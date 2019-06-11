Музей «Торум Маа» отпраздновал новоселье

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В ночь с 3 на 4 ноября 2019 года музеи города Ханты-Мансийска открыли свои двери перед жителями и гостями города.
В рамках «ночи искусств» этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» отпраздновал своё новоселье. Сотрудники музея теперь будут работать по новому адресу в центре Ханты-Мансийска по улице Комсомольская, дом 30. Гостей праздника ждал «Хошум хот» – «Тёплый дом». И действительно дом оказался тёплым и гостеприимным. Нас ждала разнообразная и интересная программа, которую подготовили сотрудники музея.
«Тёплый дом» – программа названа так неслучайно. Стилизованное изображение дома, расположенное на фигурном щите изумрудного цвета, официальная символика этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Что символизирует соединение материальных и духовных ценностей народов Югры и объединяет в себе наиболее важные элементы традиционной культуры народов ханты и манси. Семь элементов дома, ещё один символ традиционной культуры. Мифическое число семь присутствует во всех обрядовых действиях обских угров. Дуга на щите под домом графическое изображение одного из семи священных холмов столицы, на котором расположена экспозиция под открытым небом музея. Священный холм с экспозицией под открытым небом и новый дом с высокой башней теперь находятся в территориальной и визуальной близости.
Почётные гости музея сказали много добрых и тёплых слов в адрес «Торум Маа». Сотрудников музея поздравил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. Он отметил:
– Уважаемые друзья. Я очень рад, что у нас появился ещё один дом, дом под крышей. Раньше я этим домом считал священную гору «Торум Маа». Нас связывали не один год тёплые дружеские отношения. С середины 80-х годов стараюсь как можно больше узнать о культуре коренных народов, настоящих хозяев этой земли. Я наслаждаюсь нежным мелодичным языком этих народов. Мы показывали на примере нашей дружбы, как должны жить друзья, как должны себя вести те люди, которые приехали на эту благодатную, гостеприимную, хоть иногда и суровую землю. Мы своей совместной работой, дружбой показывали, как необходимо хранить, сохранять то всё доброе, что даёт веру в будущее, что покажет нашим детям, внукам, правнукам, как надо правильно жить, как надо сохранять землю и как к ней относиться. Я хочу поздравить всех с этим большим праздником. Ничуть не сомневаюсь, что двери в этот тёплый уютный дом, в новую площадку музея, будут всегда распахнуты для всех. Я увидел здесь своего давнего друга – Зою Никифоровну Лозямову. Зоя Никифоровна, Вас поздравляю особенно с этим праздником. Вы своей мудростью, своим неравнодушием всегда показывали, как надо относиться к родному краю, как беречь ту культуру, которую мы сегодня видим и которую будут видеть наши дети, внуки. И мы будем всегда стараться сохранять её вместе.
Далее сотрудников «Торум Маа» с праздником тепло поздравил директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Антон Латыпов. Он сказал:
– Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать. Мне вдвойне приятно, что музей наконец-то обрёл свой тёплый дом. Музей под открытым небом я уже видел, он мне понравился. И на это мероприятие я пришёл с семьёй. Так как я считаю, что всё зарождается в семье. Если мы будем ходить на мероприятия с семьёй, с детьми, то нас обязательно ожидает светлое и перспективное будущее. Поэтому всего вам самого доброго, чтобы «Тёплый дом» стал тёплым не только для жителей Ханты-Мансийска, но и для всей Югры и для всей России.
