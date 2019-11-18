Югорские семьи, имеющие первенца, получат единовременную выплату

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Единовременная денежная выплата семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года появился первенец и которые получили пособие при его рождении, будет предоставлена в Югре.
Соответствующее решение приняли члены регионального правительства в ходе заседания, состоявшегося сегодня, 15 ноября, под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой.
По прогнозам, данную выплату получат около 3400 югорских семей. Её размер составит 10 тысяч рублей. Одобренная правительством мера поддержки будет предоставлена в срок до 26 ноября в беззаявительном порядке.
«Данное решение является продолжением мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», усиливает их, – подчеркнула исполняющая обязанности директора окружного департамента социального развития Тереза Пономарева. – Выплата также приурочена к объявленному в 2019 году в Югре Году семьи и позволит поддержать семейный бюджет».
Мнение общественности по данной теме представила многодетная мама, также являющаяся получателем мер соцподдержки, Юлия Козлова, которая отметила, что с 2018 года в большом количестве семей на свет появился первый ребенок. «Данная мера очень востребована. Нам отрадно понимать, что правительство Югры постоянно заботится о семьях, имеющих маленьких детей», – сказала она.