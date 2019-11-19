ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ, ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ ЗА 2019 ГОД И ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ К ЖИТЕЛЯМ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ЮГРЫ

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Добрый день, уважаемые земляки!
Начну свое выступление с доклада об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2019 году в соответствии с инвестиционным стандартом, инвестиционной стратегией привлечено 939,4 миллиардов рублей инвестиций. Годовой рост инвестиций по итогам 2019 года составит более 17 миллиардов рублей. Валовой региональный продукт впервые преодолеет планку
в 4 триллиона рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит больше 23%.
В нефтегазовом комплексе объем бурения составил около 17 млн погонных метров, пробурено 4,5 тысячи скважин, введено в эксплуатацию 7 новых месторождений, объем добычи нефти на уровне 2018 года – 236 млн тонн, ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти – 190 млн тонн, обеспечено налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации – более 3 триллионов рублей, сокращение дефицита окружного бюджета на 7 млрд рублей.
В 2019 году в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики построено более 200 км линий электропередач и других объектов инфраструктуры с общим объемом инвестиций порядка 5,9 млрд рублей, что позволит в том числе обеспечить централизованным энергоснабжением поселок Горнореченск в Октябрьском районе.
В Кондинском районе (село Шугур) и Березовском районе (село Няксимволь) запущены две солнечные электростанции. Бюджетный эффект от установки современного энергоэффективного оборудования составит до 1 млн рублей в год.
В реализацию проектов жилищного строительства инвестировано более 15 млрд рублей (около 750 тысяч метров жилья для 14 000 семей югорчан).
В сферу дорожного строительства инвестировано более 8 млрд рублей, что обеспечило ввод в эксплуатацию 67,1 километров автодорог, в том числе участка автомобильной дороги между поселками Коммунистический - Унъюган протяженностью 45,3 км, приведение в нормативное состояние более 201 километра уже используемых дорог.
Для обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет 4-х поселений Березовского района, где проживает 3,7 тысяч человек, проложено 320 километров линий оптоволокна.
Более 94 млрд рублей инвестировано в создание объектов социального и коммунального назначения.
В 2019 году введены в эксплуатацию новые промышленные предприятия:
- В Пыть-Яхе – мощности по выпуску и ремонту насосно-компрессорных труб,
- в Нефтеюганске – производство топливных криобаков,
- в Ханты-Мансийске – цех по производству элементов быстровозводимых деревянных каркасно-панельных домов, асфальтобетонный завод;
- в Нефтеюганском районе – цех по выпуску бутилированной воды.
В течение 2019 года активно использовались такие меры и механизмы поддержки инвестиционной деятельности, как:
- налоговые расходы (на 1 октября объем предоставленных налоговых льгот оценивается в 12 млрд рублей);
- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (7,2 млрд рублей);
- льготные займы (фондом развития Югры выделено займов на сумму 240 млн рублей для реализации 4 проектов);
- предоставление земельных участков без торгов (поддержано 3 проекта), в том числе оказана поддержка для создания Майского газоперерабатывающего комплекса в Нефтеюганском районе. Общий объем инвестиций в 35,3 млрд рублей;
- предоставление услуг управляющими компаниями промышленных и технологических парков (в число резидентов АУ «Технопарк высоких технологий» входит 41 компания, резидентами АО «УК «Промышленные парки Югры» являются 12 компаний);
- предоставление информационно-консультационных услуг в соответствии с единым регламентом сопровождения инвестпроектов. Всего на сопровождении у исполнительных органов власти, муниципалитетов и Фонда развития Югры –
54 инвестиционных проекта, среди них 14, принятых в 2019 году;
- создание объектов общественной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства. В городе Нижневартовске заключены два контракта жизненного цикла (КЖЦ), предусматривающих строительство и содержание автомобильных дорог, и первое трехстороннее концессионное соглашение между Правительством автономного округа, администрацией города и АО «Горэлектросеть» по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем. Всего по концессионной модели в текущем году реализуются 34 проекта с общим объемом инвестиций более 19,9 млрд рублей. В рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнёрства автономный округ в первой шестерке (шесть регионов разделили первое место).