Гостей и сотрудников музея поприветствовала директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова и рассказала немного об истории музея:
– Одна из самых главных задач нашего тёплого дома, чтобы здесь всегда было многолюдно, уютно, тепло для каждого посетителя. Я думаю, мы сообща справимся с этой задачей. Вначале я бы хотела сделать небольшой такой перелёт во времени. Народы ханты и манси – кочующие народы, есть кочующие, есть те, кто ведут полукочевой образ жизни. Таким образом и наш музей следует этим принципам каслания по Ханты-Мансийску. Мы начинали свою деятельность на нашем гостеприимном холме. Он всегда радушно встречает гостей хлебом-солью. Мы начинали свою деятельность именно на территории холма. Затем мы переехали на улицу Механизаторов, эта улица находится недалеко от нашего холма. В тупичке находится дом, который мы когда-то занимали. Затем временно переехали в офис «Спасения Югры». Это чум, в котором проводились интерактивные программы на территории офиса. Музей «Торум Маа» занимал там два небольших помещения, два зала. Дальше мы поехали на Конева, дом 8, это помещение, которое нам передал из рук в руки Обско-угорский институт. Потом заняли цокольный этаж на Дунина-Горкавича. Мы проводили там и конференции, и выставки. Затем переехали в «Югорскую долину», тоже временно. Там мы проживали в комфорте, но было некомфортно от того, что очень мало посетителей. Сейчас переехали в седьмой раз. Мы стремились попасть именно в центр города. Чтобы школы, детские сады были поблизости, чтобы, гуляя по городу Ханты-Мансийску, к нам пришёл каждый желающий, кому интересна культура коренных народов. И нас очень радует тот факт, что наша гора совсем рядышком.
Посетителей музея в этот вечер увидели и услышали много интересного. Были оформлены различные выставки, проведены творческие встречи.
Сотрудница Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Кашлатова презентовала книгу и рассказала о старинных песнях, которые она записала у своей тёти Анны Никитичны Лысковой.
Прошла «Литературная встреча», где каждый желающий мог спеть песню, рассказать стихотворение. Мы услышали стихи, написанные Аллой Иштимировой-Посоховой, Маргарита Рябова показала мансийский танец, фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» исполнил песню «Ван ротат» («Близкие родственники»), Валентина Шевцова спела песню на хантыйском языке, а Фаина Иштимирова станцевала хантыйский танец. Молодые исполнители под руководством Сергея Енова исполнили современные песни.
Анатолий Брусницын рассказал о грантовом проекте «Волшебный сундучок», который был реализован на средства государственной программы «Доступная среда». Был воссоздан в миниатюре музей «Торум Маа». Чтобы дети и взрослые, кто не может посетить сам музей, могли бы увидеть его в миниатюре.
Заместитель директора музея Эрика Сургутскова рассказала о кабинете мансийского поэта Ювана Шесталова.
Также на стенах музея можно было увидеть выставку детских рисунков, посвящённых произведениям мансийской сказительницы А.М. Коньковой и священному городу Эмдеру.
Дети на празднике тоже не остались без внимания, для них была организована студия рисования.
Вечер прошёл интересно и насыщенно. Каждый, кто пришёл в музей, нашёл здесь что-то полезное для себя и оставил здесь частичку своего сердца.
Надежда Вах
Ас потты тыӆӑщ 3-мит хӑтӆӑн округев ӆуваттыйн арсыр культура тӑхетн мӑӊхӑтӆӑт вєрӑнтсыйт. Щит «ночь искусств» щирн нємӑтсы. Йис пурмӑсӑт ӆавӑӆты па шавиты «Торум Маа» тӑхийн щи хӑтӆ вўраӊӑн «Хошум хот» етнхот вәс.
Тӑм оӆ «Торум Маа» тӑхев йиӆуп хота касӆӑс. Па щи вєр пӑта щӑта вән мӑӊхӑтӆ вєрӑнтсы. Ар мойӊ мир щив ӑктӑщсӑт, сыр-сыр хошум ясӊӑт путӑртсӑт па мойӆупсэт мойӆӑсӑт. «Торум Маа» тӑхи ёх, вантэ, вәӆтэӆ мӑр ӆапӑтмит тӑхия щи касӑӆсӑт. Мєт вән ванӆтупсы хӑрэӆ Ёмвош ӆапӑт вән пайт кўтн и пайн вәӆ. Щӑта рәпитты ёхӆаӆ хот йитӑт па тӑхийн вәӆӆӑт.
мӑӊхӑтӆ оӆӊиттыйн вўща ясӑӊ А.А. Тиртока путӑртӑс. Ӆўв лупӑс: «Тынӑӊ ӆәхсӑт. Мӑнєма әмӑщ, хуты Ёмвошн и хошум хот па тывӑс. Мўӊ нын пиӆана хўвн вәтаӊа вәӆӆўв. Ма 1980-мит оӆӑт вўш эвӑӆт шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн уша вєрты питсум. Муй щирн тӑм увӑс мўвн па шуши мир пиӆа ӆәхсӑӊа вәӆты мосӆ. Нәмӑсӆум, хуты нын кашӑӊ хуят пӑта овӑн пўншман тӑйты питӆӑты. Тӑта шиваӆӑсєм тынӑӊ ӆәхсӑӊ хуятєм Зоя Никифоровна Лозямова. Ӆўв пӑтэӆа атэӆт вўща ясӊӑт путӑртӆум. Ӆўв мўӊева ванӆтӑс, муй щирн рәт мир, рәт мўв шавиман па сӑмӑӊа тӑйты мосӆ».
