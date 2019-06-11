Литературной премии Программы родственных народов 2019 года удостоены удмуртский, хантыйский и мордовский писатели

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Литературной премии Программы родственных народов 2019 года удостоены удмуртский, хантыйский и мордовский писатели

Лауреатами литературной премии Программы родственных народов 2019 года стали удмуртская поэтесса Ирина Самигулова, хантыйская писательница Валентина Соловар и мордовский писатель Геннадий Гребенцов. Имена победителей объявлены 1 ноября в память о дне расстрела удмуртского писателя Кузебая Герда (1898–1937).

 

Программа родственных народов Министерства образования и науки уже в тринадцатый раз присуждает литературные премии в знак признания художественных произведений, изданных в течение последних четырех лет на языках родственных народов, входящих в уральскую языковую группу. В текущем году премии присуждены в категориях «Поэзия» и «Детская литература».

 

В категории «Поэзия» премии удостоилась удмуртская поэтесса Ирина Самигулова за сборник стихов «Зангариё пальпотон» («Васильковая улыбка»). Жюри отметило богатую лексику и умелое использование автором возможностей удмуртского языка. В сборнике, изданном в 2019 году, стихи на удмуртском языке снабжены подстрочными переводами на русский язык, что и неудмуртам дает возможность понять поэтический мир автора и при желании перевести ее творчество на другие языки. В сборнике имеются также тексты песен, часто звучащих на удмуртском радио.

 

В категории «Детская литература» присуждены две премии:

 

Хантыйской писательнице Валентине Соловар за книги «Апщєма» (2016) и «Кєр тови» (2017). Короткие веселые стихи автора на казымском диалекте имеют четкую форму и адресованы детям дошкольного и младшего школьного возраста. Они учат детей хантыйскому языку и в то же время знакомят их с традиционным образом жизни ханты.

 

Мордовскому (детскому) писателю Геннадию Гребенцову за книгу «Чиньжарамот» («Подсолнечник»). В сборнике рассказов для детей, изданном в 2015 году на эрзянском языке, с юмором рассказывается о деревенской жизни, окружающей природе и животных.

 

В этом году на соискание литературной премии Программы родственных народов претендовали коми, марийские, удмуртские, карельские, вепсские и ливские писатели – всего 14 финно-угорских писателей. Призовой фонд премии составляет 2500 евро.

 

Члены жюри 2019

Арво Валтон (председатель), Ева Тулуз, Индрек Кофф, Арт Леэте, Яан Ыйспуу, Аадо Линтроп.

 

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Ср, 11/06/2019 - 15:18

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