйӆты айӆат ёх. Ӆыв кўтэӆн ЮГУ хущи вәнӆтыйӆты эви Кристина Русских нух питӑс.

Мирхотн ясӑӊ мӑнӑс, хутыса вәнтӑт ӆавӑӆты па сыстамтты мосӆ, хутыса мўӊ мўвева мойӊ ёх вохты па па арсыр вуӆаӊ вєрӑт оӆӑӊӑн.

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова

Вр ӯргалам хум номаве

Ты тпос 25 хталт Ханты-Мансийск ӯст конференция лыс, рущ лтӈыл тох лваве – Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича. Ты тл атхуйпловит щёс мхум акван-атхатыгласыт.

 

Александр Александрович Дунин-Горкавич пс порат лыс. 1854 тлт самын патыс, 1927 тлт тимыг мтыс. Тав вр ӯргалан хтпаг Самаровский лесничестват рӯпитас. лмт св рӯпата врыс, Тгт , Касум, Вах ос Иртыш т ляпат лум мхум наманыл пуссын нпакн хассанэ. Тав тот яныгман вр ханищтастэ, мв карта-нпакн пслыстэ. Врум рӯпататэ мгыс тав яныг намыл майлувес, мгылн тагатан свсыр псыл мӯйлуптлвес.

2005 тл псыл мн округувт ты конференция акваг врыглаӈкв патвес. Тув учёный хтпат, вр ӯргалан мхум ос свсыр университетытт ханищтахтын гит-пыгыт ёхталгыт. Тн номтыӈ потрыт хӯнтлгыт, суссылтапыл вравет.

Ань атхатыгламаныл порат тнанылн Егор Збродов св ёмас лтыӈ лвыс, ты хум недропользование департаментыт кӯщай вӈын хтпаг рӯпиты. Тав юи-плт экономический наукат доктор нам щнэ хум Вадим Исламутдинов потыртас, тав лвыс, ты конференция лнэ порат акваг свсыр докладыт ловиньтавет, ань мощ мт щирыл лаль рӯпитаӈкв ри. Университетт ханищтахтын нврамыт свсыр йильпи проект-тла вос хансгыт, тох лаль вос рӯпитгыт.

Ань акв ёмас врмаль ксыӈ тл врыглаве, студентыт халт щар мк ёмас ос пӯмыщ потыр хансум хтпа янытлаве. Ты тл нила хтпа халт Югорский университетт ханищтахтын ги нх-патыс, тав наме Кристина Русских. Ты ги А.А. Дунин-Горкавич намыл пиным премиял майвес.

Акв хтал сыс св хтпа тнти хансум потраныл мир лы-плт ловиньтасаныл. Ксыӈ хтпа матыр нас врмаль урыл потыртас.

Тват урыл мн «Лӯим срипос» газетавт тах хансв. Ань ты потрыт пуссын акван-атавет ос ловиньтан нпакыг тах вравет.

 

Валентина Узель

Пнд, 10/28/2019 - 14:46

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