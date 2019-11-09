В Нягани состоялся фестиваль «Мы единый народ»

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4 ноября россияне отмечают День народного единства.
Этот праздник олицетворяет любовь к Отечеству, неразрывную связь времён и преемственность традиций, сплочения вокруг общих благих целей, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.
Уже не первый год празднование Дня народного единства в Югре направлено, в первую очередь, на популяризацию многонациональных культур, традиций, уникальности и обычаев народов, которые проживают на территории округа.
По доброй традиции в этот день во всех муниципалитетах округа проходят торжественные концерты, фестивали национального творчества, выставки, спортивные соревнования.
Так, по инициативе Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно проводится и фестиваль «Мы единый народ», организатором которого уже не первый год выступает Управление социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району, а также бюджетное учреждение «Няганский центр социальной помощи семье и детям».
Участниками фестиваля в этом году стали 45 несовершеннолетних детей из 9 учреждений социального обслуживания, которые представили культуру разных национальностей, населяющих Югру. Воспитанники из города Нягани представили культуру народа ханты, Пыть-Яха – мордвы, Урая – русских, Ханты-Мансийска – осетин, Ханты-Мансийского района – манси, Югорска – удмуртов, Советского – калмыков, Октябрьского района – татар.
Фестиваль «Мы единый народ» в 2019 году включал в себя три блока: выставку декоративно-прикладного творчества, «визитную карточку», где каждая команда представляла свой народ и спортивные состязания, включающая традиционные спортивные игры.
Декоративно-прикладное творчество, народное мастерство и национальные спортивные достижения воспитанников оценивало многонациональное жюри, в состав которого вошли представители разных народов: ханты, манси, удмурты, башкиры, осетины, русские и другие.
По завершению фестиваля «Мы единый народ» все участники были поощрены дипломами и памятными подарками. Хочется отметить, благодаря слаженной работе специалистов «Няганьского центра помощи семьи и детям» гости в зрительном зале только подтверждали многообразие культур, презентуемых участниками.
Придя на фестиваль в своей красочной национальной одежде, они в очередной раз подтвердили – дружба между представителями разных национальностей в городе Нягани есть, а значит, лозунг «Мы – единый народ» будет способствовать дальнейшему сохранению национальной самобытности и гармонизации межнациональных отношений в обществе.
Ирина Самсонова