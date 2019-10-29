В Югре продолжается прием заявок на конкурс комиксов на четырех языках

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Общественно-политическая газета «Новости Югры» и объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» продолжает прием заявок на II Окружной детский конкурс комиксов «Легенды югорской земли».
Прием заявок начался 9 августа и завершится 30 декабря 2019 года. Награждение победителей состоится 21 февраля 2020 года в рамках Международного дня родного языка.
Участниками конкурса могут стать дети, проживающие в Югре, в возрасте от 7 до 16 лет. На конкурс представляются индивидуальные либо коллективные работы, выполненные в период с 9 августа по 30 декабря 2019 года.
Принимаются комиксы по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок на листах формата А4 либо в электронном виде, исполненные в технике рисунка (карандашами или красками). Работы должны быть написаны на русском, хантыйском, мансийском или ненецком языке. С положением о конкурсе можно ознакомиться на портале ugra-news.ru и в газете «Новости Югры».
Координатор конкурса – Наталья Михайловна Анадеева, телефон +7 922 424-47-01. Конкурсные работы необходимо отправить по адресу: 628011, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 46, или на электронный адрес:comics-ugra2019@mail.ru.
Напомним, что впервые конкурс «Легенды югорской земли» состоялся в 2018 году. На конкурс пришло более 100 работ на трех языках – русском, хантыйском и мансийском. В этом году организаторы добавили еще один язык – ненецкий.
Как и в прошлом году, оценивать работы участников конкурса будут не только журналисты окружных изданий, но и художница из Финляндии Санна Хукканен и комикс-активист из Москвы Анна Воронкова, кандидат искусствоведения Анна Лебедева (Барнаул). В этом году в состав жюри вошли сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Клавдия Айваседа, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, а также испанская художница Ирен Домингес Маркес.
Положение о проведении окружного детского конкурса комиксов «Легенды югорской земли»
1. Общие положения
Конкурс комиксов «Легенды югорской земли» (далее Конкурс) проводится общественно-политической газетой «Новости Югры» и БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»». География конкурса – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель:
– популяризация языка и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Задачи:
– развитие творческого и эстетического потенциала детей и молодежи;
– сохранение и популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 16 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса являются детские рисунки, выполненные в формате комикса по мотивам обско-угорских, ненецких мифов, преданий и сказок, на листах формата А4, исполненные в технике рисунка (карандашами или красками). Работы должны быть написаны на русском, хантыйском, мансийском или ненецком языках.
Контактные лица: Наталья Михайловна Анадеева, тел. +7 922 424-47-01, Людмила Тихоновна Гурьева, тел. +7 902 828-18-39, Людмила Ильинична Теткина, тел. +7 908 882-44-81.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
– в возрасте с 7 до 13 лет,
– в возрасте с 14 до 16 лет.
Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным работам
– Комиксы должны освещать события и героев обско-угорских и ненецких мифов, преданий и сказок;
– каждый комикс должен сопровождаться описанием. В описании необходимо указать фамилию и имя участника (и куратора), возраст, муниципалитет и домашний почтовый адрес, электронный адрес и телефон.
6. Сроки проведения Конкурса
Прием работ ведется с 9 августа по 30 декабря 2019 года. Конкурсные работы необходимо присылать в редакцию газеты «Новости Югры» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46, либо в электронном формате на электронный адрес:comics-ugra2019@mail.ru.
Подведение итогов конкурса «Легенды югорской земли» состоится 21 февраля 2020 года в рамках празднования Международного дня родного языка.
7. Организация и проведение конкурса
Состав жюри, порядок работы и система судейства утверждается оргкомитетом конкурса. В состав жюри входят сотрудники газет «Новости Югры», «Ханты ясанг», «Луима сэрипос», а также привлеченные эксперты. Жюри оценивает работы и выявляет победителей в соответствии с критериями и путем обсуждения работ редакционным конкурсным жюри и членами
оргкомитета конкурса.
8. Критерии оценки конкурсных работ
При оценке конкурсных работ учитываются:
– творческий подход и оригинальность исполнения;
– соответствие и интерпретация обско-угорских мифов, преданий и сказок.
9. Награждение победителей
Призы получают победители в возрастных группах: в возрасте с 7 до 13 лет, в возрасте с 14 до 16 лет, в индивидуальном и коллективном порядке. Жюри вправе определить количество победителей в каждой возрастной группе.
Лучшие работы будут опубликованы на портале ugra-news.ru, в газетах «Новости Югры», «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Источник:https://ugra-news.ru/article/v_yugre_startuet_konkurs_komiksov_na_chetyrekh_yazykakh/