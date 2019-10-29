Плавполиклиника «Николай Пирогов» вернулась из навигации

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29 октября 2019 года в регионально-информационном центре «Югра» состоялся брифинг на тему «Завершение сезона медицинской навигации и перспективы удалённой медицины в Югре». На вопросы журналистов ответили главный врач Центра профессиональной патологии Николай Владимирович Ташланов и заведующий консультативно-диагностической передвижной поликлиникой Центра профессиональной патологии Владимир Александрович Слабко.
Николай Ташланов рассказал, что в летний навигационный период с 1 июня по 20 октября текущего года 19 сотрудников плавполиклиники «Николай Пирогов» посетили 45 населённых пунктов Кондинского, Белоярского, Берёзовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. За это время врачами было осмотрено 6 024 человек за 16 288 посещений.
С каждым годом количество обслуженного населения возрастает, много пожеланий поступило от муниципалитетов. Во-первых, увеличить количество населённых пунктов, посещаемых правполиклиникой «Николай Пирогов», во-вторых, увеличить время нахождения в населённых пунктах. «Но из-за того, что в реках стала одновременно спадать вода, то если мы зашли в Конду, то в Сосьву уже не представляется возможным», – отметил Николай Ташланов.
По словам главного врача Центра профпатологии, поликлиника «Николай Пирогов» уже 25 лет в строю, поэтому скоро предстоит смена основной двигательной установки. В межнавигационный период это невозможно успеть сделать, поэтому один год теплоход будет находиться на ремонте.
На сегодняшний день идёт формирование концепции, разработка проекта строительства нового судна. Сегодня рассматриваются самые разные технические решения по строительству нового судна, возможно, что это будет теплоход с собственной двигательной установкой. На это отводится два года.
По словам В.А. Слабко, в период летней навигации чаще всего жители обращались с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринными заболеваниями, а также с глазными болезнями. «В этом году мы обратили особое внимание на выявление онкологических заболеваний, провели онкоскрининги. В этом году был закуплен и установлен аппарат лабораторной диагностики, который выявляет онкологические заболевания на ранних этапах буквально за полчаса. За период навигации было выявлено около 60 подозрений на онкологические заболевания, а затем пациенты были направлены в профильные медицинские учреждения для дальнейшего обследования», – рассказал Владимир Слабко.
По словам Николая Ташланова, при Центре профпатологии создан колл-центр, специалисты которого удалённо читают электрокардиограммы. «Мы максимально эффективно и рационально используем свой кадровый ресурс, который есть в распоряжении Центра. Другой вопрос, что всё зависит от качества интернета на местах», – отметил главный врач Центра профпатологии.
На вопрос о том, кто здоровее – жители села или города, Владимир Слабко ответил, что у горожан больше возможностей вовремя обратиться к медицинским специалистам, нежели у сельчан, поэтому горожане, наверное, в этом плане здоровее сельчан.
В предстоящий зимний период с передвижной поликлиникой выйдет две бригады.
Людмила ГУРЬЕВА
Для справки
На борту плавполиклиники «Николай Пирогов» оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, имеется четыре аппарата лучевой диагностики: цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
В состав врачебной бригады входят: терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врачи общей практики и медицинские сестры.
Наряду с консультациями врачей-специалистов на борту плавполиклиники также проводятся профилактические флюорографические и маммографические обследования.