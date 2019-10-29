Форум «Югра молодежная» приглашает участников

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Прием заявок для участия в четвертом региональном форуме «Югра молодежная» стартовал в автономном округе.
Мероприятие состоится в Ханты-Мансийске 7-8 ноября. К участию в нем приглашаются специалисты медиасферы, органов власти, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые журналисты, блогеры, специалисты в области PR в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются на сайте окружного департамента общественных и внешних связей до 1 ноября включительно.
Спикерами на мероприятии выступят практикующие журналисты-эксперты всероссийского медиафорума «Спектр», главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев, представители региональных средств массовой информации.
В рамках форума предусмотрены площадки для представителей периодической печати, фото-, радио-, теле-, интернет-журналистики, блогинга, социальных сетей и рекламы.
Его участники смогут изучить проектную деятельность, разработать и презентовать собственные медиапроекты на такие темы, как «Реализация национальных проектов в Югре», «90-летие Ханты-Мансийского автономного округа», «Профилактика табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависимости».
Авторы лучших проектов получат возможность принять участие в форуме «Спектр» – образовательном проекте для руководителей и активистов молодежных СМИ, который состоится в Москве 21-24 ноября.