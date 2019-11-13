Программы ОТРК «Югра» будут транслироваться в эфире Общественного телевидения России

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С 29 ноября на телеканале «ОТР» начнётся трансляция программ обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ (телеканалов 21-й кнопки) в формате двух региональных блоков – с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00.
Таким образом будет не только существенно увеличен объём регионального вещания в современном цифровом формате, но и достигнут максимально возможный охват населения программами регионального обязательного общедоступного канала, в данном случае – ОТРК «Югра».
В этой связи в ночь с 14 на 15 ноября с 00.00 до 06.00 часов местного времени в нашем округе планируется проведение технических работ по перенастройке передающего оборудования цифрового эфирного телевидения на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), что повлечёт за собой кратковременные перерывы в трансляции программ первого мультиплекса. Подача в эфир телесигнала с изменёнными параметрами начнётся 15 ноября 2019 года.
Изменения параметров сигнала первого федерального мультиплекса могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок или телевизоров. В этом случае жителям округа рекомендуется произвести перенастройку телеканалов на своем приемном оборудовании: запустить функцию автопоиска каналов, или осуществить настройку телеканалов в ручном режиме.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный), или на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Вся организационно-техническая работа по подготовке и дальнейшему обеспечению региональных врезок финансируется полностью за счёт средств федерального бюджета.