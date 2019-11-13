Фильм Финно-угорского центра России «Манси. Путь промысла» вошёл в программу кинофестиваля «Свидание с Россией»

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Документальный этнографический фильм «Манси. Путь промысла», созданный творческой группой филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», вошёл в конкурсную программу X Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», который состоится 21-24 ноября в Вологодской области.
Программа фестиваля включит в себя конкурсные и внеконкурсные показы фильмов российского и зарубежного производства, тематические программы, сформированные из фильмов, участвующих в показе, пресс-конференции, круглые столы, презентации туристических проектов, мастер-классы, мероприятия для детей, творческие вечера с артистами театра, телевидения и кино, спектакли, выезды в привлекательные места Вологодской области для представителей туриндустрии.
В конкурсных и внеконкурсных показах фестиваля участвуют российские и зарубежные производственные киностудии, телекомпании, независимые продюсеры, представляющие фильмы и телепередачи, рассказывающие об истории, культуре, природе, интересных событиях и людях.
Среди мероприятий кинофорума – творческие вечера популярных актеров театра и кино Сергея Шакурова и Алисы Гребенщиковой, мастер-классы для юных художников по основам живописи и анимации от Семёна Луканси и Григория Малышева. Профессиональную аудиторию соберёт круглый стол «Язык кино и его роль в развитии туризма».
Особое место в фестивале займёт подведение итогов конкурса сценариев документальных фильмов «Неизвестные истории Победы», посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Показ фильма «Манси. Путь промысла» состоится 21 ноября. Фильм создан по итогам съёмок в г. Ханты-Мансийске и Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основная тема видеоработы – традиционные промыслы обских угров – зимняя охота и рыбалка. Зрители фильма узнают, как мужчины плетут сети, выходят на подлёдный лов и охоту на дичь, как женщины готовят строганину и уху из добытой рыбы, а из рыбьей кожи шьют непромокаемую одежду. В давние времена за удачную охоту и промысел манси благодарили богов, приносили подношения, отмечали Медвежий праздник. И сегодня живы их древние верования как часть многовекового наследия народа.
Организаторы фестиваля – НП Содействия развитию кино и туризма «КиТ», Департамент культуры и туризма области, управление культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды, БУК ВО «Центр народной культуры».
Информационный центр «Финноугория»
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