В 2019 году правительством Югры приняты решения по снятию инфраструктурных ограничений для привлечения частных инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- достигнуты договоренности с Минтрансом России о реализации проекта «Строительство мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургута»;
- заключено соглашение с правительством Свердловской области, предусматривающее реализацию проекта по строительству автомобильной дороги, связывающей Кондинский район и Свердловскую область;
- заключено соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, предусматривающее строительство автомобильных дорог по маршруту «Нягань – Андра – Белоярский – Сосновка – Надым – Салехард», «Радужный – Вынгапуровский – Ноябрьск», а также мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе.
В 2019 году для улучшения инвестиционного климата реализованы следующие мероприятия:
- модернизирован инвестиционный портал Югры, позволяющий инвесторам на четырех языках получать информационно-консультационную поддержку, подавать в электронном виде заявки на предоставление поддержки фондом развития Югры. За год инвестпортал посетили 30 000 человек;
- для проектов, повышающих уровень локализации конечной российской продукции, понижен минимальный размер займа до 10 млн рублей, а также расширено целевое использование средств займа. Благодаря льготному займу компании «Эпик380» в Нижневартовске в 2 раза увеличены объемы производства нефтегазодобывающего оборудования;
- предусмотрен специальный режим налогообложения для региональных инвестиционных проектов, обеспечивающих диверсификацию экономики Югры. До конца года правительство внесет в думу автономного округа законопроект, определяющий порядок признания проекта региональным инвестиционным. Прошу Вас, уважаемые депутаты, поддержать эту инициативу;
- фонду развития Югры предоставлено финансирование в 1,6 млрд рублей в целях привлечения инвестиций по модели: на 1 рубль бюджетных средств – 3-4 рубля частных инвестиций. Это позволит привлечь инвестиции предприятиям в сфере деревопереработки, производителям нефтесервисного и электрощитового оборудования, предприятиям пищевой промышленности;
- упрощен порядок предоставления земельных участков в аренду без торгов; сокращены сроки получения разрешения на строительство (на 17 дней), подключения к электросетям (на 9 дней), регистрации прав собственности на недвижимое имущество (на 2 дня);
- Югра продолжила сотрудничать с Агентством стратегических инициатив, в том числе по вопросу внедрения в регионе Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста – современных практик, встроенных в систему управления регионом и направленных на обеспечение промышленности высококвалифицированными кадрами.
Уважаемые коллеги! Ханты-Мансийский автономный округ – Югра к 2024 году должен увеличить объем инвестиций до 1400 млрд рублей.
Ставлю задачу первому заместителю губернатора Югры Геннадию Бухтину, заместителю губернатора Алексею Забозлаеву, департаментам экономики, финансов, промышленности.
Первое. В течение одного месяца после принятия федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» внести в Правительство автономного округа предложения по его реализации, предусмотрев, в частности, введение нового механизма – создание и использование инвестиционного бюджета на принципах конкурсности, публичности, поддержки проектов с наиболее высокой бюджетной эффективностью.
Второе. С целью повышения эффективности деятельности Фондов развития, поддержки предпринимательства, центра поддержки экспорта, технопарков разработать решения по консолидации институтов развития на принципах модели: «институты развития должны следовать за клиентом», а не «клиент бегать между институтами развития».
Третье. Внести в правительство Югры предложения по стимулированию более широкого применения механизмов КЖЦ при ремонте и строительстве автомобильных дорог регионального и муниципального значения.
Четвертое. В связи с обращением к правительству автономного округа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, представителей окружных отделений «Деловой России», «Опоры России» о совершенствовании механизмов налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса:
оценить эффективность, доступность мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, включая льготу по налогу на имущество организаций, отнесенных к субъектам МСП.
