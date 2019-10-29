В Ханты-Мансийске состоялся Большой этнографический диктант

- Русский
- Хантыйский
В канун Дня народного единства 1 ноября 2019 года во всех регионах России и 30 зарубежных государствах прошёл Большой этнографический диктант. В Ханты-Мансийске было организовано несколько площадок для Международной акции «Большой этнографический диктант». Мне удалось посетить Технолого-педагогический колледж. Проверить свои знания по этнографии пришли студенты, общественные деятели, педагоги, государственные служащие и многие другие.
Напомним, диктант впервые прошёл 4 октября 2016 года по инициативе Региональной общественной организации «Ассамблея народов Удмуртии» и Министерства национальной политики Удмуртской Республики, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Научное сопровождение осуществлялось Институтом этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая и Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. В 2017 году Диктант получил статус Международной акции – партнером Диктанта стало Россотрудничество (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).
В этом году задание состояло из 30 тестовых вопросов на знание истории, культуры, традиций народов России: 20 вопросов носят типовой характер, которые задаются во всех субъектах, а 10 – с учётом региональных особенностей.
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре один из вопросов с региональными особенностями звучал так:
В XIX веке русские называли хантов и манси:
А) остяки и вогулы
Б) эрзя и мокша
В) эсты и ливы
Г) финны и угры
Для выполнения заданий участникам акции отводилось 45 минут.
Хочу отметить, для многонациональной России написание диктанта – один из важных шагов к приобщению и уважительному отношению к самобытной культуре народов России.
Ульяна ДАНИЛО
Ас потты тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӑӆн иса Россия мўв ӆуваттыйн па 30 па хон пєлӑк мўвӑтн арсыр мирӑт «Большой этнографический диктант» нємуп ут хӑншсӑт. Ёмвошн тӑмӑщ әмӑщ вєр сыр-сыр хотӑтн ӆэщӑтса. Ма айӆат ёх вәнӆтыйӆты Технолого-педагогической колледжа ӊхсум. Тыв оса вєрӑт пиӆа кӑпӑрты хуятӑт, няврєм вәнӆтӑты ёх, кәщайт па студентӑт юхӑтсӑт.
Мєт оӆӑӊ пўш арсыр мир оӆӑӊӑн тӑмӑщ нєпек васы мӑнты тыӆӑщ 4-мит хӑтӑӆн 2016-мит оӆн ёх хӑншсӑт. Щимӑщ пищ «Ассамблея народов Удмуртии» тӑхия ӆeӊман вәӆты хуятӑт ӆэщӑтсӑт. Арсыр әмӑщ иньщӑсупсэт сыр-сыр мир оӆӑӊӑн Н.Н. Миклухо-Маклая нємпи Институт этнологии и антропологии РАН па удмурт мир йис вәӆупсы па ясӑӊ вәнӆтӑты институт тӑхtӊӑнӑн рәпитты ёх хӑншсӑт. Щӑӆта 2017-мит оӆн Россотрудничество нємуп тӑхи унтасн па хон пєлӑк мўвӑтн тӑмӑщ диктант ищи мир хӑншты питсӑт.
Тӑм оӆ 30 арат сыр-сыр иньщӑсупсы вәс. Щи кўтн 10 ут нюр кашӑӊ хӑннєхә вәӆты рәт мўв, мир оӆӑӊӑн. Щиты, Югра мўвн тӑмӑщ иньщӑсупсы вәс:
Муй вўрн XIX нәпӑтн рўщ ёх хӑнтэт па вухаӆzт аӆьщӑсӆаӆ:
А) остякӑт па вогулӑт
Б) эрзя па мокша
В) эстӑт па ливӑт
Г) финнӑт и угрӑт
Арсыр мир оӆӑӊӑн нєпек 45 минута мӑр хӑншсўв. Тӑмӑщ әмӑщ вєр унтасн сыр-сыр ёх оӆӑӊӑн уша вєрты рӑхӆ. Вантэ, мўӊ нюр арсыр мир вән Россия мўвн иха вәӆӆўв.
Ульяна Данило