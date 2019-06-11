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8 ноября 2019 года в 15:00 Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в пятый раз приглашает на литературную гостиную «Белый стерх улетел, но оставил нам песню…», посвященную памяти Ювана Николаевича Шесталова
В одном удивительном волшебнике
Живут взрослые и дети.
И говорят они
на одном языке.
Что это?
- Книга.
Таким эпиграфом открывается 4-й том собрания сочинений Ювана Шесталова, в котором собраны стихотворения и повести для детей. В день памяти Ювана Шесталова культурная программа посвящена детской теме в его творчестве.
Юван Николаевич много писал для детей, он – основоположник мансийской детской литературы. Его детские книги яркие, праздничные не только по содержанию, но и по оформлению. Михаил Светлов во вводной статье к первым стихам поэта в далеком 1959 году писал: «Это безусловно талантливый человек. Он удивительно легко бывает необыкновенным в обыкновенном».
Первая книжка прозы для детей на русском языке «Потепка» вышла в 1963 году в Москве. Потом были другие: «По воде шуба плывет», «Песня природы», «Снежное утро», «Сказки дедушки», «Сначала была сказка»….
Приглашаем всех желающих увидеть вместе с поэтом необыкновенное в обыкновенном, погрузиться в мир мансийской сказки на литературной гостиной «Белый стерх улетел, но оставил нам песню…»
Ждем вас в самом центре Ханты-Мансийска!
8 ноября 2019 года в 15:00
Наш адрес: ул. Комсомольская, 30.
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