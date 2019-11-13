Говорили о господдержке малого и среднего предпринимательства в Югре

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11 ноября в преддверии форума для предпринимателей «Мой бизнес» в регионально-информационном центре «Югра» состоялся брифинг на тему «Основные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Югры, реализуемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На вопросы журналистов отвечали: генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков, операционный директор университета «Синергия» (г. Москва) Арсен Касумян и молодой югорский предприниматель Сергей Полыгалов.
Сергей Стручков рассказал о целях, стоящих перед Югрой в рамках реализации проекта, и о результатах, которые в регионе планируют достичь. По его словам, нацпроект в округе реализуется уже двадцатый год, уже есть определённые результаты, на его реализацию из всех источников финансирования выделяется 83 миллиарда рублей. «Задачи, поставленные президентом, амбициозные – поднять до 25 миллионов граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. У нас в округе должно вырасти на 25 тысяч граждан, занятых в малом бизнесе. Места должны быть высокотехнологичными, с зарплатой выше среднего уровня. Нагрузка ложится по социальным выплатам во внебюджетные фонды. Необходимо обновлять свои основные фонды, покупать новые оборудование, технику. Поэтому роль нашего фонда в этом случае только растёт», – рассказал С. Стручков.
Фонд предпринимательства Югры в школах округа реализует проект «Азбука бизнеса». Кроме этого, на территории округа реализуется новая программа «Выращивание», основной смысл которой состоит в том, что все меры и программы поддержки начинающего предпринимателя были выстроены в одну линию сопровождения. Ежегодно более 200 миллиардов заказов выполняют местные предприниматели.
На вопрос, какими мерами господдержки воспользовался при построении своего бизнеса, ответил молодой предприниматель Сергей Полыгалов: «Нам удалось воспользоваться компенсацией лизинговых платежей, в части возврата процентов. Это очень помогает в организации и развитии высокотехнологичных рабочих мест».
Арсен Касумян рассказал о проводимом университетом «Синергия» предпринимательского форума «Мой бизнес», который проводится в разных регионах страны:
– 15 ноября в городе Сургуте в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» пройдёт бесплатный форум для предпринимателей «Мой бизнес», на который ожидаем более 1,5 тысяч гостей. Нам очень хочется, чтобы предприниматели, которые приедут на форум, получили максимально полезную информацию, а это зависит от целей, которые мы перед собой ставим. Проект называется «Популяризация предпринимательства», поэтому главная цель – стирания границы страха в том, чтобы сделать первый шаг в бизнесе. В рамках форума мы рассказываем о тех инструментах, которые позволят предпринимателю сделать первый шаг и начать активную деятельность. Начинающие предприниматели узнают о мерах господдержки. У нас будут известные личности, спикеры-предприниматели, которые достигли успеха в своём бизнесе.
На форум приедет Александр Кравцов, который организовал известный бренд «Экспедиция», который развивается по примеру франшизы, это как раз пример масштабирования бизнеса. У нас будет чемпионка Ляйсан Утяшева, которая расскажет про образование команд, о внутренней мотивации команд на победу. Также будут всем известный Глеб Архангельский – эксперт по системному управлению временем, тайм-менеджменту. Они на своём примере показали, что бизнесом не только выгодно, но, несмотря на все сложности, и интересно заниматься и делать это успешно. Наши ожидания от форума – это то, что участники почерпнут для себя массу новых инструментов, но самое главное, сделают первый шаг в бизнесе, идя вперёд.
Мы в университете «Синергия» на факультете «Предпринимательство» на примере учим открывать своё дело. Нами уже было организовано более 50 форумов по стране, в которых приняли участие более 200 тысяч человек.
Людмила ГУРЬЕВА
Ас потты тыӑщ 11-митн «Югра» нємпи айкеӑт ӑкӑтты тӑхийн вәйтантупсы вәс. Тӑмхӑт Югра мўв ыв саттэа вєр тӑйты ёх нётупсэт мӑты тӑхи ёх кәща Сергей Стручков, Москва хон вошӑң «Синергия» нємпи университет кәща ӑңкӑр хә Арсен Касумян па Югра мўв ўв саттэа вєр тӑйты айат хә Сергей Полыгалов айт тәсӑт.