Еӆӆы вўща ясӊӑт культура департамент кәща хә А.А. Латыпов путӑртӑс: «Вўща вәӆаты, тынӑӊ ёх. Ма тӑм хӑтӆ тыв хотӑӊ ёхӆам пиӆа юхӑтсум. Кашӑӊ м вєр рәт хотэвн тывӆ. Няврємӆўв пиӆа йис вєрӑт оӆӑӊӑн уша вєрты питӆўв ки, рәт мўвев мєт така па уяӊа вәӆты питӆ».
Щӑӆта «Торум Маа» музей кәща нє Л.А. Алфёрова ясӑӊ вўс: «Вўща вәӆаты, тынӑӊ хуятӑт. Тӑм мӑӊхӑтӆ мўӊ пӑтэва мєт әмӑщ па вуӆаӊ хӑтӆ. Хӑнтэт па вухаӆят йис вўш эвӑӆт касӑӆман вәсӑт. Мўӊ музей хотэв ёх ищи Ёмвош хўват касӑӆман вәӆӆӑт. Мєт сыры мўӊ вәсўв, хута «Торум Маа» вән ванӆтупсы пай хӑры омӑсӆ. Щӑӆта щи пай хӑры пўӊӑӆн хот йитӑтн рәпитсўв. Еӆӆы па «Югра ӆыӆӊуптӑты» хотн вәсўв. Щи пийн Конева 8 вош хулыйн рәпитсўв. Ӛхӑт Дунина-Горкавича вош хулыйн вәсўв. Щӑӆта «Югорская долина» тӑхия касӑӆсўв. Тӑм хот мўӊ пӑтэва ӆапӑт тӑхия питӆ, хута мўӊ рәпитты питӆўв. Ӆӑӊхаӆум, ӆәӆн тӑта ат рәпитсўв, мўӊ хущева аршӑк хӑннєхә мойӊа ат юхтыӆӑс».
Еӆӆы «Торум Маа» тӑхи хуятӑт мойӊ мира хот йитӆаӆ, сыр-сыр ванӆтупсэӆаӆ, етнхотӑт ванӆтӑсӑт. Музей кәща ӆӑӊкӑр ими Э. Сургутскова щи пийн Ю.Н. Шесталов хот йит ванӆтӑс.
А. Брусницын па В. Кондин х эвӑӆт вєрум пурмӑсӑт оӆӑӊӑн путӑртсӑӊӑн. Ӆын ай хӑт эвӑӆт пай хӑрыйн омӑсты хот хурасӑт вєрсӑӊӑн па щитӑт мойӊ мира ванӆтӑсӊӑн. Щи хот хурасӑт пиӆа ӆын няврємӑт тӑйты па вәнӆтӑты хотӑта ӊхийӆӆӑӊӑн па щитӑт пушхӑта ванӆтӑӆӊӑн.
Вән хуятӑт пӑта Л.В. Кашлатова йис арӑт оӆӑӊӑн путӑртӑс.
Щӑӆта арӑӊ-путрӑӊ ёх стихӆаӆ ӆўӊӑтсӑт, арӆаӆ арисӑт. И хот йитн няврємиет оӆюпн хӑншты вәнӆтӑсыйт.
Музей хот питрӑтн хурӑӊ ванӆтупсэт ӆэщӑтсыйт. Щи хурӑт няврємӑтн хӑншсыйт А.М. Конькова моньщӑт па Эмдер йис вош оӆӑӊӑн йис путрӑт хўват.
мӑӊхӑтӆ шєӊк әмща па амтӑӊа мӑнӑс. Щив юхтум кашӑӊ хуят ӆўв пӑтэӆа муӆты әмӑщ ут шиваӆӑс па уша вєрӑс.
Надежда Вах