В завершение этой темы поблагодарю команду Сургутского района за адресный подход к работе с инвесторами, что подтверждается в том числе результатами «Контрольной закупки» Агентства стратегических инициатив, а также тем, что уже три года подряд команда Сургутского района обеспечивает лидерство в рейтинге муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Уважаемые коллеги. В дополнение к сказанному в отношении отдельных результатов 2019 года замечу следующее.
В 2019 году в автономном округе зафиксирован самый низкий с 1997 года уровень безработицы (по методике Международной организации труда – 2,5%). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4%, обеспечив округу в рейтинге субъектов РФ второе место.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 69%, включив Югру в ТОП-5 субъектов-лидеров Российской Федерации. Сохраняется позиция автономного округа в десятке регионов страны с высоким уровнем занятости инвалидов (6 место).
Несколько слов о новой отрасли экономической деятельности в нашем регионе. Округ вошел в ТОП-15 самых популярных регионов этнографического туризма. За год число туристов, посетивших этностойбища, увеличилось на 20 процентов.
11 туристических мероприятий автономного округа вошли в национальный календарь событий. Один из проектов Югры – фестиваль уличных театров «Небесные кулисы»
в г. Нижневартовске – стал лауреатом 1-й степени национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Благодарю команду Березовского района за проведение туристского форума «Тропой Первопроходцев».
В 2019 году Нефтеюганский район впервые применил уникальную методику брендирования муниципальных образований. Пилотной территорией стал Салым, внедривший передовую технологию. Разработка передана в «Агентство стратегических инициатив» с целью ее включения как лучшей практики Российской Федерации в «Магазин верных решений».
О жилищной политике.
В этом году на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам направлено 25 млрд рублей.
Ликвидировано около 100 000 квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия улучшили 1 260 семей.
10 000 семей получили поддержку в виде субсидий, социальных выплат, компенсаций.
На начало 2019 года в Югре было 3 198 балков. К концу года их останется около 500. Это те, по которым решения будут приняты в судебном порядке. Средства, выделенные муниципальным образованиям на балочную программу, остаются в их распоряжении до последнего балка.
Отмечу работу команд Радужного, Нефтеюганского района и Нягани, выстроивших диалог с гражданами, точно реагирующих на запросы людей.
До конца декабря благоустроенным жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, принятые на учет в последние 1,5 года.
По итогам 2019 года 7 проблемных объектов должны завершиться строительством, права 581 гражданина – удовлетворены.
По каждому проблемному и потенциально проблемному объекту правительством автономного округа утвержден план мероприятий по завершению его строительства.
В целом по разным программам государственную поддержку в 2019 году получили почти 30 000 югорских семей.
В округе развивается рынок арендного жилья. Создано 8 наемных домов в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске общей площадью 53,6 тыс. кв.м, включающих 1280 квартир, и 3 наемных дома социального использования в Сургуте, Мегионе, Пыть-Яхе, общей площадью 34,2 тыс. кв. м, или 713 меблированных квартир.
За 6 лет реализации проекта сформирован «югорский» стандарт качества арендного жилья. Гражданам сдаётся внаём жильё, выполненное в чистовой отделке, с использованием безопасных износостойких материалов, полностью или частично меблированное и укомплектованное бытовой техникой. Дома построены с применением энергоэффективных технологий, оборудованы системой видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город».
В соответствии с приказом Минстроя России в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных городов по реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В городе используется система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Разработаны и внедрены технические условия по контролю за потреблением энергоресурсов в многоквартирных жилых домах с передачей информации от приборов учета в информационно-расчетный центр. Сейчас это 22 многоквартирных жилых дома.
Еще об одном стандарте. В Ханты-Мансийске появилась первая «умная квартира» для инвалида-колясочника. Ирина Башмакова возглавила этот проект, и сама стала субъектом проектных решений. Это тоже стандарт, который необходимо через госпрограммы «Жилье и городская среда», «Безбарьерная среда» внедрить в регионе.
О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году мы создали Центр компетенций по вопросам городской среды. Он собрал лучшие предложения по архитектурному и пространственному развитию населенных пунктов. 5 югорских проектов приняли участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финалистами стали проекты: Советского (Центральный парк) и Белоярского (набережная Сэй Пан). В финале среди трехсот претендентов победил проект Белоярского, получив федеральный грант в 60 млн рублей.
