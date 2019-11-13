В окружной столице Югры состоялась большая пресс-конференция Натальи Комаровой

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В Ханты-Мансийске 12 ноября состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Глава региона ответила на более чем 50 вопросов федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.
Большой блок вопросов касался строительства жилья, школ, больниц, поликлиник и других социальных объектов в округе. В их числе был вопрос объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» о долгострое в посёлке Хулимсунте Берёзовского района, а именно, когда будет завершено строительство школы в этом поселении. Строительство образовательного комплекса в Хулимсунте началось в 2015 году, по первоначальному плану объект должен был сдан в декабре 2016 года, затем сроки сдачи несколько раз сдвигались.
Комментируя этот вопрос, Наталья Комарова извинилась перед жителями Хулимсунта за необязательность органов власти местного самоуправления Берёзовского района, которые являются заказчиками объекта, владельцами контракта.
– В настоящее время глава администрации Берёзовского района ходит по структурам, которые этим занимаются и могут помочь администрации Берёзовского района выполнить взятые обязательства. Они хотят договориться с банком по сопровождению этого проекта, чтобы ресурсы, которые муниципальное образование за выполненные работы перечисляет подрядной организации, использовались непосредственно на этот проект. Что на взгляд главы Берёзовского района позволит им выполнить данный муниципальный контракт, – сообщила глава региона.
Также Наталья Комарова отметила, что, к сожалению, это не единственный объект-долгострой на территории нашего региона, среди них есть объекты государственного значения, заказчиками которых является УКС правительство автономного округа.
– На уровне правительства автономного округа приняты решения, по которым каждый объект включён в перечень, и в отношении каждого из них приняты соответствующие решения, которые на этом этапе дают нам возможность гарантировать или обеспечить выполнения контрактных обязательств. Вчера на заседании комиссии по социально-экономическому развитию мы договорились о том, что в этот перечень включим и муниципальные объекты. Это даст ещё один способ контроля за выполнением контрактных обязательств, в том числе, и муниципальных контрактных обязательств – сказала Наталья Комарова.
Людмила Теткина