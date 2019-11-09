8–9 ноября 2019 года состоится XVIII туристская выставка-ярмарка «ЮграТур»

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Выставка является одним из ведущих мероприятий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содействующих развитию современной индустрии туризма, организации деловых контактов профессионалов туристского и курортного комплексов.
Для гурманов будет представлена гастрономическая ярмарка «Попробуй Югру на вкус», на которой товаропроизводители региона презентуют свою продукцию с возможностью дегустации и приобретения северных деликатесов.
Выставка объединяет два направления: внутренний туризм (туристские предложения автономного округа для российских и иностранных туристов) и выездной туризм (презентация услуг туристских компаний России и зарубежья для населения Югры). Деловая программа выставки включает круглые столы по развитию туристского бизнеса, презентации туристских проектов и маршрутов регионов Российской Федерации и зарубежных стран.
Контакты организатора:
Управление туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.:+7 (3467) 33-53-84, 33-35-38, 33-53-14 www.tourism.admhmao.ru, электронная почта: depprom@admhmao.ru.