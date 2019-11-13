Ежегодный отчет губернатора Югры о работе правительства автономного округа и обращение к югорчанам состоятся 19 ноября

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
19 ноября губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона.
В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2019 года и обозначит приоритетные направления развития Югры на 2020 год.
Отдельную часть своего выступления губернатор посвятит инвестиционной политике и задачам развития экономической сферы.
В этот день в столице Югры соберутся почетные граждане, выдающиеся деятели культуры и искусства, депутаты, руководители муниципалитетов, лидеры общественных организаций и объединений, представители делового сообщества. В формате видеоконференцсвязи будут подключены студии 22 муниципальных образований региона.
Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в эфире окружного телеканала «Югра», в официальной группе автономного округа в социальной сети «ВКонтакте», официальном аккаунте главы региона в Инстаграм. Начало прямого эфира – в 9.00.