В 2019 году в Югре благоустроено 60 общественных и 23 дворовых пространств. Отмечу работу команды Лангепаса (15 дворовых территорий) и команды Сургута (в течение года в городе преображаются пять общественных пространств).
В реализацию программы также вовлечены коммерческихе структуры. ПАО «Сибур Холдинг» в Пыть-Яхе реализует проект «Городские реновации», помогает разрабатывать дизайн-проекты, проводит форумы и мастер-классы с участием лучших российских архитекторов.
Предприятия топливно-энергетического комплекса, муниципалитеты, общественные организации показали высокую готовность к реализации национального проекта «Экология».
Предприятия ТЭК внедряют долгосрочные программы по утилизации попутного нефтяного газа. Уровень его утилизации соответствует национальному стандарту Российской Федерации – 95%.
Региональный проект «Чистая страна», в котором участвуют нефтедобывающие предприятия, предусматривает ликвидацию опасных объектов – шламовых амбаров и нефтезагрязненных земель, площади которых по отношению к 2010 году сокращены в 2 раза.
По инициативе югорчан в региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» включено мероприятие по сохранению популяции сибирского осетра.
В 2019 году в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района выпущено 4 млн 288 тысяч молоди сибирского осетра.
В этом году ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН Юганскнефтегаз», ООО «Лукойл – Западная Сибирь» ООО «Салым Петролеум», ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» проведен комплекс работ по подготовке территории и высадке более 560 тыс. саженцев сибирского кедра на площади 141 гектар и более 500 тыс. штук сосны обыкновенной на общей площади 267 гектаров.
Основу обращения с отходами составляет их обезвреживание и утилизация. В Югре утилизировано 87,9% отходов производства. Поздравляю Владимира Леонидовича Богданова, коллектив «Сургутнефтегаза» с победой в XV всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2019» в номинации «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности».
Скажу спасибо каждому из 27 тысяч земляков, кто причастен к очистке берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама. Всего очищено 287,8 км прибрежной территории.
О показателях социальной политики в регионе.
Для улучшения жилищных условий, борьбы с бедностью, повышения доходов многодетных семей в 2019 году предоставлены им единовременные денежные выплаты на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту.
По состоянию на 15.11.2019 выплату получили около 2,5 тысяч семей. До конца года государственную поддержку получат еще более 2000 многодетных семей.
Несколько недель назад в Нижневартовской окружной клинической детской больнице была проведена уникальная операция новорожденной девочке. Диагноз требовал от врачей незамедлительного удаления органа. Но детские хирург и гинеколог Рафиль Мунасипов и Александр Татаров выполнили 11-дневной малышке лапароскопию с сохранением органов. Операция прошла успешно, девочка в будущем сможет иметь детей.
С марта 2019 года в Югре выполняются трансплантации печени. Уже 4 человека получили право на полноценную жизнь.
Результатом работы в 2019 году стало снижение общего показателя смертности (Югра вошла в ТОП-5 регионов), снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований (5 место в стране).
Принимаемые меры за последние 3 года позволили увеличить продолжительность жизни до 73,9 лет.
В 2019 году приобретено более 400 единиц современного медицинского оборудования. С апреля 2019 года в Сургутском кардиодиспансере проводится диагностика на ультрасовременном компьютерном томографе. Таких томографов в стране пять. Больше тысячи югорчан с апреля прошли на нем обследование. До конца года еще почти 2000 человек смогут воспользоваться его возможностями.
Все населенные пункты с населением свыше 100 человек обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами или амбулаториями.
В 2019 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 14 тыс. человек. Удовлетворенность населения автономного округа высокотехнологичной медицинской помощью составила 95%, что соответствует целевому индикатору, установленному Минздравом России.
Санитарная авиация Югры – это 5000 часов летного времени в год. Более 3000 спасенных жизней. Это двухчасовая (в среднем) доставка пациентов из самых отдаленных поселков в специализированные центры при остром инфаркте, инсульте, травмах.
Перехожу к образованию. В текущем году почти в 3 раза превышен показатель нацпроекта по числу участников открытых онлайн-уроков по профориентации, более 2000 школьников (5-11 классов) приняли участие в проекте «Билет в будущее». Это в два раза больше, чем запланировано.
За год увеличен охват детей дополнительным образованием на 6,5%. Этому способствовало внедрение адресного сертификата на получение услуги, которым воспользовались 47,13 тысяч детей.
Отмечу, что практика югорских сертификатов признана Минфином России и Минпросвещения России лучшей в Российской Федерации.
В 15 муниципальных образованиях обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, через год 100-процентная доступность для таких детей будет обеспечена во всех городах и районах.
В течение учебного года в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс приняли участие 542 обучающихся из профессиональных образовательных организаций автономного округа, из них 320 молодых людей, завершающих обучение, прошли итоговую аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. В автономном округе создано 7 специализированных центров компетенций: «Веб-разработка», «Графический дизайн», «Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кондитерское дело».
Советский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора на получение средств федеральной субсидии. До конца года будут оснащены 5 специализированных мастерских.
В Год театра в России в Когалыме открылся филиал Государственного академического Малого театра. В Ханты-Мансийском районе создан сельский дом культуры с библиотекой. В Сургуте в декабре текущего года будет открыт мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».
Югра третий год в числе лидеров, занимает второе место по количеству центров удаленного доступа Президентской библиотеки по Уральскому федеральному округу. Свыше 8000 югорчан участвуют в проектах Президентской библиотеки. Ученик средней школы поселка Сибирского Ханты-Мансийского района Даниил Мозер – победитель олимпиады «Россия в электронном мире».
Команды Нижневартовска, Мегиона, Югорска, Кондинского района прошли конкурсный отбор Минкультуры РФ на создание модельных библиотек.
Автономный округ работает на цель, поставленную президентом России, – привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 55% жителей к 2024 году. В 2019 году мы эту планку подняли от фактического состояния на полтора процента, сегодня это 39%.
В 2019 году число выполнивших нормативы ГТО увеличилось на 30 800 человек. Теперь в регионе 125 тысяч человек – обладатели значков ГТО. По этому показателю автономный округ занимает 12 место среди субъектов РФ. Благодарю команду Мегиона, Урая, Сургута, Советского, Покачей за вклад, позволивший Югре победить в летнем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который проводился среди обучающихся образовательных учреждений 85 субъектов РФ.
Расширяется региональная спортивная инфраструктура. Введены в эксплуатацию физкультурно-спортивные комплексы в Югорске, Мегионе. В Кондинском районе открылась «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».
Лыжная база построена по соглашению правительства с компанией «Роснефть».
Автономный округ – один из регионов-лидеров в выполнении поручения президента Российской Федерации по формированию системы подготовки резерва для спортивных сборных команд. Добиваются высоких результатов наши действующие спортсмены.
Одно из достижений югорского спорта – 16 медалей, завоеванных югорчанами на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.
Пользуясь случаем, поздравляю нижневартовских спортсменов – Давида Баева и Заурбека Сидакова – победителей чемпионата мира по вольной борьбе. Борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал для сборной России по вольной борьбе третью лицензию на Олимпийские игры в Токио.
Эффективно реализуется управленческая практика Югры по привлечению негосударственных поставщиков социальных услуг. За четыре года количество негосударственных поставщиков социальных услуг выросло в 10 раз и составляет 78,2 % от общего количества организаций, действующих в данной сфере.
Создано 4 отраслевых ресурсных центра по отдельным направлениям добровольчества.
Автономный округ – победитель всероссийского конкурса среди субъектов РФ на проведение обучающих стажировок в сфере гражданской активности и волонтерства для региональных делегаций. Системная поддержка социальной активности, добровольчества признана лучшей.
