В посёлке Солнечном подвели итоги окружного юношеского первенства по северному многоборью

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В Сургутском районе в посёлке Солнечном с 21 октября по 26 октября прошло окружное зимнее первенство по северному многоборью среди юношей и девушек. В данный вид спорта входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты. Все они взяты из повседневного быта и культуры коренных малочисленных народов Севера, которые необходимы в рыболовстве, охоте и оленеводстве.
Организаторами спортивного мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и центр спортивной подготовки сборных команд Югры.
Как рассказал главный тренер сборной команды Югры по северному многоборью Олег Хатанев, в турнире приняли участие 72 спортсмена из 9 муниципальных образований Югры – Берёзовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского районов, городов Урай, Сургут, Нижневартовск.
По итогам соревнований в общекомандном зачёте по сумме трёх возрастных групп 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет победила команда Сургутского района, на втором месте – Нефтеюганский район, третье место заняли спортсмены из Ханты-Мансийского района.
По итогам состязаний были отобраны сильнейшие спортсмены в сборную команду Югры для участия во Всероссийских соревнованиях по северному многоборью в 2020 году.
Людмила Теткина
Сәрханӆ район Солнечной вошн айӆат эвет па пухӑт ай тӑхет потты тыӆӑщ 21-26-мит хӑтӆӑтн ӛращты вєр хўват кӑссӑт. Ӆыв кўтэӆн хәӆум пўш па әхӑӆ шәпи навӑрман, тыньщӑӊ ёвӑӆман, ӆаюм тӑхман, юх шәп пиӆа хәхӑтьӆюман кӑссӑт. Мосӆ лупты, щи вєрӑт йис пурайн вәӆты шуши хуятӑтн вой-хўӆ веӆпӑсӆуман, вўӆы ӆавӑӆман мосман тӑйсыйт.
Щи мирхот физической культура департамент, «ЮграМегаСпорт» па «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» тӑхет ёх ӆэщӑтсӑт.
Югра мўвн ӛращты вєрӑт тәты айӆат ёх кәща Олег Хатанев ясӑӊӆаӆ щирн, кӑсупсыя округ яртъяӊ район эвӑӆт 72 хӑннєхә юхтыӆӑс.
Иса няврємӑт хәӆум щира ортсыйт: 12-13 оӆ ӆуват, 14-15 оӆ ӆуват, 16-17 оӆ ӆуват. Кӑсупсыйн мєт ӛрӑӊ хуятӑт пирисыйт. Иха ки ӆўӊӑтты, оӆӑӊмит тӑхия Сәрханӆ район айӆат ёх нух питсӑт, кимит тӑхия – Нефтеюганской район айӆат хуятӑт, хәӆмит тӑхия – Ёмвош район эвет па пухӑт. Мєт ма кӑсум хуятӑт 2020-мит оӆн Югра мўв эвӑӆт всероссийской кӑсупсыйн шуши мир ӛращты вєрн кӑсты питӆӑт.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Сургутский район Солнечный пвылн нврамыт касуӈкве акван-атхатыгласыт. Касыл мнь тквс тпос 21 хталныл 26 хталэ мус рӯпитас. Нврамыт тот слыӈ сун ӯлтта поргысыт, тыньщаӈ пхвтысыт, акв мныл лаль поргысыт, ощща йӣв выл ёт хайтыгтасыт ос сграпсуп л пхвтысыт. Касыл физический культура ос спорт щирыл рӯпитан департамент, «ЮграМегаСпорт» нампа кол ос нврамыт касыӈкве ханищтан центр-кол аквъёт щпитасаныл.
Касыл щирыл рӯпитан мньщи хум Олег Хатанев лвыс, Солнечный пвылн 72 гит ос пыгыт вввыглавсыт. Тн Белоярский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Хльӯс районытныл ос Урай, Сургут, Нижневартовск ӯсытныл тув ёхталасыт.
Нврамыт хӯрум группа щирыл уртыглвесыт, 12-13 тл яныт, 14-15 ос 16-17 тл яныт гит ос пыгыт тнки халанылт кассыт. Онтолов командат халт щар рыг Сургутский районт лнэ нврамыт лсыт, тн выл места висыт. Китыт местал Нефтеюганский районыл ёхталам гит-пыгыт майвсыт. Ханты-Мансийский районыл лнэ нврамыт хӯрмит места магсыл тот янытлавсыт. Ты касылт нх-патум гит-пыгыт мтыт тл Россия янытыл врнэ касылн тах мингыт.
Людмила Теткина