Форум «Югра молодежная» приглашает участников

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Форум «Югра молодежная» приглашает участников
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Прием заявок для участия в четвертом региональном форуме «Югра молодежная» стартовал в автономном округе.

 

Мероприятие состоится в Ханты-Мансийске 7-8 ноября. К участию в нем приглашаются специалисты медиасферы, органов власти, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые журналисты, блогеры, специалисты в области PR в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются на сайте окружного департамента общественных и внешних связей до 1 ноября включительно.

 

Спикерами на мероприятии выступят практикующие журналисты-эксперты всероссийского медиафорума «Спектр», главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев, представители региональных средств массовой информации.

В рамках форума предусмотрены площадки для представителей периодической печати, фото-, радио-, теле-, интернет-журналистики, блогинга, социальных сетей и рекламы.

 

Его участники смогут изучить проектную деятельность, разработать и презентовать собственные медиапроекты на такие темы, как «Реализация национальных проектов в Югре», «90-летие Ханты-Мансийского автономного округа», «Профилактика табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависимости».

 

Авторы лучших проектов получат возможность принять участие в форуме «Спектр» – образовательном проекте для руководителей и активистов молодежных СМИ, который состоится в Москве 21-24 ноября.

https://depos.admhmao.ru

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Втр, 10/29/2019 - 12:30

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