Сергей Стручков лупӑс, хуты округевн хәсмит он «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» нємпи нацпроект рәпит, щит тәты пӑта кашӑң о 83 миллиард шой вух мӑн. «Россия мўвев президент партупсы щирн, иса муй мос вєрты, ән 25 миллион хуят ыв саттэа вєр ат тӑйсӑт. Округевн ищимӑщ 25 щурас хуят ат йи. Щит пӑта хӑннєхә пӑта м рәпата тӑхи эщӑтты па м арат тыӑщ вух ёша мӑты мос. Щит пӑта вещи тывум тӑхет пӑта арсыр мосты пурмӑсӑт, щўңкӑт әтты мос. Щи рәпата мўң тӑхев ёх тәӑт», – лупӑс округ ыв саттэа вєр тәты ёх нётупсэт мӑты тӑхи кәща.
ыв саттэа вєр тӑйты ёха нётупсэт тәты тӑхи ёх округев хўваттыйн ӑшколайтн «Азбука бизнеса» вєр тәӑт. Щи тумпи «Выращивание» нємпи вєр тәы, щит ут хўват рӑх уша вєрты, муйсӑр арсыр нётупсэт ыв саттэа вєр тӑйты ёх пӑта вәӑт. Округевн ыв саттэа вєр тӑйты ёх 200 миллиард вєр вєрӑт.
ўв саттэа вєр тәты айат хә Сергей Полыгалов лупӑс, хуты фонд ёх ўвеа ищи нётсӑт лизинг вєр хўват процентӑт юхы вўты. Щи хӑщум вух унтасн йиуп тӑхет эщӑтӑс.
Арсен Касумян лупӑс, Москва хон вошӑң «Синергия» нємпи университет ёх Россия мўв хўваттыйн «Мой бизнес» нємпи мирхот эщӑтӑт:
– Ас потты тыӑщ 15-митн Сәрхан вошн «Мой бизнес» мирхот пит, щив 1,5 щурӑс хуят юхӑт. Щӑта ыв саттэа вєр тӑйты вәтаң ёх вәнтӑты питыйт, муй щирн вещи вєр пўншты, муйсӑр мосты нєпекӑт эщӑтты мос. Щи тумпи юхтум мир уша вєрӑт, муйсӑр вухӑң нётупсэт вєр пўншты пӑта вәӑт.
Мирхота Александр Кравцов юхӑт, ўв м арат о «Экспедиция» нємпи вєр эщӑтӑ. Щи тумпи чемпионка нє Ляйсан Утяшева вәнтӑты пит, муй щирн ӛрӑңа-щомӑңа йиты пӑта команда эщӑтты, муй щирн и нумӑсн рәпитты, кӑсты. Глеб Архангельский вәнтӑты пит, хутыса шим щос мӑр ар вєр вєрты. Тӑм вәтӑң ёх эвӑт ӑ хуятӑт уша вєрӑт, муй щирн әмща атэт вєр тәты.
Мўң «Синергия» университетэвн ўв саттэа вєр тәты вєра вәнтӑўв. Щи тумпи хи хӑщум н о мӑр «Мой бизнес» нємпи 50 мирхот эщӑтсўв, щив 200 щурӑс хуят юхтыӑс.
Сергей Стручков ясӑң щирн, тӑм вән мирхот пийн, апа, еы 13 щурӑс хуят ыв саттэа вєр пўншӑт. «Интӑм округевн ыв саттэа вєр тәты ёха 900 миллион поручительской нєпек па 1,5 миллиард шойт вух мӑсўв», – лупӑс округев ыв саттэа вєр тәты ёх нётупсэт мӑты тӑхи кәща.
Людмила ГУРЬЕВА