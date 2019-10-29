В посёлке Солнечном подвели итоги окружного юношеского первенства по северному многоборью

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
В посёлке Солнечном подвели итоги окружного юношеского первенства по северному многоборью

В Сургутском районе в посёлке Солнечном с 21 октября по 26 октября прошло окружное зимнее первенство по северному многоборью среди юношей и девушек. В данный вид спорта входит пять дисциплин: тройной национальный прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты. Все они взяты из повседневного быта и культуры коренных малочисленных народов Севера, которые необходимы в рыболовстве, охоте и оленеводстве.

 

Организаторами спортивного мероприятия выступили департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Как рассказал главный тренер сборной команды Югры по северному многоборью Олег Хатанев, в турнире приняли участие 72 спортсмена из 9 муниципальных образований Югры – Берёзовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского районов, городов Урай, Сургут, Нижневартовск.

 

По итогам соревнований в общекомандном зачёте по сумме трёх возрастных  групп 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет победила команда Сургутского района, на втором месте – Нефтеюганский район, третье место заняли спортсмены из Ханты-Мансийского района.

 

По итогам состязаний были отобраны сильнейшие спортсмены в сборную команду Югры для участия во Всероссийских соревнованиях по северному многоборью в 2020 году.

 

Людмила Теткина

Солнечной вошн шуши мирӑт ӛращты вєр хўват кӑсупсы сухнӑс

Сәрханӆ район Солнечной вошн айӆат эвет па пухӑт ай тӑхет потты тыӆӑщ 21-26-мит хӑтӆӑтн ӛращты вєр хўват кӑссӑт. Ӆыв кўтэӆн хәӆум пўш па әхӑӆ шәпи навӑрман, тыньщӑӊ ёвӑӆман, ӆаюм тӑхман, юх шәп пиӆа хәхӑтьӆюман кӑссӑт. Мосӆ лупты, щи вєрӑт йис пурайн вәӆты шуши хуятӑтн вой-хўӆ веӆпӑсӆуман, вўӆы ӆавӑӆман мосман тӑйсыйт.

Щи мирхот физической культура департамент, «ЮграМегаСпорт» па «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» тӑхет ёх ӆэщӑтсӑт.

Югра мўвн ӛращты вєрӑт тәты айӆат ёх кәща Олег Хатанев ясӑӊӆаӆ щирн, кӑсупсыя округ яртъяӊ район эвӑӆт 72 хӑннєхә юхтыӆӑс.  

Иса няврємӑт хәӆум щира ортсыйт: 12-13 оӆ ӆуват, 14-15 оӆ ӆуват, 16-17 оӆ ӆуват. Кӑсупсыйн мєт ӛрӑӊ хуятӑт пирисыйт. Иха ки ӆўӊӑтты, оӆӑӊмит тӑхия Сәрханӆ район айӆат ёх нух питсӑт, кимит тӑхия – Нефтеюганской район айӆат хуятӑт, хәӆмит тӑхия – Ёмвош район эвет па пухӑт. Мєт ма кӑсум хуятӑт 2020-мит оӆн Югра мўв эвӑӆт всероссийской кӑсупсыйн шуши мир ӛращты вєрн кӑсты питӆӑт.  

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова  

Нврамыт Солнечный пвылн касуӈкве атыглавсыт

Сургутский район Солнечный пвылн нврамыт касуӈкве акван-атхатыгласыт. Касыл мнь тквс тпос 21 хталныл 26 хталэ мус рӯпитас. Нврамыт тот слыӈ сун ӯлтта поргысыт, тыньщаӈ пхвтысыт, акв мныл лаль поргысыт, ощща йӣв выл ёт хайтыгтасыт ос сграпсуп л пхвтысыт. Касыл физический культура ос спорт щирыл рӯпитан департамент, «ЮграМегаСпорт» нампа кол ос нврамыт касыӈкве ханищтан центр-кол аквъёт щпитасаныл.

 

Касыл щирыл рӯпитан мньщи хум Олег Хатанев лвыс, Солнечный пвылн 72 гит ос пыгыт вввыглавсыт. Тн Белоярский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Хльӯс районытныл ос Урай, Сургут, Нижневартовск ӯсытныл тув ёхталасыт.

 

Нврамыт хӯрум группа щирыл уртыглвесыт, 12-13 тл яныт, 14-15 ос 16-17 тл яныт гит ос пыгыт тнки халанылт кассыт. Онтолов командат халт щар рыг Сургутский районт лнэ нврамыт лсыт, тн выл места висыт. Китыт местал Нефтеюганский районыл ёхталам гит-пыгыт майвсыт. Ханты-Мансийский районыл лнэ нврамыт хӯрмит места магсыл тот янытлавсыт. Ты касылт нх-патум гит-пыгыт мтыт тл Россия янытыл врнэ касылн тах мингыт.

 

Людмила Теткина   

Втр, 10/29/2019 - 13:33

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры