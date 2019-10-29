Кочующая школа объединяет увлечённых людей

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С 21 по 28 октября 2019 года в Березовском районе посёлке Саранпауле прошла школа по обучению навыкам изготовления мансийских изделий из сукна. Данный проект реализуется детским этническим стойбищем «Мань Ускве» совместно с Фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Проект был создан с целью возрождения ремесленной идентичности манси, её адаптации к современным условиям рынка и предполагает открытие ремесленнической мастерской в селе Саранпауль, создание рынка готовой продукции и технологий изготовления изделий.
В работе школы приняли участие опытные и начинающие мастера народных художественных промыслов народа манси и люди, которые в первый раз соприкоснулись с этим удивительным материалом. Работа школы предполагала передачу древних технологий от мастера к ученику в техниках исполнения сукно по сукну и ткань по сукну.
Так, участники под чутким руководством мастеров Нины Николаевны Загайновой, Натальи Васильевны Албиной и Ирины Спиридоновны Филипповой изготовили куклу «акань», игольницу «намт», а самые активные перешли к раскройке суконного халата «нуй сахи».
В изготовлении игольницы участники впервые попробовали технику сшивания сукна стык в стык, тогда как сейчас многие мастера нашивают сукно на сукно, а это не является традиционным для манси и приводит к утрате древнего ремесла.
Практическая работа участников перекликалась с просмотров документальных фильмов о жизни народа манси, воспоминаниями участников о древних изделиях, презентацией музейных коллекций, прослушиванием лекции Татьяны Александровны Молдановой об истории народа манси и статьи «Изделия народного искусства обских угров: степень сохранности на современном этапе».
Организаторы поделились с участниками дальнейшими планами в реализации проекта и основными задачами, стоящим перед будущими мастерами. Благостная атмосфера совместной деятельности творческого ручного труда и предвкушения начала нового и сложного, но в то же время, большого и общего дела витала на протяжении всех дней проведения школы.
В ходе совместной плодотворной работы было принято решение не прекращать занятия и продолжать их на Обучающей Мастерской. Кочующая школа продолжает объединять увлечённых людей, сохраняя древние традиции народа манси и обрастая корнями. Следующая, третья школа пройдет в селе Сосьва с 4 по 8 января 2020 года. Организаторы приглашают всех неравнодушных людей принять участие и присоединиться к возрождению мансийского ремесла.
Детское стойбище «Мань Ускве» по традиции говорит «Яныг пумащипа» (большое спасибо) Фонду Елены и Геннадия Тимченко и конкурсу «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском Федеральном округе» за предоставленную возможность сберегать и передавать уникальное мастерство наших предков.
Руководитель проекта Евгения Вьюткина, с. Саранпауль
#культурнаямозаика
#фондтимченко