К 2019 году на аутсорсинг в частные руки переданы 50 услуг. Второй год подряд Югра – лидер в России по итогам реализации механизмов поддержки социального предпринимательства, проводимого Минэкономразвития Российской Федерации.
В этой работе отмечу роль думы автономного округа. Уважаемый Борис Сергеевич, депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законы, принимаемые парламентариями, помогают нашему некоммерческому сектору двигаться вперед и добиваться успехов. Среди стратегических решений думы – нормативно-правовые документы, способствующие формированию доброжелательной среды для НКО.
Правительство Югры строит свою работу по принципу: югорчане заказали – мы сделали. Прямой диалог с жителями Югры – норма для государственного гражданского и муниципального служащего. Мы учитываем мнение каждого. Это позволяет принимать взвешенные, эффективные управленческие решения. Вовлечение граждан в принятие государственных решений – наш приоритет.
В завершение, уважаемые земляки, обращаюсь к вам с предложениями по совершенствованию мер, механизмов, применяемых в работе по достижению национальных целей.
В 2019 году исполнилось 55 лет с начала промышленного освоения Западной Сибири. За более чем полувековую историю существенно изменились оценки минерально-сырьевой базы региона, усовершенствовались технологии разработки месторождений, содержащих углеводороды. На основе проектного подхода правительство автономного округа в партнерстве с недропользователями, научными, образовательными и сервисными организациями России создает условия для разработки ТРИЗов.
ООО «Технологический Центр Бажен» – пользователь недр, имеющий лицензии на несколько участков недр, инжиниринговая компания, внедряющая лучшие технологические практики. Один из ключевых этапов проекта – создание к 2021 году на базе окружного кернохранилища уникального центра исследования керна и флюидов, состоящего из 5 лабораторий. По сути, этот лабораторный комплекс станет сертифицирующим центром исследования кернового материала баженовской свиты для принятия ФБУ «Государственная комиссия по запасам» решений о постановке соответствующих запасов на государственный баланс. Таким образом, мы закрепляем за Югрой статус территории долгосрочных интересов компаний и государства, центра компетенций нефтяной отрасли страны, экспортера кадров, технологий в сфере эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.
В отношении жилищной политики.
В Югре утверждена новая адресная программа расселения аварийного жилья. В нее вошли многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программой предусмотрено до 2025 года расселение 906 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 419,5 тыс. кв. метров, в которых проживают 29 тысяч югорчан.
Считаю необходимым досрочно выполнить адресную программу. Уже в текущем году мы работаем над расселением и ликвидацией многоквартирных деревянных жилых домов в муниципальных образованиях, справившихся с задачей ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017.
Прошу заместителя губернатора Андрея Зобницева:
Первое. Обеспечить разработку нормативно-правового регулирования такого подхода к расселению.
Второе. Совместно с муниципальными образованиями выполнить решения по восстановлению прав потерпевших дольщиков, введя в эксплуатацию проблемные дома.
И еще одно решение. Закрепить в правовом поле стандарт доступности жилья для лиц с инвалидностью, а также стандарт благоустройства дворовых территорий наемных домов, в том числе домов социального использования.
В социальной сфере.
В 2020 году необходимо организовать работу мобильных соцслужб (реабилитологов, психологов, инструкторов по адаптивной физической культуре и т.д.) по аналогии с плавполиклиникой – теплоходом «Николай Пирогов». По этому же принципу должны работать мобильные многофункциональные центры.
В предстоящем году будут введены дополнительные гарантии участия в госпрограммах по улучшению жилищных условий многодетных семьей, в том числе имеющих детей-студентов от 18 до 24 лет.
Востребованной мерой поддержки многодетных семей станет отмена условия постоянного проживания в автономном округе при предоставлении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. Третий год в Югре реализуется концепция индивидуального комплексного сопровождения людей с аутизмом. Для каждого человека реализуется личный маршрут непрерывного сопровождения на протяжении всей жизни. Поручаю заместителю губернатора Всеволоду Кольцову внести в правительство автономного округа предложения по распространению технологии комплексного индивидуального сопровождения на всех людей с инвалидностью.
Качественные преобразования запланированы в системе здравоохранения округа.
Особый акцент в 2020 году – на развитии «детского» и «семейного» здравоохранения, модернизации первичного звена здравоохранения, организации единой региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации.
В стране с 2020 года будет запущен федеральный проект по маркировке лекарственных препаратов «Лекарства. Качество и безопасность». Мы закончили этап подготовительных организационных мероприятий, готовы к интеграции в единую федеральную систему.
В 2020 году продолжится активная работа по реализации национального проекта «Образование».
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – Россия должна войти в десятку стран с лучшими показателями качества образования.
В 2020 году необходимо обновить систему повышения квалификации педагогов, создать новые горизонты профессионального развития и роста педагога, в том числе по программам международного сотрудничества.
В регионе внедрена система сопровождения одаренных детей. Поручаю заместителю губернатора Всеволоду Кольцову, департаменту образования внести в правительство автономного округа предложения по организации работы со «слабыми», «средними» учениками. Нельзя терять, пренебрегать интересами и возможностями ни одного ребенка.
В 2020 году за счет интеграции региональной цифровой образовательной платформы с федеральной югорским школьникам будут созданы условия для получения образования в онлайн-школах, реализующих лучшие российские и международные практики обучения.
В 2020 году в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, будут открыты центры цифрового и гуманитарного профилей образования «Точка роста». Это возможность для детей сформировать IT-компетенции ХХI века, используя высокооснащенные рабочие места, новые технологии обучения с учетом требований цифровой экономики.
С января 2020 года получать бесплатное двухразовое питание в школах будут в том числе дети с заболеванием «Сахарный диабет». При этом планируется, что таким детям будет предоставлена возможность получать диетическое питание путем частичной замены продуктов или питание с другой технологической обработкой и изменением временного режима питания.
В 2020 году мы должны закончить создание информационно-аналитической системы подготовки спортивного резерва Югры, перейдя к активной цифровизации спортивной подготовки. Это позволит повысить эффективность спортивного отбора и подготовки с количественным и качественным приростом конкурентоспособных атлетов для сборных команд Югры и России.
Необходимо поддерживать интерес к спорту людей всех возрастов, создавать инфраструктуру. В 2020 году в Югре будут введены в эксплуатацию 4 спортивных объекта, еще 6 500 человек смогут систематически заниматься спортом.
С 2019 года мы начали работать над обновлением стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Считаю необходимым при её актуализации:
1. Перенести горизонт прогнозирования с 2030 на 2050 год.
2. Диверсификацию экономики обеспечить на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной отрасли с использованием современных территориально-отраслевых кластеров, построенных на сбалансированной, целенаправленной политике пространственного развития региона.
3. Запроектировать «коридор опережающего развития» с размещением в нем, например, Ханты-Мансийска – Сургута – Нижневартовска с прилегающими городами.
4. Заложить решения по устранению дисбаланса в развитии между востоком, центром и западом региона.
5. Установить роль муниципальных образований в обеспечении достижения стратегических целей как полноценного партнера, напарника, источника инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов.
Приглашаю всех к диалогу о будущем.
Уважаемые земляки. В 2020 году – 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня образования нашего округа. Фронтовые подвиги наших соотечественников, спасших мир от фашизма, трудовые свершения первопроходцев – это важнейшие страницы нашей памяти.
2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема – в каждом из нас, живущем сегодня, и каждом, кто поднял знамя Победы. Год памяти и славы – это наш год. Он должен стать годом новых открытий.
Важно, чтобы эти открытия принесли позитивные перемены для каждого населенного пункта, каждого гражданина. Процитирую президента РФ: «Конкретных результатов мы с вами должны добиваться на территориях, там, где живут люди: в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Ради этого мы с вами работаем, ради этого мы здесь».
Уважаемые югорчане. Стратегические цели, задачи по каждому направлению развития региона определены. Планы их достижения детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. Успех общего дела зависит от каждого из нас. Благодарю за внимание. Служу югорчанам. Служу России.